Manuel Neuer absen selama beberapa minggu akibat cedera otot, sehingga kiper Bayern Munich tersebut akan absen dalam laga puncak klasemen melawan Borussia Dortmund
Keputusan medis
Raksasa Bavaria mengonfirmasi tingkat kerusakan setelah serangkaian tes komprehensif, mengungkapkan bahwa pemain berusia 39 tahun tersebut mengalami masalah otot yang serius. Klub mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan kabar yang tidak diinginkan oleh siapa pun di Munich: "FC Bayern harus bermain tanpa kapten Manuel Neuer untuk sementara waktu. Kiper tersebut mengalami robekan serat otot di betis kirinya dalam pertandingan Bundesliga Sabtu lalu di Werder Bremen. Hal ini dikonfirmasi melalui pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh tim medis FC Bayern."
Bencana klasik bagi Kompany
Waktu yang tidak tepat bagi tim Kompany, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial melawan rival abadi Borussia Dortmund. Neuer telah menjadi pilar kestabilan bagi pemimpin Bundesliga musim ini, namun absennya dia meninggalkan lubang besar dalam susunan pemain utama untuk pertandingan yang bisa menentukan musim ini.
Meskipun awalnya terjadi kepanikan saat Neuer tidak muncul di babak kedua kemenangan 3-0 melawan Bremen, anggota dewan olahraga Max Eberl awalnya berusaha menenangkan para pendukung. Berbicara segera setelah peluit akhir, ia menyatakan: "Ini bukan hal yang dramatis. [Dia merasa] ada sesuatu di betisnya. Kita akan lihat. Kami, bagaimanapun, memiliki kiper cadangan yang baik." Namun, diagnosis medis selanjutnya terbukti jauh lebih serius daripada penilaian optimis Eberl awalnya.
Pertanyaan-pertanyaan di masa depan diabaikan oleh Kompany
Cedera ini juga terjadi pada saat masa depan jangka panjang Neuer di Allianz Arena menjadi bahan spekulasi yang intens, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir musim 2025-26. Meskipun tenggat waktu yang mendekat dan usia kiper yang semakin tua, manajer Kompany menampik spekulasi bahwa klub terburu-buru mengambil keputusan terkait kiper utama mereka.
Kompany dengan tegas menanggapi pertanyaan tentang situasi kontrak sebelum cedera, menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada kesuksesan di lapangan. "Dalam kasus seperti ini, dan ini berlaku untuk setiap pemain, terutama bagi mereka yang memiliki karier seperti Manu, kita tidak membicarakan musim depan," kata Kompany. "Kita membicarakan dan menikmati apa yang kita miliki saat ini. Saat ini, saya memiliki kiper terbaik di Jerman. Kami masih berkompetisi di tiga turnamen dan tidak ingin membuang terlalu banyak energi untuk membicarakan musim depan."
Urbig dan Ulreich siap untuk mengambil peran yang lebih besar.
Dengan kapten secara resmi dinyatakan absen untuk pertandingan krusial melawan Dortmund dan seterusnya, sorotan kini beralih ke Jonas Urbig (22 tahun) dan veteran Sven Ulreich. Urbig, yang menggantikan Neuer pada babak kedua melawan Bremen untuk menjaga gawang tetap bersih, dianggap sebagai calon penerus takhta Bayern.
Direktur olahraga Christoph Freund sebelumnya telah menyatakan keyakinan penuh terhadap kedalaman skuad kiper, menyarankan bahwa lingkungan tersebut sangat cocok untuk menangani absennya kiper utama secara sementara. "Susunan kiper kami sangat istimewa, dengan Jonas Urbig dan Sven Ulreich. Ada energi khusus di sana. Kami tidak stres. Manu memiliki perasaan terbaik tentang tubuhnya," kata Freund. Keyakinan tersebut kini akan diuji secara maksimal saat Bayern menghadapi periode sulit tanpa pemimpin mereka.
