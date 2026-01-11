Pergi Atau Bertahan? Direktur Al-Ittihad Bongkar Rencana Masa Depan Legenda Real Madrid Karim Benzema

Performa Benzema di lapangan menunjukkan dia lebih dari mampu melakukan pekerjaan untuk klub setelah akhir musim 2026. Striker berusia 38 tahun itu mencetak hat-trick dalam 22 menit saat melibas Al-Kholood 4-0 pada Jumat malam.

Dengan 15 gol dalam 17 penampilan musim ini, anggapan bahwa ia bisa membuat comeback yang sensasional ke tim nasional Prancis menjelang Piala Dunia 2026 juga tidak dapat diabaikan. Pemain itu sendiri menyarankan dia akan siap, seandainya Didier Deschamps memanggilnya.

"Saya seorang pemain sepakbola. Jadi, saya bermain sepakbola. Ketika mereka memanggil saya, saya datang, saya bermain," katanya. "Saya punya tujuan di kepala saya. Saya suka sepakbola dan saya suka menang. Saya suka trofi. Itulah yang paling penting bagi saya. Di sana, saya ada di klub saya. Jika saya dipanggil ke tim nasional, saya datang untuk bermain sepakbola. Dan itu berhenti di situ."

Terlepas dari semua yang telah terjadi, gagasan menolak kembali ke Piala Dunia tidak mengandung kebenaran baginya.

"Ini bukan cerita tentang tidak lagi ingin kembali ke tim Prancis," katanya. "Tapi kita harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan tim Prancis? Kita berbicara tentang Piala Dunia. Jelas, ini bukan hal-hal di mana Anda harus berkata: 'Tidak, saya tidak mau.' Karena bohong jika mengatakan: 'Tidak, saya tidak ingin bermain di Piala Dunia'."