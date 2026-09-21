Bernardo Silva menjalani awal yang penuh gejolak bersama Real Madrid, sejak bergabung dengan tim tersebut pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain asal Portugal itu, yang datang secara gratis dari Manchester City, tidak mendapatkan cukup peluang di bawah asuhan Jose Mourinho, di saat tim Los Blancos mengalami sejumlah kesulitan sejak awal musim.
Masalah fisik atau taktik: mengapa Bernardo Silva menghilang?
Awal yang tersendat: sebuah paradoks yang jelas
Real Madrid menjadi prioritas Bernardo Silva, setelah Mourinho secara pribadi meyakinkannya untuk bergabung dengan proyeknya, menyusul sebuah panggilan telepon di mana pelatih Portugal itu menjelaskan visinya untuk masa depan. Silva lebih memilih pindah ke Real Madrid ketimbang Barcelona dan Atletico Madrid, demi mencari peran utama di tim yang bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar. Mourinho sendiri secara khusus meminta untuk merekrutnya, dengan menganggap bahwa fleksibilitas dan pengalamannya merupakan dua faktor penting untuk membangun kembali lini tengah tim. Real Madrid mengumumkan penyelesaian kesepakatan dengan Bernardo Silva, yang menandatangani kontrak berdurasi dua musim, hingga 30 Juni 2028. Namun pekan-pekan pertama pemain Portugal itu di ibu kota Spanyol dengan cepat mengungkap sebuah paradoks yang nyata, karena ia hanya tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan saja, dengan hanya bermain 282 menit dalam enam penampilan, tanpa mencetak satu gol pun dan tanpa satu assist pun, menurut laporan situs Foot Mercato yang mempertanyakan situasi pemain itu di bawah judul "Ke mana perginya Bernardo Silva?".
Silva memulai di posisi gelandang bersama Federico Valverde selama penampilan pertamanya sebagai starter, sebelum Mourinho menempatkannya di posisi yang lebih ke depan.
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Mourinho ungkap masalahnya: "Dia harus berkembang"
Silva menghadapi persaingan ketat di lini tengah Real Madrid, dengan kehadiran Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, serta Bellingham dan Arda Guler, yang memberikan Mourinho banyak pilihan untuk menyusun lini tengah.
Pelatih asal Portugal itu membela minimnya menit bermain pemainnya dengan mengatakan: "Ia tiba pada periode persiapan dengan kondisi fisik di bawah level yang dibutuhkan, dan ia harus berkembang".
Namun kondisi sang pemain tidak berubah seiring berjalannya pekan-pekan. Setelah duduk di bangku cadangan saat kemenangan Real Madrid atas Elche, Silva hanya bermain selama delapan menit dalam derby Madrid melawan Atletico, yang berakhir dengan kekalahan timnya dengan skor 2-1.
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Masalah fisik atau taktik?
Situs Prancis tersebut mengutip surat kabar Sport yang merangkum situasi Bernardo Silva dengan kalimat yang jelas: "Ia memilih Real Madrid untuk mencari tempat inti, tetapi ia hanya tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan." Ironi ini semakin nyata, karena Mourinho tidak memperlakukan Silva sebagai pemain cadangan atau sekadar elemen pelengkap. Perekrutannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tim akan pemain yang mampu mengisi lebih dari satu posisi dan beradaptasi dengan berbagai skema.
Mourinho menggunakan Silva dalam duet gelandang tengah, dan kemampuan teknisnya pun memungkinkannya memainkan peran menyerang yang lebih ke depan. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan bagi sang pemain, tetapi pada saat yang sama bisa berubah menjadi penyebab rumitnya situasinya. Dalam sebuah tim yang para pemain lainnya memiliki peran dan posisi yang jelas, Silva mungkin menjadi pemain yang posisinya diubah-ubah oleh pelatih sesuai kebutuhan pertandingan. Karena itu, krisisnya tampak lebih terkait dengan urutan yang berubah-ubah di lini tengah Real Madrid ketimbang tersingkirnya ia dari perhitungan Mourinho.
Absennya Silva, Camavinga, dan Guler akibat sanksi memaksa Mourinho mengubah lini tengahnya saat menghadapi Inter, sebagai indikasi bahwa ketiadaan pemain Portugal itu dapat dengan cepat memengaruhi pilihan-pilihan sang pelatih.
Pertanyaan pun tetap ada: apakah Bernardo Silva berhasil mengubah keserbabisaannya menjadi tempat inti yang tetap, ataukah ia akan tetap menjadi pemain ideal untuk melengkapi formasi tanpa masuk dalam prioritas sang pelatih?
Real Madrid (15 poin) saat ini menempati peringkat keempat di Liga Spanyol, tertinggal enam poin dari Barcelona yang menjadi pemuncak klasemen.
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