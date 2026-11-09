José Mourinho menilai bahwa jeda internasional saat ini bisa menguntungkan Real Madrid, namun dengan syarat para pelatih timnas menangani para pemain klub kerajaan sesuai kebutuhan masing-masing, mengingat adanya perbedaan nyata antara pemain yang membutuhkan menit bermain untuk memulihkan kebugarannya, dan pemain lain yang telah mencapai tingkat kelelahan sehingga perlu diberi waktu istirahat.
Real Madrid tengah berada dalam suasana yang sangat positif setelah meraih kemenangan dalam 8 pertandingan beruntun di seluruh ajang, yang terakhir adalah kemenangan atas Valencia dengan skor tiga gol tanpa balas di Stadion Mestalla, sehingga pelatih asal Portugal itu berharap dapat mempertahankan kondisi yang sama yang akan dibawa para pemainnya sebelum menjalani tugas internasional.