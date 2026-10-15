'Saya Menerima Tantangan Itu!' – Pahlawan Kemenangan Mariano Peralta Buka Suara Usai Antar Persib Berjaya di ACL Two

Peralta menilai kedisiplinan mengeksekusi instruksi pelatih menjadi kunci utama di tengah laga yang berjalan ketat. "Kami menampilkan permainan yang luar biasa hari ini. Rencana permainan berjalan sesuai dengan apa yang kami persiapkan dalam latihan," ujar Peralta.

Bermain sebagai penyerang tengah meski biasa beroperasi di sayap, Peralta menegaskan kesiapannya ditempatkan di mana saja. "Seperti yang pernah saya katakan, saya bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Saya siap untuk pelatih dan siap bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan."