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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Maroko dalam sorotan: 4 pemain yang membuat Mourinho khawatir selama jeda internasional

Real Madrid vs Celta Vigo
Real Madrid
Celta Vigo
LaLiga
Vinicius Junior
J. Mourinho
K. Mbappe
Y. Diomande
T. Pitarch
B. Diaz
Endrick
Spanyol
Brasil
Portugal
Prancis
Côte d’Ivoire
Maroko

6 Hari Melelahkan untuk Bintang-bintang Los Blancos

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21 Nov 2026

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José Mourinho menilai bahwa jeda internasional saat ini bisa menguntungkan Real Madrid, namun dengan syarat para pelatih timnas menangani para pemain klub kerajaan sesuai kebutuhan masing-masing, mengingat adanya perbedaan nyata antara pemain yang membutuhkan menit bermain untuk memulihkan kebugarannya, dan pemain lain yang telah mencapai tingkat kelelahan sehingga perlu diberi waktu istirahat.

Real Madrid tengah berada dalam suasana yang sangat positif setelah meraih kemenangan dalam 8 pertandingan beruntun di seluruh ajang, yang terakhir adalah kemenangan atas Valencia dengan skor tiga gol tanpa balas di Stadion Mestalla, sehingga pelatih asal Portugal itu berharap dapat mempertahankan kondisi yang sama yang akan dibawa para pemainnya sebelum menjalani tugas internasional.

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  • Peluang yang dinantikan pada jeda internasional

    Mourinho ingin agar pemain Brasil Endrick dan rekan senegaranya Vinicius Junior, serta pemain Maroko Brahim Diaz dan Thiago Pitarch (timnas Spanyol U-21) mendapatkan peran penting bersama tim nasional negara mereka, karena mereka membutuhkan menit bermain demi menjaga sentuhan dalam pertandingan atau memulihkan performa mereka.

    Kelompok pemain ini tidak menjadi sumber kekhawatiran bagi sang pelatih asal Portugal, justru ia menilai bahwa tampil dalam pertandingan internasional bisa menjadi hal positif bagi mereka.

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  • 4 pemain yang membuat Mourinho khawatir selama jeda internasional

    Di sisi lain, kekhawatiran Mourinho terfokus pada para pemain yang telah menumpuk menit bermain, terutama kuartet Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Cucurella, dan Diomande. Mereka membutuhkan istirahat selama jeda internasional, setelah Real Madrid menjalani 3 pertandingan tandang secara beruntun dalam kurun 6 hari, di tengah beban perjalanan dan laga yang berurutan, menurut laporan situs Defensa Central.

    Mourinho sebelumnya telah mengisyaratkan kekhawatirannya usai kemenangan atas Valencia, dengan meminta para pelatih tim nasional untuk tidak memperlakukan para pemainnya dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada periode lalu, serta mempertimbangkan kelelahan yang telah mereka alami.

    Pelatih asal Portugal itu berkata: "Saya harus rendah hati, karena Liga Spanyol memiliki kekuasaan, dan saya meminta mereka untuk tidak melakukan hal yang sama kepada kami. Saya tidak ingin menyebut ini sebagai sesuatu yang di luar nalar, karena itu mungkin, tetapi sangat sulit. Dan jika mereka ingin mengulangi lelucon ini, silakan lakukan kepada yang lain, dan biarkan kami setelah maraton perjalanan dan pertandingan yang kami jalani dari Minggu hingga Sabtu, itu sudah terlalu berlebihan."

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  • Kekhawatiran Mourinho melampaui cedera

    Mourinho pun melakukan segala yang ia bisa untuk mengingatkan para pemainnya dan para pelatih timnas akan pentingnya berhati-hati selama periode jeda, agar tekanan pertandingan tidak memengaruhi hasil-hasil positif yang diraih Real Madrid.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa Los Blancos sudah lama tidak menunjukkan tingkat kestabilan seperti ini pada fase musim seperti sekarang, setelah kehilangan para pemain akibat cedera menjadi hal yang lazim sepanjang musim-musim lalu.

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RMA

RMA

LaLiga

21 Nov 2026

CEL

CEL