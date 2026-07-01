Maroko, Portugal, dan Spanyol... Siapa yang mampu mengalahkan raksasa Prancis?

Sejak dimulainya Piala Dunia 2026, tim nasional Prancis tampak tidak sekadar berpartisipasi dalam turnamen ini seperti pesaing lainnya, melainkan menetapkan ritme yang sama sekali berbeda. Setiap pertandingan yang dilalui “Les Bleus” semakin memperkuat keyakinan para penggemar dan analis bahwa skuad asuhan Didier Deschamps adalah tim yang paling berpeluang meraih gelar, bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena cara mereka menghancurkan lawan-lawannya, hingga media Spanyol sendiri menyebutnya sebagai “raksasa Piala Dunia”.
Namun, jalan menuju final ketiga berturut-turut tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Setelah melewati babak 32 besar, Prancis akan menghadapi jalur yang mungkin mempertemukannya dengan Maroko di perempat final, lalu Portugal atau Spanyol di semifinal—tim-tim yang memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter yang mampu mengancam impian Les Bleus untuk mencapai final.