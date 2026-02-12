Martin Palermo Tak Ragu Sebut Lautaro Martinez Striker Terbaik Di Eropa Saat Ini

"Lautaro. Bagi saya, dia adalah striker terbaik di Eropa," tegas Palermo.

"Dia mencetak gol, dia kuat, dan terus mencari peluang untuk mencetak gol. Namun pada saat yang sama, dia turun ke dalam untuk memainkan bola, dia banyak bergerak, mengoper bola melebar, dan berlari menusuk ke dalam kotak penalti. Dia melakukan gerakan-gerakan ini tanpa terlihat kaku, seperti yang kadang orang katakan tentang saya dulu."