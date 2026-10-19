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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Marocchi: "Lucumì tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita sudah selesai bicara."

Juventus
J. Lucumi
Serie A

Mantan gelandang Juventus angkat bicara setelah kalah dari Lazio

Giancarlo Marocchi, mantan gelandang Juventus yang kini menjadi komentator, berbicara tentang Juventus dari studio Sky setelah mereka kalah 3-0 di kandang dari Lazio kemarin: "Saya berharap para pemain tidak melakukan apa yang diminta Spalletti. Kalau mereka melakukannya, itu berarti sesuatu yang tidak berjalan dengan baik sudah benar-benar terbentuk. Jadi, Spalletti harus berusaha menjelaskan maksudnya dengan lebih baik agar penampilan tim meningkat. Selama 20 menit, kita melihat kedua tim bermain dengan tempo sangat tinggi karena Lazio yang menentukannya. Juventus, sebagai tim besar yang seharusnya memiliki pemain-pemain berkualitas, mestinya menentukan tempo permainan. Bisakah Juventus bangkit? Setiap kali saya merasa demikian, selalu ada sesuatu yang tidak beres. Spalletti belum menemukan susunan yang tepat, setidaknya dari lini tengah ke depan. Peluang yang mereka ciptakan cukup acak, bukan hasil dari pola permainan yang sudah terbentuk."


Marocchi melanjutkan, seperti dilansir Tuttosport: "Semua pemain masuk ke lapangan untuk memenuhi keinginan pelatih, tetapi pada titik tertentu, kamu harus menunjukkan kemampuanmu sendiri. Tim harus menyadari bahwa keadaan tidak berjalan baik. Kita berbicara tentang pemain-pemain berpengalaman... Saya tidak melihat seorang pun yang mengambil alih keadaan dan mulai menata tim. Pemain Italia? Itu langkah pertama... Secara tradisi, memang selalu seperti itu. Spalletti harus membuat para pemain memahami maksudnya, karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membenahi keadaan sendiri."

  • Soal pertahanan Juventus: "Lucumì tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jika saya pemain Serie A dan tidak paham bahwa saya harus membantu Celik dengan melakukan penjagaan ganda, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pada akhirnya, skor 3-0 sudah pasti".


    Dan terakhir: "McKennie adalah pemain ke-12 yang bagus. Saya rasa Spalletti harus menyederhanakan permainan. Di sektor sayap, ada pemain yang bisa melewati lawan. Saat merebut kembali bola, Anda harus melakukan paling banyak satu atau dua operan, lalu mengirim bola kepada pemain di sayap. Setelah itu, Anda membutuhkan seorang penyerang dan seorang gelandang yang masuk ke kotak penalti, tetapi tidak banyak pemain dengan karakteristik seperti itu di lapangan. Juve kekurangan pemimpin. Saya rasa jumlahnya hampir nol, sementara Milan punya beberapa, termasuk Rabiot, Modric, dan Maignan. Inter juga punya setidaknya empat atau lima".

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