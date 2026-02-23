Manuel Neuer menargetkan kembalinya yang sensasional untuk laga melawan Borussia Dortmund meskipun Bayern Munich telah mengesampingkan kiper yang cedera dari pertandingan besar tersebut

Neuer keluar dari ruang ganti sekitar pukul 11 pagi pada hari Senin, didampingi oleh pelatih kiper Michael Rechner dan spesialis rehabilitasi Simon Martinello, menurut laporan dari BILD. Ini merupakan pemandangan yang berarti bagi para pendukung Bayern, karena pemenang Piala Dunia 2014 tersebut mengikuti sesi latihan khusus selama 30 menit. Meskipun dia belum melakukan penyelamatan akrobatik, fokusnya tertuju pada latihan di tanah dan penanganan bola awal, menandakan lompatan besar dalam jadwal pemulihannya setelah cedera otot yang serius.

Keterlibatan Martinello patut diperhatikan. Ahli rehabilitasi ini berada di sisi Neuer sepanjang proses pemulihan yang melelahkan dari patah kaki pada Desember 2022. Pada Senin, ia mengamati dengan intensitas yang tajam saat Neuer mulai menguji kaki kirinya dengan latihan menangkap bola ringan mulai pukul 11:39 pagi. Meskipun intensitas penuh dan penyelamatan berdampak tinggi masih belum memungkinkan untuk saat ini, fakta bahwa ia sudah dapat mengendalikan bola di lapangan telah mengirimkan pesan yang jelas kepada staf pelatih.