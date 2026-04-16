Manuel Neuer jujur sepenuhnya mengenai blunder yang dilakukannya pada malam bersejarah melawan Real Madrid

Manuel Neuer mengalami malam yang penuh dengan momen-momen ekstrem dalam laga puncak Liga Champions melawan Real Madrid. Kiper Bayern München berusia 40 tahun itu melakukan kesalahan fatal hanya dalam waktu 35 detik, yang memungkinkan Arda Güler mencetak gol tercepat sepanjang sejarah bagi Los Blancos di Liga Champions.

''Betapa bodohnya kesalahan saya,'' akui Neuer setelah pertandingan di zona campuran. Kapten tim itu bermaksud mengoper bola ke arah Josip Stanisic, tetapi malah salah mengontrol bola. Kesalahan itu juga menjadi peringatan bagi tim. ''Real Madrid menghukum setiap kesalahan dan pertandingan masih jauh dari selesai. Tentu saja itu awal yang buruk bagi saya, tetapi saya harus melupakannya dan terus bermain, seperti yang selalu kami lakukan,'' tambahnya.

Pada menit ke-29, Güler melengkungkan tendangan bebas ke gawang. Saat ditanya apakah Neuer terlambat melihat tembakan itu atau apakah tembakan itu ditempatkan dengan sempurna, sang kiper veteran menjawab: ''Tidak, itu adalah tembakan yang luar biasa, termasuk dari segi kecepatannya.''

Direktur teknis Max Eberl langsung membela kipernya setelah kemenangan spektakuler 4-3 tersebut. Menurut pria asal Jerman itu, dalam dunia sepak bola, wajar saja jika di satu momen Anda menjadi pahlawan dan di momen lain Anda disalahkan. Ia menekankan bahwa satu umpan salah sama sekali tidak akan menghalangi masa depan Neuer di klub.

Meskipun terjadi kesalahan, perpanjangan kontrak tampaknya sudah di depan mata bagi ikon klub ini. Meskipun Neuer mungkin akan mendapat lebih banyak istirahat musim depan dan harus memberi ruang bagi talenta berusia 22 tahun, Jonas Urbig, Bayern belum selesai dengan kiper nomor satu mereka. Neuer sendiri menyatakan bahwa ia akan segera mengambil keputusan final mengenai masa depannya.

Pada Selasa, 28 April, Bayern akan memainkan pertandingan pertama di semifinal melawan Paris Saint-Germain. Tim Prancis tersebut mengalahkan Liverpool asuhan Arne Slot di perempat final dengan skor agregat 4-0.