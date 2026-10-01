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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Marchisio: "Woltemade seperti Ibrahimovic? Saya kira tidak, terlalu ringan"

Juventus
N. Woltemade
Serie A

Mantan gelandang Juventus itu mengemukakan pendapatnya soal perbandingan antara pemain Jerman tersebut dan mantan bomber Swedia itu

Claudio Marchisio, kelahiran 1986, mencatatkan 389 pertandingan dan 37 gol bersama Juventus antara 2008 dan 2018, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport membahas Juventus.


Tentang kemungkinan kembalinya Conte: "Kerinduan terhadap Antonio, yang juga sangat dekat dengan saya, selalu ada dan akan selalu ada. Begitulah pada masa Allegri dan juga pada tahun-tahun berikutnya. Conte adalah Conte bagi Juventus".


Tentang Spalletti: "Dibutuhkan kontinuitas dan karena itu saya masih menaruh kepercayaan kepada Spalletti. Cedera, dimulai dari cedera Yildiz, sangat berat. Tapi Juventus tidak boleh pernah mencari alasan, saya berharap setelah jeda Natal mereka bisa bersaing di papan atas".


Tentang Kolo Muani: "Ikut dalam euforia Kolo Muani? Tentu saja saya ikut. Tapi Kolo bukan bomber: Spalletti harus pintar menemukan gol lewat cara-cara lain dengan Conceição, Nico, McKennie".


Tentang Douglas Luiz: "Douglas Luiz yang baru. Tekniknya bahkan tidak diragukan dua tahun lalu, tapi sekarang dia sosok yang berbeda. Dan saya yakin dia masih bisa memberi lebih banyak lagi, terutama dalam hal gol".


Tentang Woltemade: "Seperti Ibrahimovic? Rasa hormat sebesar-besarnya, tapi saya rasa tidak. Ibra adalah Ibra. Woltemade punya teknik dan fisik, tetapi terlihat ringan".

  • Tentang Liga Europa: "Saya berharap Juventus bisa menjadi protagonis di Liga Europa. Juventus harus menargetkan kemenangan di setiap kompetisi dan piala ini tidak boleh diremehkan. Kami sudah tiga puluh tahun tidak mengangkat trofi di Eropa. Sudah cukup, kan?".


    Tentang penambahan modal yang baru: "Itu menegaskan betapa uniknya ikatan antara keluarga Agnelli-Elkann dan Juventus. Sebuah sinyal penting. Sekali lagi, setelah lebih dari seratus tahun sejarah. Hanya Juventus yang memiliki kepemilikan seperti ini".


    Tentang bursa transfer: "Saya ingin Tonali, tetapi sekarang sudah mustahil. Mungkin Frattesi bisa kembali menjadi opsi: saya punya kelemahan pada gelandang yang punya naluri mencetak gol".

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