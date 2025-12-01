Apa Benar Ini Alasan Marcus Rashford 'MENDERITA' Di Manchester United, Tapi 'Bahagia' Di Barcelona?

“Dia bahagia bersama kami. Marcus pemain fantastis,” ujar Deco saat ditanya soal kebangkitan Rashford.

“Man United, seperti kami, adalah klub salah satu klub terbesar di dunia. Di Man United, dia memikul tanggung jawab sebagai pemain penting dan itu terjadi saat dia masih sangat muda. Dia juga ikut menderita karena merasakan transisi generasi yang berat di sana. Dalam lima tahun terakhir, Man United kesulitan membangun kembali tim yang kuat, dan dia ada di tengah semua itu. Tidak mudah untuk pemain dengan ekspektasi setinggi itu. Ketika Anda adalah pemain penting, Anda memikul tanggung jawab besar."

“Kami memang mencari pemain seperti dia. Pemain yang bisa bermain di tiga posisi depan. Kami berhasil meminjam Marcus karena keinginannya yang besar untuk bermain di Barcelona. Dia menunggu lama. Dia tahu kami sedang berurusan dengan aturan finansial. Tapi dia sabar. Dia menunggu dan kami senang memilikinya.”