Manuel Rui Costa kembali ke Florence setelah 25 tahun untuk laga legenda centenary Fiorentina

Legenda Portugal Manuel Rui Costa melakukan comeback emosionalnya ke Florence setelah absen 25 tahun, dengan ambil bagian dalam perayaan ulang tahun ke-100 Fiorentina di Stadio Artemio Franchi pada 2 September 2026. Presiden Benfica saat ini itu bergabung dengan Fiorentina All-Stars dalam kemenangan ekshibisi 7-3 atas Operazione Nostalgia.

Acara tersebut menghadirkan figur-figur terkenal sepanjang sejarah klub, termasuk Gabriel Batistuta, Roberto Baggio, dan Franck Ribery.

Kehadiran Rui Costa menjadi salah satu comeback yang paling dinantikan dalam pekan seabad itu bagi 20.000 suporter yang hadir.



