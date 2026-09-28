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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Martin Odegaard murka terhadap Bernardo Silva setelah tekel telat 'kotor' dalam kekalahan Norwegia dari Portugal

M. Oedegaard
Norway
B. Silva
Portugal
UEFA Nations League A

Kapten Norwegia Martin Odegaard mengecam Bernardo Silva setelah tekel kontroversial dalam laga internasional hari Minggu di Ullevaal. Gelandang itu terlihat sangat kesakitan dan pincang setelah mendapat tekel terlambat dari bintang Portugal tersebut, memicu kekhawatiran atas kebugarannya untuk klub maupun tim nasional.

  • Odegaard kecam tekel 'kotor' Silva

    Pertandingan Nations League antara Norwegia dan Portugal dibayangi insiden panas pada momen-momen akhir laga. Odegaard menjadi korban tekel keras dari Silva, yang terjadi lama setelah bola dilepaskan. Kapten Arsenal itu, yang jelas terganggu oleh tekel tersebut, tidak menahan diri saat menilai insiden itu dalam komentarnya setelah pertandingan. Insiden tersebut terjadi di Ullevaal Stadium, tempat Norwegia menelan kekalahan tipis meski Erling Haaland berhasil mencetak gol.

    Berbicara kepada TV2 setelah peluit akhir, Odegaard memperjelas perasaannya tentang tindakan lawannya. Gelandang berusia 27 tahun itu terlihat menyeret kakinya dan pincang parah saat menghindari wawancara mixed zone seperti biasa. "Itu tidak pantas terjadi di lapangan sepakbola. Memalukan orang bertingkah seperti itu. Dia sedang hilang akal. Dia menendang saya jatuh lama setelah saya memainkan bola. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan," kata Odegaard.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Tak ada permintaan maaf yang disampaikan

    Odegaard mengakui ia tidak yakin apa yang coba dilakukan Silva, sambil menegaskan bahwa perilaku seperti itu sama sekali tidak pantas ada di lapangan sepakbola. Meski Odegaard mengungkapkan kekecewaannya atas insiden tersebut, menyebutnya memalukan sembari pasrah menerimanya sebagai realitas dalam permainan, situasi itu masih belum tuntas. Yang paling menonjol, Odegaard mengonfirmasi bahwa Silva tidak melakukan upaya apa pun untuk meminta maaf atau berdamai setelah kejadian itu.

    "Anda harus bertanya kepadanya. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu tidak pantas ada di lapangan sepakbola. Memalukan orang-orang melakukan itu, tetapi begitulah hidup," kata Odegaard.

  • Kubu Portugal tetap menantang

    Meski kubu Norwegia kompak mengecam tekel tersebut, kubu Portugal memiliki pandangan yang jauh berbeda terhadap insiden itu. Silva bersikap acuh saat didekati para reporter setelah pertandingan, dengan nyaris tidak menunjukkan penyesalan atas tekel yang memicu begitu banyak gesekan itu. "Tekel yang mana? Itulah sepak bola, teman," kata Silva kepada Nettavisen.

    Pencetak gol Goncalo Ramos juga meremehkan tingkat serius benturan tersebut, sejalan dengan pandangan rekan setimnya bahwa kontak fisik itu tidak luar biasa. "Hal seperti itu terjadi di setiap pertandingan. Itu bagian dari permainan," tambah Ramos.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Kekhawatiran meningkat terkait kerusakan pergelangan kaki

    Kekhawatiran utama Norwegia saat ini adalah seberapa parah cedera pergelangan kaki Odegaard. Sang kapten tidak mampu ikut terlibat dalam sepak pojok pada akhir laga saat Norwegia memburu gol penyeimbang, dan tetap diam di lingkaran tengah ketika rekan-rekannya maju menyerang. Pelatih kepala Staale Solbakken kini menghadapi kemungkinan harus tampil tanpa kaptennya untuk laga-laga mendatang melawan Wales dan leg kedua kontra Portugal. Odegaard sendiri mengakui ia khawatir dengan kondisi cederanya setelah semalaman. Saat ditanya apakah ia takut harus menepi lama, ia berkata: "Saya harap tidak, tetapi saya terkena benturan di pergelangan kaki, jadi malam ini mungkin kondisinya tidak akan bagus."

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