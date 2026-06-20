Marmoush berada di persimpangan jalan... dan raksasa Eropa menanti

Menurut surat kabar Italia *Tuttosport*, “Radar Juventus tidak hanya tertuju pada Pepe, karena klub tersebut juga mengamati opsi lain: Omar Marmoush, penyerang Manchester City.
Surat kabar tersebut menegaskan bahwa dengan kemungkinan sang bintang Mesir menjadi peluang kuat yang tersedia selama bursa transfer musim panas, Juventus memasukkannya ke dalam pertimbangan mereka.
Marmoush, yang pernah menjadi salah satu bintang terkemuka di Bundesliga bersama Eintracht Frankfurt, pindah ke Manchester City pada Januari lalu dengan nilai transfer sekitar 75 juta euro, setelah pelatih Pep Guardiola bersikeras untuk mendatangkannya. Namun, awal kariernya di Inggris tidaklah mudah bagi penyerang Mesir tersebut, karena ia harus menghadapi persaingan ketat di skuad yang diisi nama-nama besar seperti Erling Haaland. Ia mencetak 16 gol dalam 61 pertandingan sejak pindah ke Etihad Stadium, angka yang tidak mencerminkan ekspektasi besar yang menyertai transfer tersebut.
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Sambil menunggu penilaian pelatih baru City, Enzo Maresca, terhadap masa depan Marmoush di tim, opsi peminjaman mungkin akan dipertimbangkan untuk memberinya kesempatan memulihkan pengaruhnya—skenario yang dipantau Juventus sebagai solusi yang menggabungkan kualitas dan pengalaman internasional.