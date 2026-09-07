Arsenal menunjukkan determinasi baja sebagai juara bertahan saat mereka bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk mengatasi rival sekota Chelsea. Pertandingan dimulai dengan cara yang mengejutkan bagi para pendukung tuan rumah ketika Morgan Rogers, rekrutan musim panas senilai £117 juta, menjebol gawang hanya setelah 77 detik. Itu adalah gol pertama yang kebobolan Arsenal musim ini, tetapi hal itu justru memicu respons sengit dari tim asuhan Arteta, yang menolak membiarkan kemunduran awal itu mengganggu momentum mereka.

Odegaard menjadi pahlawan pada momen krusial dengan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-50 setelah Kai Havertz menyamakan kedudukan melawan mantan klubnya sebelum jeda.