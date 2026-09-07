Getty Images Sport
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Martin Odegaard memuji mentalitas elite Arsenal setelah kebangkitan epik mereka dalam derby London
Arsenal menunjukkan tekad juara di Emirates
Arsenal menunjukkan determinasi baja sebagai juara bertahan saat mereka bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk mengatasi rival sekota Chelsea. Pertandingan dimulai dengan cara yang mengejutkan bagi para pendukung tuan rumah ketika Morgan Rogers, rekrutan musim panas senilai £117 juta, menjebol gawang hanya setelah 77 detik. Itu adalah gol pertama yang kebobolan Arsenal musim ini, tetapi hal itu justru memicu respons sengit dari tim asuhan Arteta, yang menolak membiarkan kemunduran awal itu mengganggu momentum mereka.
Odegaard menjadi pahlawan pada momen krusial dengan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-50 setelah Kai Havertz menyamakan kedudukan melawan mantan klubnya sebelum jeda.
- Getty Images Sport
Odegaard memuji respons tim
Bagi Odegaard, hasil itu jauh lebih dari sekadar gol penentu kemenangannya, itu menjadi bukti bagi skuad yang menolak runtuh di bawah tekanan. Berbicara kepada Sky Sports, playmaker asal Norwegia itu menekankan pentingnya semangat kolektif tim serta kemampuan mereka menghadapi kesulitan.
"Itu laga besar, laga yang sangat besar, [melawan] lawan tangguh dan pada akhirnya kami berhasil, jadi luar biasa," kata Odegaard. "Mentalitas kami adalah terus berjuang. Kami sudah menunjukkannya berkali-kali. Kami tidak pernah ingin kebobolan lebih dulu, tetapi respons kami sangat bagus. Pada akhirnya kami mendapat ganjaran dan respons itu luar biasa. Kami menunjukkan kualitas kami saat menguasai bola maupun tanpa bola dan hasil ini mencerminkan hal itu."
Havertz memuji sang kapten saat Arsenal menjadi kekuatan besar
Sebelumnya, Havertz, yang terus membungkam kritik setelah kepindahannya dari Stamford Bridge, cepat memuji kembalinya sang kapten ke performa terbaik. Penyerang Jerman itu meyakini skuad Arsenal saat ini memiliki kedalaman untuk bersaing di semua ajang. Havertz mencatat bahwa meski investasi besar Chelsea memberi mereka deretan talenta yang luar biasa, kedekatan antarpemain dan disiplin taktis Arsenal memberi mereka keunggulan dalam derby tersebut.
"Dia pemain yang luar biasa, kami sudah melihat itu dalam beberapa tahun terakhir," kata Havertz tentang Odegaard. "Dia akan sangat membantu kami musim ini. Chelsea punya skuad yang luar biasa, tetapi kami juga. Kami tahu ini akan sulit. Mereka mencetak gol lebih dulu, jadi itu tidak mudah bagi kami, tetapi kami percaya pada diri kami sendiri dan membalikkan keadaan."
- (C)Getty Images
Awal sempurna berlanjut bagi sang juara bertahan
Dengan tiga kemenangan dari tiga laga pembuka, Arsenal bersama Manchester City menjadi satu-satunya tim di liga yang masih mencatat rekor 100 persen. Fokus kini beralih ke panggung Eropa, saat Arsenal bersiap memulai kampanye Liga Champions mereka melawan Napoli di Italia pada Rabu ini. Dengan kepercayaan diri yang melambung dan "mentalitas elite" yang sudah tertanam kuat, pasukan Arteta tampak siap bersaing di semua ajang sekali lagi.
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