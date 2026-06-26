Martina: "Sungguh gila, 50 juta untuk Palestra, tapi tidak untuk Svilar"

Silvano Martina, mantan penjaga gawang sekaligus agen, antara lain, Gianluigi Buffon, dalam wawancara dengan Tuttosport membahas para penjaga gawang dan Juventus, yang sedang berburu penjaga gawang baru di bursa transfer.





TENTANG SVILAR

"Svilar adalah kiper kelas atas. Bahkan, saya tidak menyangka namanya akan dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Roma: melepas pemain sekelas dia, terlepas dari kebutuhan anggaran, merupakan risiko besar bagi tim yang baru saja kembali ke Liga Champions setelah sekian lama. Dia hebat, sangat hebat; dari segi performa, dia adalah yang terbaik musim ini. Bagi Juve, ini akan menjadi lompatan kualitas yang signifikan dibandingkan dengan skuad kiper saat ini: menurut saya hal itu tak terbantahkan. Dibu Martinez dan Alisson juga, menurut saya, layak untuk Juve. Dengan ketiga kiper ini, langkah untuk saat ini pasti tepat. Namun saya tekankan lagi: saya akan terkejut jika Roma melepas Svilar, bahkan dengan harga tinggi sekalipun. Dia adalah pemain yang terlalu penting bagi Gasperini.”





Roma menilai Svilar tidak kurang dari 50 juta. Terlalu mahal?

“Di dunia sepak bola saat ini, kita semua sudah gila. Saya teringat kegilaan yang hampir dilakukan Inter dengan Palestra: dia memang prospek yang sangat bagus, tapi setelah satu musim di Serie A, tidak mungkin menghabiskan 50 juta untuk satu pemain saja. Tidak untuk klub Italia. Nah, jika saya harus membandingkannya dengan Svilar, jelas lebih menguntungkan untuk memilih yang kedua, yang setidaknya sudah menjalani musim-musim penting di tim besar.”



