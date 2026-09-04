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Manuel Rui Costa kembali ke Florence setelah 25 tahun untuk laga legenda centenary Fiorentina
Rui Costa menuntaskan kepulangan setelah 25 tahun
Legenda Portugal Manuel Rui Costa melakukan comeback emosionalnya ke Florence setelah absen 25 tahun, dengan ambil bagian dalam perayaan ulang tahun ke-100 Fiorentina di Stadio Artemio Franchi pada 2 September 2026. Presiden Benfica saat ini itu bergabung dengan Fiorentina All-Stars dalam kemenangan ekshibisi 7-3 atas Operazione Nostalgia.
Acara tersebut menghadirkan figur-figur terkenal sepanjang sejarah klub, termasuk Gabriel Batistuta, Roberto Baggio, dan Franck Ribery.
Kehadiran Rui Costa menjadi salah satu comeback yang paling dinantikan dalam pekan seabad itu bagi 20.000 suporter yang hadir.
- Getty Images Sport
Ikatan emosional dan permohonan trofi
Berbicara tentang keputusannya untuk hadir, Rui Costa menjelaskan bahwa kepulangannya didorong oleh rasa sayang pribadi yang mendalam terhadap kota tempat ia menghabiskan tujuh tahun dalam kariernya.
"Saya datang ke sini bukan hanya untuk menyenangkan orang-orang, tetapi untuk diri saya sendiri," kata Rui Costa. "Saya menghabiskan tujuh tahun terindah dalam hidup saya di Florence, dan saya benar-benar ingin merasakan kembali emosi itu malam ini."
Namun, mantan kapten itu juga mengungkapkan keinginan tulus agar klub ini meraih kesuksesan pada masa depan. "Memenangi trofi sebagai kapten di sini [Coppa Italia 2001] adalah kebanggaan terbesar dalam karier saya," tambahnya. "Sejujurnya, saya tidak suka fakta bahwa saya adalah kapten terakhir yang mempersembahkan trofi untuk klub ini. Florence dan Fiorentina pantas merasakan kemenangan lagi."
Ribery membangkitkan kembali gairah Viola
Franck Ribery juga membagikan kegembiraannya karena kembali mengenakan jersey ungu, tampil di lini serang bersama mantan rekan setimnya, Luca Toni.
"Lihat semua penggemar ini! Ini benar-benar luar biasa!" kata Ribery. "Ketika kami kembali ke lapangan dan menyentuh bola lagi seperti dulu, gairah besar saya terhadap sepakbola langsung menyala."
"Terima kasih sebesar-besarnya kepada para penggemar dan semua yang hadir," tambah Ribery, sambil memuji antusiasme dalam perayaan seratus tahun tersebut.
- Getty Images Sport
Menatap era baru
Pameran tersebut menutup sepekan rangkaian acara perayaan di seluruh Florence, termasuk arak-arakan obor oleh suporter Curva Fiesole dan pertunjukan cahaya ungu di sejumlah landmark bersejarah kota.
Saat tim utama saat ini menghadapi tantangan pada awal musim di Serie A, perayaan seabad itu menjadi pengingat akan sejarah kaya klub tersebut.
Rui Costa dan para legenda yang kembali meninggalkan Florence dengan harapan generasi saat ini segera dapat menambah trofi baru ke daftar prestasi klub.
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