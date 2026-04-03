Maroko dan Mesir selamat... Tim-tim Arab berada dalam masalah besar di Piala Dunia karena Trump!

Kurang dari tiga bulan menjelang pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan pada 11 Juni di Stadion Azteca, Mexico City, persiapan untuk Piala Dunia 2026 masih belum selesai.

Meskipun turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah, namun tidak akan ada kesetaraan ekonomi di antara semua peserta, karena tidak adanya pembebasan pajak menyeluruh yang seharusnya dapat disetujui oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

Menurut surat kabar "The Guardian" Inggris, sebagian besar tim yang lolos akan dipaksa membayar pajak ke Amerika Serikat atas hadiah uang yang diberikan FIFA, akibat tidak adanya kesepakatan pembebasan pajak yang komprehensif.

FIFA, yang dipimpin oleh Gianni Infantino, telah mengalokasikan hadiah finansial yang sangat besar bagi tim-tim peserta, dengan total melebihi 620 juta euro, namun beberapa federasi akan dikenakan pajak dua kali: sekali di Amerika Serikat, dan sekali lagi di negara asal mereka.