Goal.com
Live
World Cup 2026 FIFA Trump concerns GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

Maroko dan Mesir selamat... Tim-tim Arab berada dalam masalah besar di Piala Dunia karena Trump!

World Cup
Egypt
Morocco
Iraq
Jordan
Saudi Arabia
Qatar
Algeria
Tunisia
Mesir
Maroko
Irak
Yordania
Arab Saudi
Qatar
Aljazair
Tunisia

Tidak adanya kesepakatan menyeluruh antara Washington dan FIFA

Pemerintah Amerika Serikat belum menandatangani kesepakatan apa pun dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait hadiah dan pendapatan yang akan diberikan kepada 48 tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Meskipun beberapa negara memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat, negara-negara lain akan terpaksa membayar pajak yang besar atas dana yang akan mereka terima selama turnamen tersebut.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Pajak ganda untuk sebagian besar tim

    Kurang dari tiga bulan menjelang pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan pada 11 Juni di Stadion Azteca, Mexico City, persiapan untuk Piala Dunia 2026 masih belum selesai.

    Meskipun turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah, namun tidak akan ada kesetaraan ekonomi di antara semua peserta, karena tidak adanya pembebasan pajak menyeluruh yang seharusnya dapat disetujui oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut surat kabar "The Guardian" Inggris, sebagian besar tim yang lolos akan dipaksa membayar pajak ke Amerika Serikat atas hadiah uang yang diberikan FIFA, akibat tidak adanya kesepakatan pembebasan pajak yang komprehensif.

    FIFA, yang dipimpin oleh Gianni Infantino, telah mengalokasikan hadiah finansial yang sangat besar bagi tim-tim peserta, dengan total melebihi 620 juta euro, namun beberapa federasi akan dikenakan pajak dua kali: sekali di Amerika Serikat, dan sekali lagi di negara asal mereka.

    • Iklan
  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Rincian Hadiah Uang Tunai di Piala Dunia 2026

    Juara: 50 juta dolar AS (42,6 juta euro)

    Juara kedua: 33 juta dolar AS (28,1 juta euro)

    Juara ketiga: 29 juta dolar AS (24,7 juta euro)

    Peringkat keempat: 27 juta dolar AS (23 juta euro)

    Peringkat 5 hingga 8: 19 juta dolar AS (16,2 juta euro)

    Peringkat 9 hingga 16: 15 juta dolar AS (12,8 juta euro)

    Peringkat 17 hingga 32: 11 juta dolar AS (9,4 juta euro)

    Peringkat 33 hingga 48: 9 juta dolar AS (7,7 juta euro)

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Hanya 18 negara yang dibebaskan dari pajak Amerika Serikat

    Dunia sedang menuju Piala Dunia dengan dua kecepatan ekonomi: yang pertama mencakup federasi-federasi yang tidak akan membayar pajak ke Amerika Serikat, sedangkan yang kedua mencakup sisanya yang akan menanggung beban keuangan tambahan.

    Seperti halnya FIFA yang menikmati pembebasan pajak sejak Piala Dunia 1994, hanya 18 dari 48 negara yang akan menerima hadiah penuh tanpa potongan pajak, berkat perjanjian bilateral dengan Washington.

    Menurut "The Guardian", negara-negara ini sebagian besar mencakup tim-tim Eropa seperti Inggris dan Prancis, ditambah tiga negara tuan rumah (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko), dan di luar Eropa ada Australia, Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan.

    Tim-tim kecil menanggung beban

    Sebaliknya, federasi-federasi kecil seperti Curaçao dan Cape Verde, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia, akan dipaksa membayar pajak Amerika Serikat.

    Hal yang sama berlaku bagi raksasa Amerika Selatan seperti Brasil dan Argentina, yang tidak memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat, yang berarti sebagian dari hadiah mereka akan masuk ke kas Amerika Serikat.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    Para pemain yang terkena pajak ganda

    "The Guardian" menjelaskan bahwa pembebasan pajak yang diberikan kepada asosiasi dan pelatih tidak mencakup para pemain, karena undang-undang Amerika Serikat menganggap pemain sepak bola sama seperti seniman, yang wajib membayar pajak begitu mereka menjalankan aktivitasnya di wilayah Amerika Serikat.

    Oleh karena itu, para bintang timnas Prancis, terutama Kylian Mbappé, akan dikenakan pajak ganda atas hadiah uang yang mereka terima selama turnamen, kecuali jika Federasi Sepak Bola Prancis menanggung selisihnya.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Pemerintahan Trump berada di balik kerumitan perpajakan

    Kekacauan ini sebenarnya bisa dihindari jika pemerintahan Trump memberikan pembebasan pajak menyeluruh bagi semua tim yang berpartisipasi, seperti yang dilakukan Kanada dan Meksiko terhadap tim-tim yang akan bertanding di wilayah mereka.

    Namun, ketidakhadiran keputusan tersebut membuat Piala Dunia 2026—yang seharusnya menjadi yang terbesar dan paling menguntungkan dalam sejarah—menjadi turnamen yang tidak seimbang secara ekonomi di antara tim-tim, di mana sebagian akan menikmati seluruh hadiah, sementara yang lain harus menyisihkan sebagian besarnya untuk pajak Amerika Serikat.