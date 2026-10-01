Marchisio: "Elimoghale dipantau banyak klub di luar negeri, tetapi mimpinya adalah Juventus. Kayode? Mungkin dia akan kembali sebagai pemain besar"

Claudio Marchisio, mantan pemain Juventus dan kini komentator televisi, sekaligus agen, juga memiliki Destiny Elimoghale sebagai salah satu kliennya, talenta kelahiran 2009 dari akademi Juventus. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Marchisio membicarakannya dengan kata-kata berikut: "Dia akan pantas mendapatkan debutnya, Spalletti yang akan memutuskannya, kami berharap itu bisa terjadi. Dia anak yang baik, punya potensi besar dan lebih maju daripada saya pada usianya. Di luar negeri banyak yang memantaunya, tetapi mimpinya adalah Juventus".



