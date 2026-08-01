Mantan pemain Man Utd dijuluki 'Jordan Henderson yang baru' setelah kembali ke mantan klubnya

Mantan pemain Ajax, Maduro, menyebut Blind sebagai rekrutan musim panas terbaik klub sejauh ini, bahkan membandingkannya dengan Henderson. Maduro meyakini kehadiran pemain veteran itu menutup kekosongan besar dalam hal kepemimpinan yang sangat dirindukan Ajax sepanjang tahun lalu.

"Anda sudah bisa melihat bahwa dia meningkatkan para pemain dengan arahannya dan umpannya," kata Maduro, seperti dikutip VoetbalPrimeur. "Akibatnya, Davy Klaassen dan Steven Berghuis juga menjadi lebih baik. Dia bisa mengambil peran Jordan Henderson, dan itu jelas merupakan sesuatu yang sangat dirindukan Ajax sepanjang tahun lalu."







