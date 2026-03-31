Masa depan Marcus Rashford kini dipertanyakan setelah Barcelona terpaksa mempertimbangkan ulang rencana transfer permanennya
Kenyataan finansial yang pahit di Camp Nou
Upaya Barcelona untuk menjadikan transfer Rashford permanen menemui hambatan besar, dengan klub dilaporkan menunda seluruh proses tersebut. Meskipun pemain berusia 28 tahun itu telah berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain inti dalam skuad Hansi Flick, kenyataan pahit mengenai kondisi keuangan klub telah memaksa pihak klub untuk menunda rencana transfer permanen tersebut. Menurut SPORT, raksasa Catalan tersebut telah mengevaluasi kembali kelayakan transfer tersebut. Meskipun kerangka kesepakatan sebelumnya telah disiapkan, departemen olahraga telah memutuskan untuk menunda transfer tersebut daripada mengambil risiko ketidakstabilan keuangan lebih lanjut.
Hambatan batas gaji
Masalah utama bagi Barcelona bukanlah opsi pembelian senilai €30 juta yang telah disepakati dengan Manchester United, yang dianggap relatif rendah untuk pemain sekelasnya. Sebaliknya, hambatan terbesar tetaplah tuntutan gaji Rashford yang sangat tinggi. Klub awalnya telah menjajaki solusi kreatif untuk menghindari peraturan ketat La Liga, dengan merencanakan kontrak jangka panjang hingga 2030 guna membagi beban biaya. Namun, meskipun pemain internasional Inggris tersebut bersedia menyesuaikan gajinya, angka-angka tersebut tetap sulit dipenuhi di bawah batasan keuangan saat ini.
Perubahan dalam filosofi perekrutan
Di luar kendala keuangan jangka pendek, tampaknya ada perubahan arah yang cukup mencolok dalam strategi perekrutan Barcelona secara keseluruhan. Sport juga mencatat bahwa petinggi klub semakin condong untuk merekrut talenta muda yang tidak hanya dapat memberikan kontribusi langsung, tetapi juga memiliki nilai jual kembali yang menjanjikan dalam jangka panjang. Mengalokasikan sebagian besar sisa anggaran untuk pemain berusia 28 tahun dengan gaji tinggi berisiko memaksa klub untuk mengambil keputusan sulit.
Ketidakpastian mengancam penyerang United
Selama berbulan-bulan, sepertinya sudah pasti bahwa Rashford akan menyelesaikan kepindahannya secara permanen ke Spanyol. Namun, terhambatnya negosiasi mengindikasikan bahwa klub masih membuka berbagai kemungkinan menjelang bursa transfer musim panas yang krusial.
Karena departemen olahraga memprioritaskan pembangunan tim jangka panjang yang berkelanjutan, Rashford kini berada dalam posisi yang rentan. Kecuali ada peningkatan drastis dalam fleksibilitas finansial Barcelona, sang penyerang mungkin harus mempertimbangkan opsi lain, dengan United dilaporkan berencana untuk menjualnya secara permanen pada musim panas ini.