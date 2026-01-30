Marcus Rashford Gabung Klub Eksklusif Legenda Manchester United David Beckham Usai Bantu Barcelona Kalahkan Copenhagen Di Liga Champions

Seperti David Beckham, Marcus Rashford merupakan produk akademi Manchester United. Ia menembus tim utama di usia sangat muda, dengan harapan besar bahwa ia dapat mengikuti jejak Ryan Giggs sebagai pemain yang menghabiskan seluruh kariernya di Old Trafford.

Musim 2022/23 menjadi puncak performanya, ketika Rashford mencetak 30 gol di semua kompetisi. Ia kemudian diganjar kontrak baru bernilai besar, yang diharapkan menjadi fondasi kebangkitan The Red Devils dalam perburuan trofi-trofi terbesar.

Namun, performa yang menukik tajam membuat Rashford tersisih dari hierarki penyerang. Pada Januari 2025, Man United sepakat meminjamkannya ke Aston Villa. Setelah menemukan kembali ritme permainan terbaiknya, peluang baru datang pada musim panas ketika Barcelona mengajukan tawaran.

Rashford langsung menerima kesempatan untuk bergabung dengan Lamine Yamal cs di Camp Nou. Sejauh ini, ia tampil solid selama berkarier di Spanyol, dengan gol kesembilannya untuk Barca tercipta saat menghadapi FC Copenhagen di Liga Champions, Kamis (29/1).