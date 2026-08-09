AFP
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Marcus Rashford mendapat nomor punggung baru Manchester United yang tak terduga setelah kembali ke Carrington
Awal baru di Old Trafford
Setelah melalui periode rumit jauh dari Manchester United, Rashford diberi nomor punggung 14. Rashford sebelumnya mengenakan jersey nomor 10 sebelum kepergiannya, tetapi nomor itu kini ditempati Matheus Cunha. Jurnalis ternama Fabrizio Romano membagikan kabar tersebut dengan mengatakan: "EKSKLUSIF: Manchester United memutuskan memberi Marcus Rashford nomor skuad baru sebagai pesan bahwa mereka memercayainya dan memasukkannya sebagai bagian dari tim. Saya memahami Rashford akan mengenakan nomor punggung 14 dan kini sedang bepergian bersama tim. Kecuali ada tawaran dari klub top Eropa, dia bisa bertahan."
Penyerang itu terbang pada Minggu untuk bergabung dengan Michael Carrick dan skuad di Dublin. Rashford, yang kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2028, bertujuan untuk kembali merasa dihargai setelah absen dalam waktu yang panjang.
- Getty Images Sport
Transfer ke Barcelona dipastikan batal
Rashford semula diperkirakan akan tetap bersama Barcelona setelah menjalani masa peminjaman yang produktif di Nou Camp musim lalu. Selama waktunya di Spanyol, Rashford mencatatkan 49 penampilan, dengan kontribusi 14 gol dan 14 assist, sambil meraih gelar juara Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol.
Sebelum itu, ia menghabiskan setengah musim sebagai pemain pinjaman di Aston Villa sejak Februari 2025, dengan catatan empat gol dan enam assist dalam 17 pertandingan.
Namun, Barcelona memilih arah yang berbeda dengan memutuskan merekrut Anthony Gordon dan Karim Adeyemi. Setelah jeda usai Piala Dunia, Rashford kini fokus menghidupkan kembali kariernya di Inggris.
Kembali bergabung dengan tim senior
Keputusan itu menandai perubahan luar biasa bagi Rashford, yang sebelumnya berselisih dengan mantan manajer Ruben Amorim. Keretakan itu berujung pada pengasingan yang berlangsung hampir dua tahun, menghentikan kariernya di Manchester United yang mencatatkan 426 penampilan, 138 gol, dan 79 assist. Rashford sebelumnya telah memenangkan Liga Europa, dua Piala FA, dan dua Piala Liga bersama klub, serta dua kali menjadi Player of the Year.
Kini, Carrick ingin memaksimalkan dirinya. Sang manajer menegaskan rencananya dengan mengatakan: "Kami akan memiliki skuad penuh pekan depan di Dublin. Kami terbang langsung ke sana dan menghadapi Leeds pada hari Rabu. Kami punya beberapa hari di Dublin ketika seluruh skuad berkumpul, termasuk Marcus, Kobbie [Mainoo], dan Lisandro [Martinez]."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Rashford?
Rashford akan berusaha mendapatkan menit bermain krusial saat Manchester United menghadapi Leeds pada Rabu. Setelah pemusatan latihan di Dublin, laga menarik menanti melawan AC Milan di Polandia, yang berpotensi mempertemukan Rashford dengan Amorim. Jika pencetak gol terbanyak dua kali itu bisa mereplikasi performa terbarunya di Spanyol, ia bisa kembali menegaskan dirinya sebagai aset vital bagi Manchester United sebelum kampanye Premier League yang baru dimulai.
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