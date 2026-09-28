Pertandingan Nations League antara Norwegia dan Portugal dibayangi insiden panas pada momen-momen akhir laga. Odegaard menjadi korban tekel keras dari Silva, yang terjadi lama setelah bola dilepaskan. Kapten Arsenal itu, yang jelas terganggu oleh tekel tersebut, tidak menahan diri saat menilai insiden itu dalam komentarnya setelah pertandingan. Insiden tersebut terjadi di Ullevaal Stadium, tempat Norwegia menelan kekalahan tipis meski Erling Haaland berhasil mencetak gol.

Berbicara kepada TV2 setelah peluit akhir, Odegaard memperjelas perasaannya tentang tindakan lawannya. Gelandang berusia 27 tahun itu terlihat menyeret kakinya dan pincang parah saat menghindari wawancara mixed zone seperti biasa. "Itu tidak pantas terjadi di lapangan sepakbola. Memalukan orang bertingkah seperti itu. Dia sedang hilang akal. Dia menendang saya jatuh lama setelah saya memainkan bola. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan," kata Odegaard.