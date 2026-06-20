Marmoush berada di persimpangan jalan... dan raksasa Eropa menanti

Juventus belum menutup kemungkinan untuk merekrut Ricardo Pepe, yang sebelumnya telah menarik perhatian direktur olahraga Bianconeri, Cristiano Giuntoli, saat ia masih menjabat di Napoli, sebelum pemain asal Amerika Serikat itu kembali menarik perhatian selama masa percobaannya bersama PSV Eindhoven.

Pepe mencatatkan musim yang gemilang di liga Belanda, dengan mencetak 16 gol, ditambah 3 gol di Liga Champions, sehingga menegaskan perkembangannya sebagai penyerang yang mampu bermain sebagai ujung tombak dan memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi.

Juventus memandang bahwa pemain berusia 23 tahun ini dapat menjadi pilihan jangka panjang, terutama mengingat kebutuhan tim untuk merombak lini depannya, di tengah kemungkinan hengkangnya beberapa penyerang, terutama Dusan Vlahovic, Jonathan David, dan Luiz Obenda.

Nilai transfer Pepe tampaknya bukan hambatan besar, karena perkiraan menunjukkan ia bisa hengkang dari klub Belanda tersebut dengan biaya antara 25 hingga 30 juta euro, angka yang sejalan dengan kebijakan Juventus saat ini dalam mencari transfer yang cerdas.

Baca juga: Bernardo Bukan yang Pertama... Bintang-Bintang yang Bersinar di Bawah Asuhan Guardiola dan Mourinho

