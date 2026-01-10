Marc-Andre Ter Stegen Ambil Keputusan Besar Soal Transfer Setelah Kehilangan Posisi Di Bawah Hansi Flick

Ter Stegen hampir sepenuhnya dibekukan dari klub yang ia gabung pada 2014 dan telah membuat 291 penampilan La Liga. Kiper tersebut dulunya sangat dapat dipercaya di gawang dan memenangkan Liga Champions dengan klub di musim debutnya, namun sejak saat itu, dia membiarkan kesalahan dan rasa puas diri merayap ke dalam permainannya, ditambah cedera juga berdampak pada konsistensinya.

Di bawah kepemimpinan Flick, klub telah menjauh dari kiper internasional Jerman tersebut dan membuat langkah untuk Garcia di musim panas sebagai pilihan utama mereka. Szczesny juga telah dipilih di atas Ter Stegen di masa lalu meskipun telah memutuskan untuk pensiun beberapa tahun lalu sebelum melakukan comeback pada Oktober 2024 ketika Barcelona memberinya tawaran.

Sekarang, dengan karirnya di ambang kehancuran, Ter Stegen terbuka untuk meninggalkan klub dan mendapatkan kembali posisinya di tim nasional. Menurut SPORT, pemain Jerman tersebut terbuka untuk menerima tawaran pindah ke Girona dan ingin melakukan perpindahan tersebut bulan ini.

Kiper tersebut dikabarkan bertekad untuk menemukan jalannya kembali ke rencana Julian Nagelsmann di Piala Dunia dan melihat enam bulan di Estadi Montilivi sebagai pilihan potensial untuk mencapai itu.