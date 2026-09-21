Masalah fisik atau taktik: mengapa Bernardo Silva menghilang?

Real Madrid menjadi prioritas Bernardo Silva, setelah Mourinho secara pribadi meyakinkannya untuk bergabung dengan proyeknya, menyusul sebuah panggilan telepon di mana pelatih Portugal itu menjelaskan visinya untuk masa depan. Silva lebih memilih pindah ke Real Madrid ketimbang Barcelona dan Atletico Madrid, demi mencari peran utama di tim yang bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar. Mourinho sendiri secara khusus meminta untuk merekrutnya, dengan menganggap bahwa fleksibilitas dan pengalamannya merupakan dua faktor penting untuk membangun kembali lini tengah tim. Real Madrid mengumumkan penyelesaian kesepakatan dengan Bernardo Silva, yang menandatangani kontrak berdurasi dua musim, hingga 30 Juni 2028. Namun pekan-pekan pertama pemain Portugal itu di ibu kota Spanyol dengan cepat mengungkap sebuah paradoks yang nyata, karena ia hanya tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan saja, dengan hanya bermain 282 menit dalam enam penampilan, tanpa mencetak satu gol pun dan tanpa satu assist pun, menurut laporan situs Foot Mercato yang mempertanyakan situasi pemain itu di bawah judul "Ke mana perginya Bernardo Silva?".

Silva memulai di posisi gelandang bersama Federico Valverde selama penampilan pertamanya sebagai starter, sebelum Mourinho menempatkannya di posisi yang lebih ke depan.