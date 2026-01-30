Getty/GOAL
Marcus Rashford Gabung Klub Eksklusif Legenda Manchester United David Beckham Usai Bantu Barcelona Kalahkan Copenhagen Di Liga Champions
Merana di Manchester United, Rashford ke Barcelona
Seperti David Beckham, Marcus Rashford merupakan produk akademi Manchester United. Ia menembus tim utama di usia sangat muda, dengan harapan besar bahwa ia dapat mengikuti jejak Ryan Giggs sebagai pemain yang menghabiskan seluruh kariernya di Old Trafford.
Musim 2022/23 menjadi puncak performanya, ketika Rashford mencetak 30 gol di semua kompetisi. Ia kemudian diganjar kontrak baru bernilai besar, yang diharapkan menjadi fondasi kebangkitan The Red Devils dalam perburuan trofi-trofi terbesar.
Namun, performa yang menukik tajam membuat Rashford tersisih dari hierarki penyerang. Pada Januari 2025, Man United sepakat meminjamkannya ke Aston Villa. Setelah menemukan kembali ritme permainan terbaiknya, peluang baru datang pada musim panas ketika Barcelona mengajukan tawaran.
Rashford langsung menerima kesempatan untuk bergabung dengan Lamine Yamal cs di Camp Nou. Sejauh ini, ia tampil solid selama berkarier di Spanyol, dengan gol kesembilannya untuk Barca tercipta saat menghadapi FC Copenhagen di Liga Champions, Kamis (29/1).
Rashford samai rekor Beckham di Liga Champions
Dalam laga tersebut, pelatih Barca Hansi Flick memang menempatkan Rashford di bangku cadangan. Namun, ia dimasukkan dengan 18 menit tersisa dan waktu singkat itu sudah cukup bagi Rashford untuk memberi kontribusi signifikan dalam kemenangan 4-1.
Pada menit ke-85, Rashford melepaskan tendangan bebas dari jarak sekitar 20 meter. Bola melengkung indah melewati pagar betis dan bersarang di sudut bawah gawang. Rashford merayakannya dengan penuh senyum, sebelum terungkap bahwa gol itu membuatnya menyamai pencapaian Beckham.
Rashford kini menjadi satu dari hanya dua pemain Inggris yang pernah mencetak gol tendangan bebas di Liga Champions untuk dua klub berbeda. Beckham menjadi yang pertama melakukannya setelah meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Real Madrid, dengan reputasi sebagai salah satu eksekutor bola mati terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut.
Barcelona punya opsi transfer permanen
Masa depan Rashford di Barcelona berpotensi berlanjut secara permanen. Dalam kesepakatan peminjamannya, terdapat klausul opsi pembelian yang bisa diaktifkan Blaugrana. Flick sendiri mengaku terkesan dengan sikap dan komitmen bintang Inggris tersebut, terutama setelah karakter Rashford sempat dipertanyakan ketika masih bermain di Liga Primer Inggris.
Pelatih asal Jerman itu mengatakan: “Penampilan Marcus sejauh ini sangat bagus, jadi kami harus mengelolanya dengan baik. Namun, untuk urusan musim depan, itu adalah tugas Deco [sebagai direktur olahraga]. Kami masih harus menunggu, karena masih ada waktu beberapa bulan lagi."
“Bagi saya, jelas Marcus adalah pemain dengan level tertinggi. Dalam situasi kami saat ini, hal yang paling saya hargai darinya [adalah keinginannya untuk berada di sini]. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pemain muda La Masia: kita adalah Barcelona dan kita adalah salah satu tim terbaik di dunia. Kami memberi mereka kesempatan untuk berlatih bersama kami, berkembang, berlatih dengan para pemain terbaik dunia, serta mendapatkan dukungan dan kepercayaan."
“Jika Anda ingin bermain untuk Barca, maka itu harus 100 persen, dengan sepenuh hati. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada semua orang: 100 persen. Warna ini harus Anda jalani dan hidupi. Selain itu, saya tidak menginginkannya.”
- Getty Images Sport
Akankah Rashford kembali ke Manchester United?
Kemungkinan Rashford kembali ke Manchester United dinilai sangat kecil, bahkan setelah klub memecat Ruben Amorim, pelatih yang tak lagi memercayainya dan menyetujui kepergiannya. Saat ini, Michael Carrick menangani tim sebagai manajer interim.
Mantan pemain EPL dan timnas Inggris Danny Murphy menyampaikan pandangannya kepada Boyle Sports: “Saya rasa Michael Carrick, atau siapa pun yang nantinya mendapatkan pekerjaan itu, tidak akan mampu memengaruhi klub untuk mengubah pendekatan mereka terhadap Marcus Rashford. Saya pikir dia sudah mendapatkan cukup banyak kesempatan. Selain itu, sebagian besar basis suporter juga sudah mulai berbalik arah darinya."
“Menurut saya, situasinya sudah terlalu jauh. Bahkan jika dia tidak mendapatkan transfer permanen ke Barcelona, pindah ke klub lain tetap akan menguntungkannya. Dia terlihat bermain dengan bebas. Saya bahkan melihatnya masuk dari bangku cadangan saat melawan Real Madrid, dan dia terlihat sangat tajam, mengekspresikan dirinya, seperti pemain yang benar-benar berbeda. Saya pikir hari-harinya di Man United sudah berakhir, siapa pun manajernya.”
Iklan