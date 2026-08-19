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Marcus Rashford berterima kasih kepada Jamie Carragher karena membungkam Gary Neville soal pembicaraan transfer Manchester United
Rashford bereaksi terhadap perdebatan di The Overlap
Marcus Rashford menggunakan media sosial untuk menyatakan setuju dengan Jamie Carragher setelah mantan bek itu bersitegang dengan Gary Neville dalam episode mendatang podcast Stick to Football.
Seperti dilaporkan oleh Mirror, Neville mencoba memulai diskusi tentang penyerang Manchester United itu dengan bertanya: "Marcus Rashford, bagaimana menurut kita? Pertanyaan terakhir." Carragher langsung menepis topik tersebut dengan menjawab: "Oh ***********. Bisakah kita membuat podcast tanpa menyebut Rashford? Hentikan! Ya Tuhan. Ini seperti Trent dan Rashford, ada semacam bagian kecil dari podcast, bagian Trent atau bagian Rashford."
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Permohonan penuh frustrasi untuk bermain sepak bola
Neville kemudian mencoba mengalihkan percakapan dengan bertanya: "Bagaimana Trent?" sebelum menambahkan, "Tidak, tapi dia sudah kembali ke United." Carragher tetap kesal dan berkata: "Lalu kenapa? Ya Tuhan. Dia hanya pemain bagus untuk Man United!" Setelah klip itu dirilis di X, Rashford membagikan cuplikan tersebut dan memperjelas perasaannya terkait perhatian tanpa henti terhadap kariernya. Ia menulis: "Terima kasih, Jamie. Akan sangat menyenangkan jika saya bisa menundukkan kepala dan bermain sepak bola tanpa nama saya disebut setiap hari."
Peminjaman Barcelona dan kembali ke Manchester United
Spekulasi mengenai Rashford meningkat setelah ia menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barcelona, tempat ia mencatatkan 14 gol dan 14 assist dalam 49 penampilan, membantu mereka menjuarai La Liga. Klub Spanyol itu memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen seharga £26 juta, tetapi memilih merekrut Anthony Gordon sebagai gantinya.
Kini kembali di Inggris, Michael Carrick telah menyambutnya ke dalam skuad. Carrick menuturkan: "Dia adalah pemain kami, Anda tahu, dan dia kembali dalam kondisi sangat baik. Dia sama seperti pemain lainnya. Saya sudah mengenal Marcus sejak lama dan, Anda tahu, dia memberi kami sesuatu yang sedikit berbeda."
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Apa langkah berikutnya untuk Rashford?
Manchester United memulai kampanye domestik mereka melawan Hull City pada Sabtu, 22 Agustus. Dengan bursa transfer ditutup pada 1 September, Rashford tampak pasti akan tetap di Old Trafford untuk musim mendatang. Kini ia akan fokus kembali berintegrasi ke dalam tim, dengan tujuan mengulang performa impresifnya di Spanyol dan mengamankan tempat reguler di susunan pemain utama di bawah kepemimpinan Carrick.
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