Kritik Pedas Sang Legenda! Marco Tardelli Rindukan Era Agnelli & Berharap Juventus Segera Punya Pemilik Baru: 'John Elkann Tak Peduli Tim'

"Seseorang yang mencintai Juventus," ujar Tardelli saat ditanya apa yang hilang dari klub saat ini. Ia mengenang sang Avvocato (Gianni Agnelli) yang tidak menjadikan Juventus sekadar bisnis, melainkan menikmati kebersamaan dengan para pemain, berbeda dengan pemilik sekarang yang jarang memantau tim.

Tardelli menambahkan pengakuan mengejutkan: "Saya tidak pernah benar-benar berhubungan baik dengannya, tapi mungkin saya merindukan Andrea Agnelli. Dia selalu ada di lapangan. Dulu, ada seseorang yang bisa diajak bicara."

Ia menutup dengan kritik tajam terhadap manajemen baru: "Sekarang orang-orang Prancis telah tiba, dan meski telah mengacaukan banyak hal, mereka masih di sana. Saya berharap Juventus menemukan pemilik baru."