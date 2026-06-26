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cm grafica svilar roma 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Martina: "Sungguh gila, 50 juta untuk Palestra, tapi tidak untuk Svilar"

Juventus

Mantan kiper tersebut membahas target Juventus untuk posisi penjaga gawang

Silvano Martina, mantan penjaga gawang sekaligus agen, antara lain, Gianluigi Buffon, dalam wawancara dengan Tuttosport membahas para penjaga gawang dan Juventus, yang sedang berburu penjaga gawang baru di bursa transfer.


TENTANG SVILAR

"Svilar adalah kiper kelas atas. Bahkan, saya tidak menyangka namanya akan dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Roma: melepas pemain sekelas dia, terlepas dari kebutuhan anggaran, merupakan risiko besar bagi tim yang baru saja kembali ke Liga Champions setelah sekian lama. Dia hebat, sangat hebat; dari segi performa, dia adalah yang terbaik musim ini. Bagi Juve, ini akan menjadi lompatan kualitas yang signifikan dibandingkan dengan skuad kiper saat ini: menurut saya hal itu tak terbantahkan. Dibu Martinez dan Alisson juga, menurut saya, layak untuk Juve. Dengan ketiga kiper ini, langkah untuk saat ini pasti tepat. Namun saya tekankan lagi: saya akan terkejut jika Roma melepas Svilar, bahkan dengan harga tinggi sekalipun. Dia adalah pemain yang terlalu penting bagi Gasperini.”


Roma menilai Svilar tidak kurang dari 50 juta. Terlalu mahal?

“Di dunia sepak bola saat ini, kita semua sudah gila. Saya teringat kegilaan yang hampir dilakukan Inter dengan Palestra: dia memang prospek yang sangat bagus, tapi setelah satu musim di Serie A, tidak mungkin menghabiskan 50 juta untuk satu pemain saja. Tidak untuk klub Italia. Nah, jika saya harus membandingkannya dengan Svilar, jelas lebih menguntungkan untuk memilih yang kedua, yang setidaknya sudah menjalani musim-musim penting di tim besar.”


  • DIBU MARTINEZ

    "Dari segi teknis, saya tidak ragu dengan Dibu Martinez: dia pasti mampu bermain di level Juventus selama dua tahun. Jelas bahwa di Turin mereka harus fokus mencari kiper masa depan, tapi mungkin saja mereka melihat Daffara sebagai calon kiper utama di masa depan."





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  • PERIN DAN DI GREGORIO

    "Jika Juventus gagal lolos ke Liga Champions, hal itu tentu saja bukan karena Di Gregorio atau Perin. Jika tim tidak bermain baik, kiper pun akan terpengaruh, itu tak terhindarkan. Lagipula, ini adalah musim yang aneh. Sejujurnya, saya akan berpikir dua kali sebelum melakukan investasi besar-besaran untuk posisi ini: saya akan mempertahankan mereka, karena Bianconeri memiliki masalah yang jauh lebih besar di lini depan."

  • VIKARIS

    "Begini: Vicario memang kiper yang sangat bagus, tapi kehadirannya tidak akan meningkatkan kualitas skuad. Juve hanya akan berkembang pesat jika memutuskan untuk mengandalkan Svilar, Dibu Martinez, atau Alisson. Di antara semua nama lain yang dikaitkan dengan Bianconeri, sejujurnya saya tidak melihat ada yang jelas-jelas lebih unggul dari Di Gregorio dan Perin."