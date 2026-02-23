Getty
Manuel Neuer menargetkan kembalinya yang sensasional untuk laga melawan Borussia Dortmund meskipun Bayern Munich telah mengesampingkan kiper yang cedera dari pertandingan besar tersebut
Perlombaan Neuer melawan waktu
Kiper senior tersebut terpaksa ditarik keluar pada babak pertama dalam kemenangan Bayern 3-0 atas Werder Bremen sembilan hari yang lalu. Diagnosisnya adalah robekan serat otot di betis kirinya, cedera yang biasanya membutuhkan masa pemulihan selama tiga minggu. Dengan pertandingan melawan Dortmund dijadwalkan hanya dua minggu setelah cedera awal, banyak yang menganggap kapten tidak akan bisa memimpin timnya melawan rival terbesar mereka. Namun, penampilan Neuer di lapangan latihan menunjukkan bahwa cerita belum berakhir.
Perjalanan comeback dimulai di Bavaria
Neuer keluar dari ruang ganti sekitar pukul 11 pagi pada hari Senin, didampingi oleh pelatih kiper Michael Rechner dan spesialis rehabilitasi Simon Martinello, menurut laporan dari BILD. Ini merupakan pemandangan yang berarti bagi para pendukung Bayern, karena pemenang Piala Dunia 2014 tersebut mengikuti sesi latihan khusus selama 30 menit. Meskipun dia belum melakukan penyelamatan akrobatik, fokusnya tertuju pada latihan di tanah dan penanganan bola awal, menandakan lompatan besar dalam jadwal pemulihannya setelah cedera otot yang serius.
Keterlibatan Martinello patut diperhatikan. Ahli rehabilitasi ini berada di sisi Neuer sepanjang proses pemulihan yang melelahkan dari patah kaki pada Desember 2022. Pada Senin, ia mengamati dengan intensitas yang tajam saat Neuer mulai menguji kaki kirinya dengan latihan menangkap bola ringan mulai pukul 11:39 pagi. Meskipun intensitas penuh dan penyelamatan berdampak tinggi masih belum memungkinkan untuk saat ini, fakta bahwa ia sudah dapat mengendalikan bola di lapangan telah mengirimkan pesan yang jelas kepada staf pelatih.
Max Eberl memicu kembalinya yang mengejutkan.
Meskipun garis resmi tetap berhati-hati pekan lalu, pejabat klub mulai terdengar lebih optimis tentang pemain andalan mereka. Setelah kemenangan 3-2 atas Frankfurt, direktur Bayern Max Eberl ditanya tentang kemungkinan kaptennya kembali bermain melawan BVB. Dengan senyum yang penuh arti, Eberl menyiratkan bahwa pintu masih terbuka lebar. "Tidak tertutup!" katanya kepada wartawan, mengakui kemampuan pemulihan legendaris kiper tersebut dan keinginannya untuk bermain di pertandingan terbesar liga.
Namun, klub sadar bahwa memaksakan Neuer kembali berisiko tinggi. Dengan akhir musim yang krusial dan trofi dipertaruhkan, Bayern harus memutuskan apakah satu pertandingan sepadan dengan risiko kambuhnya cedera dalam jangka panjang. Di belakang layar, ada Jonas Urbig, pemain muda berusia 22 tahun yang telah menggantikan Neuer dengan baik selama absennya. Urbig, yang didatangkan dari Koln dengan biaya €7 juta pada musim dingin 2025, telah tampil dalam 21 pertandingan untuk raksasa Bavaria tersebut selama dua musim dan dianggap sebagai penerus yang potensial.
Pertandingan terakhir di Dortmund untuk ikon Bayern?
Kekhawatiran seputar kembalinya Neuer semakin meningkat karena ketidakpastian mengenai masa depannya. Dengan ulang tahun ke-40-nya yang akan jatuh pada 27 Maret, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dijadwalkan akan berlangsung pada akhir bulan depan. Jika kesepakatan tidak tercapai, akhir pekan ini bisa menjadi penampilan terakhir Neuer di Westfalenstadion dengan seragam Bayern. Ini adalah panggung yang telah ia kuasai selama lebih dari satu dekade, dan prospek untuk melewatkan pertarungan terakhir dengan Dortmund jelas menjadi motivasi utama dalam upaya rehabilitasinya.
Berita positif lainnya untuk skuad Vincent Kompany, Konrad Laimer diperkirakan akan tersedia untuk laga Der Klassiker. Pemain serba bisa asal Austria ini telah pulih dari cedera otot betis yang dialaminya pada Januari dan, menurut laporan, kembali berlatih bersama tim penuh pada Senin. Meskipun status Neuer masih menjadi "keputusan terakhir sebelum pertandingan," suasana di klub mulai berubah. Kapten tim ini melakukan segala upaya untuk memastikan dirinya yang akan berdiri di antara tiang gawang saat peluit kick-off dibunyikan pada Sabtu malam.
