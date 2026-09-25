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Martin Odegaard memuji start Norwegia di Nations League dan keajaiban bola mati setelah mengalahkan Denmark
Odegaard menekankan pentingnya meraih kemenangan pada laga pembuka Nations League
Kapten Norwegia Martin Odegaard mengungkapkan kepuasan besar setelah memimpin timnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Denmark pada laga pembuka Grup A UEFA Nations League di Stadion Ullevaal. Merefleksikan pertandingan tersebut, gelandang Arsenal itu menekankan betapa krusialnya menjaga standar tinggi dan mengamankan tiga poin setelah kampanye internasional mereka pada musim panas.
Norwegia melesat unggul dua gol melalui Oscar Bobb dan Erling Haaland sebelum Denmark bangkit untuk menyamakan kedudukan.
Odegaard menyoroti makna pribadi tambahan dari kemenangan atas rival Skandinavia mereka di ajang kompetitif.
- Richard Wareham
Kapten memuji analis bola mati atas gol penentu kemenangan yang sudah dilatih
Saat skor imbang 2-2, Odegaard memberikan assist penentu setelah mengeksekusi variasi sepak pojok pendek yang cerdik bersama Haaland dan Antonio Nusa. Kapten Norwegia itu secara terbuka memuji pelatih bola mati Pal Fjelde karena merancang skema tersebut secara presisi dalam persiapan jelang pertandingan.
Fjelde mempresentasikan skema bola mati itu langsung kepada Odegaard dan Haaland, yang segera menyambut konsep tersebut.
"Hari ini kami hanya bisa memuji Pal Fjelde. Kerja yang bagus, dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik," ujar Odegaard. "Yang paling penting adalah memulai dengan kemenangan di level itu. Sangat mudah untuk sedikit menurun setelah musim panas yang kami lalui. Ini terasa lebih menyenangkan karena melawan Denmark, mengingat sejarahnya."
Kemenangan bersejarah dibangun di atas malam pemecahan rekor Haaland
Sepak pojok penentu dari Odegaard membuka jalan bagi gol internasional ke-64 Haaland dalam 56 penampilan, sekaligus menciptakan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level tim nasional di kawasan Nordik. Kemenangan itu menjadi kemenangan kompetitif pertama Norwegia atas Denmark dalam 12 percobaan, memuaskan para pendukung tuan rumah setelah sempat mengalami ancaman singkat pada babak kedua.
Meski Denmark sempat bangkit lewat Mikkel Damsgaard dan Rasmus Hojlund, daya gedor Norwegia terbukti menjadi penentu.
Kemenangan ini membuat Norwegia tetap berada di puncak Grup A bersama Portugal.
- NTB
Solbakken menyerukan standar yang lebih tinggi jelang ujian melawan Portugal
Sementara Odegaard merayakan kemenangan bersejarah itu, pelatih kepala Stale Solbakken memperingatkan bahwa skuadnya harus meningkatkan level performa mereka jelang menjamu Portugal. Sang pelatih menghadapi tantangan dalam pemilihan bek kiri setelah pemain pengganti David Moller Wolfe menerima kartu merah pada masa injury time.
Norwegia menuntaskan pemulihan seusai pertandingan sebelum menyambut Portugal di Oslo.
Odegaard berupaya memimpin timnya meraih kemenangan beruntun di fase grup.
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