Getty Images Sport
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Mantan penyerang Liverpool dan Chelsea, Fabio Borini, mengumumkan pensiun setelah karier yang panjang
Borini mengakhiri karier bermainnya yang panjang
Borini mengungkapkan keputusannya untuk meninggalkan dunia sepakbola melalui sebuah pernyataan di media sosial pada Rabu. Striker itu memulai perjalanannya di akademi muda Bologna sebelum Chelsea memboyongnya pada 2007 saat usianya baru 16 tahun. Setelah kembali ke Italia, kariernya melesat pesat bersama Roma. Performa impresif itu membuat sang penyerang mendapatkan transfer besar senilai €13,3 juta ke Liverpool pada musim panas 2012. Pada tahun yang sama, ia juga mencatatkan satu-satunya penampilan seniornya untuk tim nasional Italia.
Berpindah melintasi Inggris dan menetap di Eropa
Selama berkarier di Inggris, Borini sempat menjalani masa peminjaman di Sunderland sebelum menuntaskan transfer permanen ke klub tersebut pada 2015. Liverpool secara resmi telah mendoakan yang terbaik untuk mantan penyerang mereka setelah pengumuman tersebut. Selain pengalamannya di Premier League, ia juga pernah mengenakan seragam Swansea City, Parma, AC Milan, dan Hellas Verona. Pemain berusia 35 tahun itu mengakhiri karier bermainnya dengan membela Fatih Karagumruk di Turki, sempat bermain di Serie B bersama Sampdoria, dan akhirnya kembali ke Inggris untuk memperkuat klub League Two, Salford City, sebelum kontraknya berakhir pada 30 Juni.
Perpisahan emosional dengan sepakbola indah
Dalam pengumumannya, pemain Italia itu membagikan pesan menyentuh hati yang merefleksikan perjalanannya, dengan menulis: "Semua bermula dari sebuah penerbangan. Terima kasih Chelsea. Saat itu saya berusia 16 tahun. Sebuah penerbangan yang saya lalui sepenuhnya dengan air mata di mata saya, memulai perjalanan karier saya tanpa tujuan yang benar-benar jelas, selain mimpi-mimpi yang ingin saya raih. Sejak hari itu, saya mulai membangun diri saya, tanpa tahu akan menjadi apa anak kecil dengan mentalitas sekuat itu. Saya mulai membangun mimpi-mimpi saya di kepala saya, dan entah bagaimana, saya akhirnya mengubahnya menjadi kenyataan saya. Kenyataan yang sama yang hari ini akan berubah selamanya. Kenyataan yang telah membentuk masa lalu, masa kini, dan masa depan saya. Hari ini, sama seperti hari ketika saya duduk di pesawat menuju London, saya merasakan emosi yang sama tentang apa yang ada di depan. Rasa takut. Kebahagiaan. Keberanian. Ketidakpastian. Mimpi. Kesuksesan. Gairah. Pengorbanan. Saya ingin berterima kasih kepada anak kecil itu yang tidak pernah berhenti percaya. Dan pria seperti saya hari ini akan terus percaya pada kesempatan berikutnya, kali ini tanpa bola di kaki saya, tetapi dengan keyakinan yang sama. Selalu. TERIMA KASIH. TERIMA KASIH, SEPAK BOLA."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi pada masa depan pemain Italia itu?
Meski Borini secara resmi telah mengakhiri kariernya sebagai pemain, kata-kata perpisahannya sangat mengisyaratkan keinginan untuk tetap terlibat dalam olahraga ini dalam kapasitas non-pemain. Seiring ia beralih dari lapangan, kini ia akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan langkah berikutnya, yang berpotensi melibatkan peran sebagai pelatih, pundit, atau jabatan di jajaran manajemen saat ia menyambut babak berikutnya dalam hidupnya.
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