Kapten Norwegia Martin Odegaard mengungkapkan kepuasan besar setelah memimpin timnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Denmark pada laga pembuka Grup A UEFA Nations League di Stadion Ullevaal. Merefleksikan pertandingan tersebut, gelandang Arsenal itu menekankan betapa krusialnya menjaga standar tinggi dan mengamankan tiga poin setelah kampanye internasional mereka pada musim panas.

Norwegia melesat unggul dua gol melalui Oscar Bobb dan Erling Haaland sebelum Denmark bangkit untuk menyamakan kedudukan.

Odegaard menyoroti makna pribadi tambahan dari kemenangan atas rival Skandinavia mereka di ajang kompetitif.