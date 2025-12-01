Getty
Apa Benar Ini Alasan Marcus Rashford 'MENDERITA' Di Manchester United, Tapi 'Bahagia' Di Barcelona?
Rashford jadi kisah sukses terbaru Deco
Deco kembali ke Barcelona sebagai petinggi klub pada 2023, beberapa tahun setelah bekerja sebagai agen pemain. Mengambil peran direktur atas dorongan presiden klub Joan Laporta, ia mulai membangun skuad Barca dengan merekrut sejumlah pemain kenamaan, termasuk Raphinha, yang merupakan mantan kliennya, dan kini Marcus Rashford.
Pemain pinjaman dari Manchester United itu dianggap cocok karena fleksibel di tiga posisi lini depan Hansi Flick dan karena ia memang mencari tantangan baru. Deco mengonfirmasi kepada The Times bahwa Rashford sangat tertarik bergabung dengan Barca. Ia datang dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025/26, disertai opsi pembelian senilai £26,2 juta (€30 juta). Deco menilai Rashford kini menikmati sepakbola tanpa beban menjadi protagonis di Old Trafford.
Deco: Rashford bahagia di Barcelona
“Dia bahagia bersama kami. Marcus pemain fantastis,” ujar Deco saat ditanya soal kebangkitan Rashford.
“Man United, seperti kami, adalah klub salah satu klub terbesar di dunia. Di Man United, dia memikul tanggung jawab sebagai pemain penting dan itu terjadi saat dia masih sangat muda. Dia juga ikut menderita karena merasakan transisi generasi yang berat di sana. Dalam lima tahun terakhir, Man United kesulitan membangun kembali tim yang kuat, dan dia ada di tengah semua itu. Tidak mudah untuk pemain dengan ekspektasi setinggi itu. Ketika Anda adalah pemain penting, Anda memikul tanggung jawab besar."
“Kami memang mencari pemain seperti dia. Pemain yang bisa bermain di tiga posisi depan. Kami berhasil meminjam Marcus karena keinginannya yang besar untuk bermain di Barcelona. Dia menunggu lama. Dia tahu kami sedang berurusan dengan aturan finansial. Tapi dia sabar. Dia menunggu dan kami senang memilikinya.”
Motivasi Rashford
Masa depan Rashford di Barcelona akan banyak bergantung pada kondisi finansial klub yang masih belum stabil. Deco memuji cara Laporta mengawal klub di masa sulit sekaligus membangun skuad muda penuh bakat yang kembali menarik perhatian bintang top Eropa. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, dan Alejandro Balde menjadi fondasi yang kembali membuat Barca menarik bagi pemain seperti Rashford.
“Jika Anda pemain cerdas seperti Marcus, [Anda bergabung] bukan hanya karena menyukai klub ini, tetapi karena ingin memenangkan gelar,” ujar Deco.
Ujian Atletico Madrid menanti Barcelona
Terlepas dari masa depan jangka panjangnya, Rashford dan Barcelona sama-sama merasakan manfaat instan dari kerja sama mereka. Meski sempat cedera, Rashford cepat beradaptasi dan performanya meroket hingga membuatnya dipanggil kembali oleh timnas Inggris menjelang Piala Dunia 2026.
Blaugrana kini memiliki penyerang serbaguna yang mampu meringankan beban barisan depan Yamal–Raphinha–Lewandowski dalam perburuan gelar La Liga. Barca saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan satu poin atas Real Madrid, dan berikutnya menjamu Atletico Madrid di Camp Nou, yang baru saja kembali dibuka, pada Rabu (3/12) mendatang.
