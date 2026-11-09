Di sisi lain, kekhawatiran Mourinho terfokus pada para pemain yang telah menumpuk menit bermain, terutama kuartet Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Cucurella, dan Diomande. Mereka membutuhkan istirahat selama jeda internasional, setelah Real Madrid menjalani 3 pertandingan tandang secara beruntun dalam kurun 6 hari, di tengah beban perjalanan dan laga yang berurutan, menurut laporan situs Defensa Central.

Mourinho sebelumnya telah mengisyaratkan kekhawatirannya usai kemenangan atas Valencia, dengan meminta para pelatih tim nasional untuk tidak memperlakukan para pemainnya dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada periode lalu, serta mempertimbangkan kelelahan yang telah mereka alami.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Saya harus rendah hati, karena Liga Spanyol memiliki kekuasaan, dan saya meminta mereka untuk tidak melakukan hal yang sama kepada kami. Saya tidak ingin menyebut ini sebagai sesuatu yang di luar nalar, karena itu mungkin, tetapi sangat sulit. Dan jika mereka ingin mengulangi lelucon ini, silakan lakukan kepada yang lain, dan biarkan kami setelah maraton perjalanan dan pertandingan yang kami jalani dari Minggu hingga Sabtu, itu sudah terlalu berlebihan."

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