Kepulangan Marcus Rashford Ke Man Utd Diblokir! Bintang Barcelona Takkan Kembali Ke Old Trafford Meski Ruben Amorim Sudah Dipecat

Rashford telah mengungkapkan bahwa ia ingin tetap di Barcelona jika diberi pilihan, sebagaimana ia bertekad menambah koleksi trofi di lemari kabinetnya yang sudah berkilau.

Dia berkata: "Apa yang saya inginkan adalah tinggal di Barca. Itu tujuan utamanya, tapi itu bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan segalanya. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub yang sangat besar dan fantastis, dibangun untuk memenangkan gelar."

Rashford juga ditanya tentang kesan awalnya terhadap kota tersebut dan bagaimana ia beradaptasi dengan raksasa Spanyol itu, yang ia jawab: "Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan di kota ini. Sejak saya tiba, saya merasa sangat disambut."

"Bagi saya, alasan saya di sini adalah untuk membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tetapi hidup bergerak sangat cepat, segalanya berubah, dan tujuannya adalah mengulangi kesuksesan itu. Saya sepenuhnya fokus pada hal itu. Semuanya fantastis dengan staf dan rekan satu tim saya; saya tidak punya keluhan."

Dia menambahkan: "Ada tekanan di sini, tapi itu bukan tekanan negatif; itu jenis yang Anda idamkan sebagai pemain, jenis yang saya inginkan dan selalu saya inginkan sebagai pesepakbola. Saya tidak bisa berada di tempat di mana tidak ada harapan tinggi; bagi saya, lebih sulit untuk tetap termotivasi dan memberikan yang terbaik di klub di mana tuntutannya tidak berada di puncak."