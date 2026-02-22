Manuel Akanji Sebut Federico Dimarco Masuk 'Top 3' Rekan Terbaik, Bintang Inter Turut Bela Rekor Eropa Nerazzurri

Pertandingan di Stadio Via del Mare membuktikan betapa vitalnya kedalaman skuad yang dimiliki oleh pelatih Cristian Chivu. Manuel Akanji dan Henrikh Mkhitaryan, yang sama-sama masuk dari bangku cadangan, sukses menjadi aktor penentu kemenangan berkat pemahaman taktis yang matang. Akanji mengunci kemenangan tim tamu lewat sundulan akurat yang menyambut sepak pojok Federico Dimarco. Skema ini mereplikasi proses gol pembuka dari Mkhitaryan, yang juga berawal dari kelihaian Dimarco dalam mengeksekusi bola mati. Seusai peluit panjang berbunyi, Akanji menekankan pentingnya menjaga fokus dan kesiapan mental bahkan sebelum melangkah ke atas lapangan hijau, sebagaimana sebuah skema set-piece terbukti mampu menjadi penentu hasil akhir di laga yang berjalan alot.

Ketika diminta membandingkan kemampuan teknis Dimarco dengan deretan bintang dunia yang pernah bermain bersamanya di Jerman, Inggris, dan Italia, mantan pemain Manchester City itu sama sekali tidak menahan pujiannya. Umpan silang tajam dan keahlian eksekusi bola mati pemain didikan akademi Inter tersebut telah menjelma menjadi fondasi krusial dalam sistem permainan Chivu. "Saya mencoba mengingat kembali seluruh rekan setim yang pernah bermain bersama saya, dan dia jelas masuk dalam posisi tiga besar. Dia sudah mencetak begitu banyak assist, mungkin saja dia yang terbaik, tetapi saya tidak ingin berbicara lebih dari itu agar tidak mengecilkan pemain lain. Dia sungguh luar biasa," papar Akanji. Angka statistik pun mengamini pernyataan tersebut; Dimarco kini resmi mengukir sejarah sebagai bek Serie A pertama semenjak musim 2006/07 yang sukses menyumbangkan assist dalam lima penampilan secara berturut-turut.