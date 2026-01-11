Getty Images Sport
Pergi Atau Bertahan? Direktur Al-Ittihad Bongkar Rencana Masa Depan Legenda Real Madrid Karim Benzema
Al-Ittihad Percaya Benzema Ingin Bertahan
Planes berbicara kepada surat kabar Spanyol, ABC. Ketika ditanya tentang masa depan mantan pemenang Ballon d'Or tersebut, direktur olahraga Al-Ittihad itu mengisyaratkan bahwa Benzema ingin memperpanjang masa tinggalnya di Arab Saudi.
Hal itu bertentangan dengan laporan pada Desember yang menyebut Benzema siap meninggalkan klub begitu kontraknya berakhir di musim panas. Media Prancis Foot Mercato melaporkan bahwa pemain berusia 38 tahun itu belum menyetujui kesepakatan baru, meski media lain mengklaim dia sudah menyetujui persyaratan baru dengan Al-Ittihad.
Komentar Planes dan Benzema tentang Masa Depan
Ketika ditanya tentang masa depan Benzema, Planes berkata: "Dia ingin tinggal, dia ingin terus berada di Arab Saudi dan bersama Al-Ittihad. Dia melihat bahwa ada proyek serius di sana dengan pemain-pemain bagus."
Sementara Planes tampak yakin mempertahankan jasa bintang utamanya, komentar publik Benzema tentang masa depannya justru tidak mengikat.
Pada Desember, Benzema menolak terseret dalam pertanyaan tentang akhir kontraknya, malah menegaskan bahwa dia fokus tampil di lapangan untuk sisa kesepakatannya. "Saya benar-benar fokus pada apa yang saya lakukan, entah itu untuk enam bulan terakhir ini atau untuk setelahnya jika saya memperpanjang kontrak saya. Beberapa orang berada di posisi yang lebih baik untuk membicarakan semua itu."
"Saat ini, kontrak saya tersisa enam bulan. Jadi, saya sepenuhnya fokus pada sepakbola."
Benzema Tampil Gemilang di Lapangan
Performa Benzema di lapangan menunjukkan dia lebih dari mampu melakukan pekerjaan untuk klub setelah akhir musim 2026. Striker berusia 38 tahun itu mencetak hat-trick dalam 22 menit saat melibas Al-Kholood 4-0 pada Jumat malam.
Dengan 15 gol dalam 17 penampilan musim ini, anggapan bahwa ia bisa membuat comeback yang sensasional ke tim nasional Prancis menjelang Piala Dunia 2026 juga tidak dapat diabaikan. Pemain itu sendiri menyarankan dia akan siap, seandainya Didier Deschamps memanggilnya.
"Saya seorang pemain sepakbola. Jadi, saya bermain sepakbola. Ketika mereka memanggil saya, saya datang, saya bermain," katanya. "Saya punya tujuan di kepala saya. Saya suka sepakbola dan saya suka menang. Saya suka trofi. Itulah yang paling penting bagi saya. Di sana, saya ada di klub saya. Jika saya dipanggil ke tim nasional, saya datang untuk bermain sepakbola. Dan itu berhenti di situ."
Terlepas dari semua yang telah terjadi, gagasan menolak kembali ke Piala Dunia tidak mengandung kebenaran baginya.
"Ini bukan cerita tentang tidak lagi ingin kembali ke tim Prancis," katanya. "Tapi kita harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan tim Prancis? Kita berbicara tentang Piala Dunia. Jelas, ini bukan hal-hal di mana Anda harus berkata: 'Tidak, saya tidak mau.' Karena bohong jika mengatakan: 'Tidak, saya tidak ingin bermain di Piala Dunia'."
Apa Selanjutnya untuk Benzema?
Apa pun masa depan yang menanti, tampaknya mantan pemain Lyon dan Real Madrid itu tetap memegang kata-katanya, memberikan segalanya kepada Al-Ittihad selama sisa kesepakatannya yang ada. Juara bertahan Liga Pro Saudi (SPL) saat ini duduk sembilan poin dari puncak klasemen, tetapi berada di posisi yang baik untuk lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions Asia.
