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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Saya Menerima Tantangan Itu!' – Pahlawan Kemenangan Mariano Peralta Buka Suara Usai Antar Persib Berjaya di ACL Two

Persib Bandung
M. Peralta
AFC Champions League Two
Persib Bandung vs Viettel
Viettel

Eksekusi penalti krusial Mariano Peralta sukses membawa Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas The Cong Viettel di AFC Champions League Two. Penyerang asal Argentina tersebut memuji kedisiplinan taktik tim Pangeran Biru yang berhasil menjaga rekor sempurna di fase grup.

  • Penalti Peralta jaga rekor sempurna Persib di Asia

    Persib Bandung mengamankan kemenangan kedua secara beruntun di AFC Champions League Two usai menundukkan Cong Viettel FC 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat. Penyerang asal Argentina, Mariano Peralta, menjadi pahlawan kemenangan sekaligus Player of the Match lewat eksekusi penalti pada menit ke-45.

    Hasil ini menjaga rekor sempurna Maung Bandung di fase grup ACL Two musim 2026/27.

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    Peralta puji eksekusi taktik dan fleksibilitas posisi

    Peralta menilai kedisiplinan mengeksekusi instruksi pelatih menjadi kunci utama di tengah laga yang berjalan ketat. "Kami menampilkan permainan yang luar biasa hari ini. Rencana permainan berjalan sesuai dengan apa yang kami persiapkan dalam latihan," ujar Peralta.

    Bermain sebagai penyerang tengah meski biasa beroperasi di sayap, Peralta menegaskan kesiapannya ditempatkan di mana saja. "Seperti yang pernah saya katakan, saya bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Saya siap untuk pelatih dan siap bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan."

  • Siap hadapi jadwal padat antar kompetisi

    Menghadapi agenda padat bermain setiap tiga hari sekali, Peralta mengaku sudah siap secara mental dan fisik sejak pertama kali mengikat kontrak.

    "Saat memutuskan bergabung dengan klub ini, saya sudah tahu bagaimana jadwalnya. Saya tahu kami harus bermain setiap tiga hari dan saya menerima tantangan itu," tegasnya. "Saya sangat senang berada di sini dan yakin bisa memberikan yang terbaik untuk membantu tim."

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  • imago-sport-1084526167.jpgNurPhoto

    Persib puncaki Grup E sebelum tantang Melbourne Victory

    Kemenangan ini membuat Persib mengoleksi enam poin dari dua laga dan kokoh bertengger di puncak klasemen sementara Grup E ACL Two.

    Pangeran Biru akan melanjutkan perjuangan mereka di pentas Asia pada matchday ketiga dengan menjamu klub Australia, Melbourne Victory, di Bandung pada 28 Oktober 2026.

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