Manuel Neuer absen selama beberapa minggu akibat cedera otot, sehingga kiper Bayern Munich tersebut akan absen dalam laga puncak klasemen melawan Borussia Dortmund

Waktu yang tidak tepat bagi tim Kompany, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial melawan rival abadi Borussia Dortmund. Neuer telah menjadi pilar kestabilan bagi pemimpin Bundesliga musim ini, namun absennya dia meninggalkan lubang besar dalam susunan pemain utama untuk pertandingan yang bisa menentukan musim ini.

Meskipun awalnya terjadi kepanikan saat Neuer tidak muncul di babak kedua kemenangan 3-0 melawan Bremen, anggota dewan olahraga Max Eberl awalnya berusaha menenangkan para pendukung. Berbicara segera setelah peluit akhir, ia menyatakan: "Ini bukan hal yang dramatis. [Dia merasa] ada sesuatu di betisnya. Kita akan lihat. Kami, bagaimanapun, memiliki kiper cadangan yang baik." Namun, diagnosis medis selanjutnya terbukti jauh lebih serius daripada penilaian optimis Eberl awalnya.