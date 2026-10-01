Claudio Marchisio, mantan pemain Juventus dan kini komentator televisi, sekaligus agen, juga memiliki Destiny Elimoghale sebagai salah satu kliennya, talenta kelahiran 2009 dari akademi Juventus. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Marchisio membicarakannya dengan kata-kata berikut: "Dia akan pantas mendapatkan debutnya, Spalletti yang akan memutuskannya, kami berharap itu bisa terjadi. Dia anak yang baik, punya potensi besar dan lebih maju daripada saya pada usianya. Di luar negeri banyak yang memantaunya, tetapi mimpinya adalah Juventus".
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Marchisio: "Elimoghale dipantau banyak klub di luar negeri, tetapi mimpinya adalah Juventus. Kayode? Mungkin dia akan kembali sebagai pemain besar"
tentang Kayode
Lalu Marchisio juga berbicara tentang Michael Kayode (yang bukan kliennya), kelahiran 2004 yang ditolak Juventus saat masih sangat muda dan kini berada di tim nasional Italia serta Brentford di Premier League, setelah sempat membela Gozzano dan Fiorentina: "Kayode ditolak Juventus ketika masih anak-anak? Seseorang bisa mencapai puncak dengan cara yang berbeda-beda, itu bisa terjadi. Mungkin Kayode akan kembali ke Juventus sebagai pemain besar".
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