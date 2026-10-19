Giancarlo Marocchi, mantan gelandang Juventus yang kini menjadi komentator, berbicara tentang Juventus dari studio Sky setelah mereka kalah 3-0 di kandang dari Lazio kemarin: "Saya berharap para pemain tidak melakukan apa yang diminta Spalletti. Kalau mereka melakukannya, itu berarti sesuatu yang tidak berjalan dengan baik sudah benar-benar terbentuk. Jadi, Spalletti harus berusaha menjelaskan maksudnya dengan lebih baik agar penampilan tim meningkat. Selama 20 menit, kita melihat kedua tim bermain dengan tempo sangat tinggi karena Lazio yang menentukannya. Juventus, sebagai tim besar yang seharusnya memiliki pemain-pemain berkualitas, mestinya menentukan tempo permainan. Bisakah Juventus bangkit? Setiap kali saya merasa demikian, selalu ada sesuatu yang tidak beres. Spalletti belum menemukan susunan yang tepat, setidaknya dari lini tengah ke depan. Peluang yang mereka ciptakan cukup acak, bukan hasil dari pola permainan yang sudah terbentuk."





Marocchi melanjutkan, seperti dilansir Tuttosport: "Semua pemain masuk ke lapangan untuk memenuhi keinginan pelatih, tetapi pada titik tertentu, kamu harus menunjukkan kemampuanmu sendiri. Tim harus menyadari bahwa keadaan tidak berjalan baik. Kita berbicara tentang pemain-pemain berpengalaman... Saya tidak melihat seorang pun yang mengambil alih keadaan dan mulai menata tim. Pemain Italia? Itu langkah pertama... Secara tradisi, memang selalu seperti itu. Spalletti harus membuat para pemain memahami maksudnya, karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membenahi keadaan sendiri."