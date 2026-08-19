Marcus Rashford berterima kasih kepada Jamie Carragher karena membungkam Gary Neville soal pembicaraan transfer Manchester United

Marcus Rashford menggunakan media sosial untuk menyatakan setuju dengan Jamie Carragher setelah mantan bek itu bersitegang dengan Gary Neville dalam episode mendatang podcast Stick to Football.

Seperti dilaporkan oleh Mirror, Neville mencoba memulai diskusi tentang penyerang Manchester United itu dengan bertanya: "Marcus Rashford, bagaimana menurut kita? Pertanyaan terakhir." Carragher langsung menepis topik tersebut dengan menjawab: "Oh ***********. Bisakah kita membuat podcast tanpa menyebut Rashford? Hentikan! Ya Tuhan. Ini seperti Trent dan Rashford, ada semacam bagian kecil dari podcast, bagian Trent atau bagian Rashford."