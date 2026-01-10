Getty Images
Marc-Andre Ter Stegen Ambil Keputusan Besar Soal Transfer Setelah Kehilangan Posisi Di Bawah Hansi Flick
Tidak ada masa depan di Camp Nou
Ter Stegen hampir sepenuhnya dibekukan dari klub yang ia gabung pada 2014 dan telah membuat 291 penampilan La Liga. Kiper tersebut dulunya sangat dapat dipercaya di gawang dan memenangkan Liga Champions dengan klub di musim debutnya, namun sejak saat itu, dia membiarkan kesalahan dan rasa puas diri merayap ke dalam permainannya, ditambah cedera juga berdampak pada konsistensinya.
Di bawah kepemimpinan Flick, klub telah menjauh dari kiper internasional Jerman tersebut dan membuat langkah untuk Garcia di musim panas sebagai pilihan utama mereka. Szczesny juga telah dipilih di atas Ter Stegen di masa lalu meskipun telah memutuskan untuk pensiun beberapa tahun lalu sebelum melakukan comeback pada Oktober 2024 ketika Barcelona memberinya tawaran.
Sekarang, dengan karirnya di ambang kehancuran, Ter Stegen terbuka untuk meninggalkan klub dan mendapatkan kembali posisinya di tim nasional. Menurut SPORT, pemain Jerman tersebut terbuka untuk menerima tawaran pindah ke Girona dan ingin melakukan perpindahan tersebut bulan ini.
Kiper tersebut dikabarkan bertekad untuk menemukan jalannya kembali ke rencana Julian Nagelsmann di Piala Dunia dan melihat enam bulan di Estadi Montilivi sebagai pilihan potensial untuk mencapai itu.
- Getty Images Sport
Girona kesulitan memenuhi tuntutan
Terlepas dari keinginannya untuk mempertimbangkan keluar dari Camp Nou, Ter Stegen tidak akan memaksakan kepergiannya. Dia juga tidak bersedia meninggalkan klub dengan harga berapa pun.
Ini berarti bahwa pemain Jerman tersebut, yang sebagian besar dikeluarkan dari rencana klub di lapangan, tidak akan mengabaikan uang atau mengorbankan gajinya untuk meninggalkan klub. Ini bisa menjadi tantangan yang cukup berat bagi Girona, yang akan kesulitan memenuhi tuntutan gaji Ter Stegen.
Barcelona berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Girona dan meminta klub tersebut menanggung sebagian gajinya, tetapi saat ini, biaya ini masih terlalu besar bagi mereka untuk mampu membayarnya. Dipahami bahwa Barcelona ingin hampir seperempat dari gaji mingguan Ter Stegen ditanggung dan kiper tersebut mendorong Girona untuk membuat tawaran yang lebih mendekati ketentuan Blaugrana.
Pujian manajerial untuk Ter Stegen
Ter Stegen membuat penampilan pertamanya untuk Barcelona setelah sekian lama pada bulan Desember, tampil dalam kemenangan 2-0 di Copa del Rey atas Guadalajara. Penjaga gawang tersebut berhasil menjaga clean sheet dan dipuji oleh Flick setelah pertandingan.
“Marc adalah kapten dan telah bermain banyak pertandingan dalam 12 tahun dia berada di sini. Kami berbicara dengan para pelatih lainnya dan kami ingin memberinya kesempatan bermain. Dia kembali, ini hanya untuk pertandingan ini dan saya pikir ini merupakan langkah berikut yang baik,” kata Flick.
Girona sedang mencari penjaga gawang baru karena Dominik Livakovic dari Kroasia meninggalkan klub tersebut. Michel, kepala pelatih mereka, menyatakan ketertarikannya pada penjaga gawang Jerman itu.
"Dia adalah pemain hebat, semua orang akan senang memiliki penjaga gawang seperti Ter Stegen,” katanya.
- Getty Images Sport
Tempat di Piala Dunia?
Jika Ter Stegen akhirnya pindah dari Barcelona, dia akan berada di bawah tekanan berat untuk melakukan cukup banyak agar menarik perhatian Nagelsmann. Pelatih tim nasional Jerman ini memiliki sejumlah penjaga gawang berbeda untuk dipanggil, tetapi tidak ada yang bertaraf bintang.
Ter Stegen mungkin merasa memiliki peluang untuk menggantikan salah satu dari Oliver Baumann, Alexander Nübel, atau Noah Atubolu yang dipanggil dalam skuad terbaru Jerman untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun, dia harus bermain secara teratur dan bermain baik untuk merebut kembali posisinya di tim.
Iklan