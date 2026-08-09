Setelah melalui periode rumit jauh dari Manchester United, Rashford diberi nomor punggung 14. Rashford sebelumnya mengenakan jersey nomor 10 sebelum kepergiannya, tetapi nomor itu kini ditempati Matheus Cunha. Jurnalis ternama Fabrizio Romano membagikan kabar tersebut dengan mengatakan: "EKSKLUSIF: Manchester United memutuskan memberi Marcus Rashford nomor skuad baru sebagai pesan bahwa mereka memercayainya dan memasukkannya sebagai bagian dari tim. Saya memahami Rashford akan mengenakan nomor punggung 14 dan kini sedang bepergian bersama tim. Kecuali ada tawaran dari klub top Eropa, dia bisa bertahan."

Penyerang itu terbang pada Minggu untuk bergabung dengan Michael Carrick dan skuad di Dublin. Rashford, yang kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2028, bertujuan untuk kembali merasa dihargai setelah absen dalam waktu yang panjang.



