Maroko, Portugal, dan Spanyol... Siapa yang mampu mengalahkan raksasa Prancis?

Jika ada tim nasional yang dalam beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh perbedaan teoretis, maka itu adalah tim nasional Maroko.

Singa Atlas ini memasuki babak gugur dengan membawa warisan sejarah yang dimulai pada Piala Dunia Qatar 2022, ketika mereka menyingkirkan Spanyol dan Portugal serta mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Afrika dan Arab, sebelum perjalanan mereka terhenti di tangan Prancis sendiri.

Namun, edisi 2026 membuktikan bahwa apa yang terjadi empat tahun lalu bukanlah sekadar keajaiban sesaat, setelah timnas Maroko berhasil melewati grup yang kuat yang diisi Brasil, lalu menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, sekaligus menegaskan kembali bahwa mereka sangat mahir dalam pertandingan sistem gugur dengan cara yang memukau.

Pelatih Mohamed Wahbi memiliki tim yang tahu cara berjuang, cara bertahan, cara mengendalikan jalannya pertandingan, dan cara menentukan hasil pertandingan saat memasuki menit-menit akhir, berkat kehadiran kiper Yassine Bounou, serta lini serang yang dipimpin oleh Ismail Saibari, serta lini tengah yang solid berkat trio Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi, dan Nael El Ainaoui.

Mungkin karakterlah senjata terpenting saat menghadapi Prancis, karena Maroko tidak perlu menguasai bola untuk membuat perbedaan; cukup dengan menutup ruang dan memaksa lawannya bermain dalam pertandingan yang panjang dan rumit—resep yang telah mengganggu tim-tim besar Eropa dalam lebih dari satu kesempatan.

Namun, jika Les Bleus membiarkan Maroko menguasai bola, Singa Atlas mampu mencetak gol dengan berbagai cara, dan kemenangan telak mereka atas Belanda adalah buktinya.