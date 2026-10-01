Claudio Marchisio, kelahiran 1986, mencatatkan 389 pertandingan dan 37 gol bersama Juventus antara 2008 dan 2018, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport membahas Juventus.





Tentang kemungkinan kembalinya Conte: "Kerinduan terhadap Antonio, yang juga sangat dekat dengan saya, selalu ada dan akan selalu ada. Begitulah pada masa Allegri dan juga pada tahun-tahun berikutnya. Conte adalah Conte bagi Juventus".





Tentang Spalletti: "Dibutuhkan kontinuitas dan karena itu saya masih menaruh kepercayaan kepada Spalletti. Cedera, dimulai dari cedera Yildiz, sangat berat. Tapi Juventus tidak boleh pernah mencari alasan, saya berharap setelah jeda Natal mereka bisa bersaing di papan atas".





Tentang Kolo Muani: "Ikut dalam euforia Kolo Muani? Tentu saja saya ikut. Tapi Kolo bukan bomber: Spalletti harus pintar menemukan gol lewat cara-cara lain dengan Conceição, Nico, McKennie".





Tentang Douglas Luiz: "Douglas Luiz yang baru. Tekniknya bahkan tidak diragukan dua tahun lalu, tapi sekarang dia sosok yang berbeda. Dan saya yakin dia masih bisa memberi lebih banyak lagi, terutama dalam hal gol".





Tentang Woltemade: "Seperti Ibrahimovic? Rasa hormat sebesar-besarnya, tapi saya rasa tidak. Ibra adalah Ibra. Woltemade punya teknik dan fisik, tetapi terlihat ringan".