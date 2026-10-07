Mantan penyerang Liverpool dan Chelsea, Fabio Borini, mengumumkan pensiun setelah karier yang panjang

Dalam pengumumannya, pemain Italia itu membagikan pesan menyentuh hati yang merefleksikan perjalanannya, dengan menulis: "Semua bermula dari sebuah penerbangan. Terima kasih Chelsea. Saat itu saya berusia 16 tahun. Sebuah penerbangan yang saya lalui sepenuhnya dengan air mata di mata saya, memulai perjalanan karier saya tanpa tujuan yang benar-benar jelas, selain mimpi-mimpi yang ingin saya raih. Sejak hari itu, saya mulai membangun diri saya, tanpa tahu akan menjadi apa anak kecil dengan mentalitas sekuat itu. Saya mulai membangun mimpi-mimpi saya di kepala saya, dan entah bagaimana, saya akhirnya mengubahnya menjadi kenyataan saya. Kenyataan yang sama yang hari ini akan berubah selamanya. Kenyataan yang telah membentuk masa lalu, masa kini, dan masa depan saya. Hari ini, sama seperti hari ketika saya duduk di pesawat menuju London, saya merasakan emosi yang sama tentang apa yang ada di depan. Rasa takut. Kebahagiaan. Keberanian. Ketidakpastian. Mimpi. Kesuksesan. Gairah. Pengorbanan. Saya ingin berterima kasih kepada anak kecil itu yang tidak pernah berhenti percaya. Dan pria seperti saya hari ini akan terus percaya pada kesempatan berikutnya, kali ini tanpa bola di kaki saya, tetapi dengan keyakinan yang sama. Selalu. TERIMA KASIH. TERIMA KASIH, SEPAK BOLA."



