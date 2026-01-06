Getty Images Sport
Kepulangan Marcus Rashford Ke Man Utd Diblokir! Bintang Barcelona Takkan Kembali Ke Old Trafford Meski Ruben Amorim Sudah Dipecat
Rashford Menikmati Hidup di Spanyol
Rashford merapat ke Barcelona dengan status pinjaman di musim panas dan menikmati masa-masa indah di Spanyol. Sejauh ini ia telah mencetak tujuh gol di semua kompetisi, sekaligus mencatatkan 11 assist, meski performanya agak menurun dalam beberapa pekan terakhir. Dalam enam penampilan terakhirnya di LaLiga, ia hanya berhasil memberikan satu assist.
Kini, The Sun melaporkan bahwa sang penyerang kemungkinan tidak akan kembali ke Inggris dalam waktu dekat, terutama di jendela transfer Januari. Pasalnya, keputusan untuk meminjamkan Rashford — bersama rekan setimnya Rasmus Hojlund, Andre Onana, dan Jadon Sancho — bukanlah inisiatif Amorim, melainkan keputusan yang dibuat oleh jajaran petinggi klub.
Keinginan Transfer Rashford
Rashford telah mengungkapkan bahwa ia ingin tetap di Barcelona jika diberi pilihan, sebagaimana ia bertekad menambah koleksi trofi di lemari kabinetnya yang sudah berkilau.
Dia berkata: "Apa yang saya inginkan adalah tinggal di Barca. Itu tujuan utamanya, tapi itu bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan segalanya. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub yang sangat besar dan fantastis, dibangun untuk memenangkan gelar."
Rashford juga ditanya tentang kesan awalnya terhadap kota tersebut dan bagaimana ia beradaptasi dengan raksasa Spanyol itu, yang ia jawab: "Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan di kota ini. Sejak saya tiba, saya merasa sangat disambut."
"Bagi saya, alasan saya di sini adalah untuk membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tetapi hidup bergerak sangat cepat, segalanya berubah, dan tujuannya adalah mengulangi kesuksesan itu. Saya sepenuhnya fokus pada hal itu. Semuanya fantastis dengan staf dan rekan satu tim saya; saya tidak punya keluhan."
Dia menambahkan: "Ada tekanan di sini, tapi itu bukan tekanan negatif; itu jenis yang Anda idamkan sebagai pemain, jenis yang saya inginkan dan selalu saya inginkan sebagai pesepakbola. Saya tidak bisa berada di tempat di mana tidak ada harapan tinggi; bagi saya, lebih sulit untuk tetap termotivasi dan memberikan yang terbaik di klub di mana tuntutannya tidak berada di puncak."
Sindiran Pedas Amorim pada Rashford
Amorim pernah secara kontroversial mengklaim bahwa ia lebih suka memainkan pelatih kiper daripada Rashford selama waktunya di klub ketika ia menjelaskan mengapa pemain internasional Inggris itu tidak bermain.
Dia berkata: "Alasannya adalah latihan, cara saya melihat apa yang harus dilakukan pesepakbola dalam latihan, dalam kehidupan. Itu setiap hari, setiap detail. Jadi jika keadaan tidak berubah, saya tidak akan berubah."
Amorim kemudian menyarankan dia lebih suka memainkan pelatih kiper United saat itu yang berusia 63 tahun, Jorge Vital, daripada Rashford kecuali ada yang berubah, menambahkan: "Saya lebih suka seperti itu. Saya akan memasang (Jorge) Vital daripada pemain yang tidak memberikan hasil maksimal setiap hari. Jadi saya tidak akan berubah di departemen itu."
Sebaliknya, Hansi Flick memuji sikap Rashford, dengan mengatakan: "Ketika saya berbicara dengan para pemain, saya menjelaskan mengapa mereka tidak bermain."
"Ketika saya mencoba menjelaskan kepada Rashford mengapa dia bukan starter, dia berkata: 'Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya.' Yang penting tim menang dan kami mendapat tiga poin. Tidak ada hal lain yang penting. Ini adalah pola pikir yang benar dan saya senang itu ada bersama kami."
Apa Selanjutnya untuk Rashford?
Barcelona akan menghadapi Athletic Club di Piala Super Spanyol minggu ini, di mana Rashford memburu trofi pertamanya di klub Catalan tersebut. Kemudian, mereka menghadapi Real Sociedad di LaLiga dan Slavia Praha di Liga Champions beberapa hari kemudian. Klub saat ini unggul empat poin dari Real Madrid di puncak klasemen LaLiga.
