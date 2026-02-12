Getty Images
Martin Palermo Tak Ragu Sebut Lautaro Martinez Striker Terbaik Di Eropa Saat Ini
Pengakuan Sang Legenda
Mantan penyerang tim nasional Argentina Martin Palermo melontarkan pujian besar untuk bintang Inter Milan Lautaro Martinez. Dalam sebuah wawancara dengan podcast Argentina 'Clank!', legenda Boca Juniors tersebut tanpa ragu menobatkan kompatriotnya itu sebagai penyerang terbaik yang bermain di benua Eropa saat ini.
Paket Lengkap
Penilaian Palermo didasarkan pada evolusi permainan Lautaro yang dinilai sangat lengkap. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai akhir, tetapi juga motor serangan yang dinamis. Kemampuan Lautaro untuk berkontribusi dalam berbagai fase permainan membuatnya lebih unggul dibandingkan penyerang murni lainnya di mata Palermo.
Analisis Palermo
"Lautaro. Bagi saya, dia adalah striker terbaik di Eropa," tegas Palermo.
"Dia mencetak gol, dia kuat, dan terus mencari peluang untuk mencetak gol. Namun pada saat yang sama, dia turun ke dalam untuk memainkan bola, dia banyak bergerak, mengoper bola melebar, dan berlari menusuk ke dalam kotak penalti. Dia melakukan gerakan-gerakan ini tanpa terlihat kaku, seperti yang kadang orang katakan tentang saya dulu."
Raja Gol Serie A
Statistik di lapangan mendukung klaim Palermo. Lautaro Martinez saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak alias Capocannoniere di Serie A musim ini dengan koleksi 14 gol, menegaskan statusnya sebagai predator paling mematikan di Serie A.
Target di Semua Kompetisi
Kapten Inter berusia 28 tahun itu memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin lini depan timnya di sisa musim. Sejauh ini, ia telah mencetak total 18 gol dalam 33 pertandingan di semua kompetisi, termasuk empat gol dalam tujuh penampilan di Liga Champions, dan Inter berharap keran golnya terus mengalir deras.
Iklan