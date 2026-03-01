Marcus Rashford mengatakan ada 'sesuatu yang salah' jika dia tidak bisa menikmati sepak bola di Manchester United

Perubahan drastis dalam sikap Rashford tidak disukai oleh semua orang, terutama mantan kapten Manchester United, Bryan Robson. Menanggapi kebahagiaan Rashford yang kembali ditemukan di luar Old Trafford, gelandang legendaris itu memberikan penilaian tajam tentang pendekatan psikologis Rashford dalam menghadapi tekanan di Manchester.

Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds sepak bola terbaru, Robson mengatakan: "Sebagai pemain, saya tidak bisa memahami Marcus Rashford. Ketika Anda berada di Manchester United dan semua orang mengatakan dia kehilangan kepercayaan diri dan keyakinan pada performanya di klub, lalu dia mengatakan dia mulai menikmati sepak bolanya lagi di Aston Villa. Jika Anda tidak bisa menikmati sepak bola di Manchester United, ada yang salah dengan Anda."

Robson juga mencatat bahwa membawa kembali penyerang itu ke ruang ganti pada musim panas mendatang tidak akan menjadi keputusan yang mudah, mengacu pada persaingan yang ketat di Carrington dan potensi gesekan yang bisa timbul: "Saya tidak yakin apakah saya akan membawa Marcus kembali hanya karena para pemain bisa berkata, 'well, bagaimana dengan sikapnya?'," akui Robson. "Saat ini, klub memiliki Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Mason Mount yang merupakan pemain top saat dia fit. Sayangnya, dia terus mengalami cedera. Mereka bahkan memiliki Patrick Dorgu yang telah tampil fantastis, dan saya merasa kasihan padanya karena dia cedera saat sedang bermain bagus."