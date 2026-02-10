Getty Images Sport
Kritik Pedas Sang Legenda! Marco Tardelli Rindukan Era Agnelli & Berharap Juventus Segera Punya Pemilik Baru: 'John Elkann Tak Peduli Tim'
APA YANG TERJADI?
Legenda Juventus Marco Tardelli tidak menahan diri saat mengkritik pemilik klub saat ini, John Elkann, dalam acara pemutaran perdana film dokumenter 'Juventus, Primo Amore'. Film ini mengisahkan pencapaian olahraga Juventus antara 1975 dan 1985.
Pemenang Piala Dunia 1982 itu menyoroti kurangnya kehadiran dan kasih sayang pemilik terhadap tim saat ini. Ia membandingkan manajemen Elkann yang dianggap dingin dan berjarak dengan era keluarga Agnelli yang selalu dekat dengan para pemain di lapangan.
APA YANG DIKATAKAN?
"Seseorang yang mencintai Juventus," ujar Tardelli saat ditanya apa yang hilang dari klub saat ini. Ia mengenang sang Avvocato (Gianni Agnelli) yang tidak menjadikan Juventus sekadar bisnis, melainkan menikmati kebersamaan dengan para pemain, berbeda dengan pemilik sekarang yang jarang memantau tim.
Tardelli menambahkan pengakuan mengejutkan: "Saya tidak pernah benar-benar berhubungan baik dengannya, tapi mungkin saya merindukan Andrea Agnelli. Dia selalu ada di lapangan. Dulu, ada seseorang yang bisa diajak bicara."
Ia menutup dengan kritik tajam terhadap manajemen baru: "Sekarang orang-orang Prancis telah tiba, dan meski telah mengacaukan banyak hal, mereka masih di sana. Saya berharap Juventus menemukan pemilik baru."
TAHUKAH ANDA?
Kritik "orang Prancis" yang dimaksud Tardelli kemungkinan besar merujuk pada Damien Comolli, yang tiba musim panas lalu setelah direktur olahraga Cristiano Giuntoli dipecat. Comolli awalnya menjabat general manager sebelum dipromosikan menjadi CEO klub pada November lalu.
Di bawah struktur baru ini, Juventus juga mempromosikan legenda mereka, Giorgio Chiellini, sebagai direktur strategi sepakbola, François Modesto sebagai direktur teknis, dan Marco Ottolini sebagai direktur olahraga.
BERIKUTNYA?
Di tengah gejolak manajemen dan kritik legenda, Juventus mencoba fokus pada masa depan dengan baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak bintang muda Kenan Yildiz hingga 2030.
Namun, pekerjaan rumah di lapangan masih menumpuk. Bianconeri saat ini duduk di peringkat keempat klasemen Serie A, tertinggal jauh 12 poin dari pemuncak klasemen sekaligus rival abadi mereka, Inter Milan.
Iklan