Pro Shots
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Mantan pemain Man Utd dijuluki 'Jordan Henderson yang baru' setelah kembali ke mantan klubnya
Blind langsung memberi dampak pada kepulangannya ke Ajax
Blind langsung memberikan kesan instan setelah kepulangannya yang emosional ke Ajax. Mantan bek United itu bergabung dengan klub Eredivisie tersebut dengan status bebas transfer dari Girona, dengan direktur olahraga Jordi Cruyff bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya sebelum pramusim dimulai. Kembali bekerja sama dengan mantan manajernya, Míchel, di Amsterdam, Blind segera mengunci tempat di susunan pemain inti tim. Kepemimpinannya yang vokal di lapangan dan arahannya yang mengesankan dari lini belakang sudah memunculkan antusiasme besar di dalam klub.
‘Jordan Henderson yang baru’
Mantan pemain Ajax, Maduro, menyebut Blind sebagai rekrutan musim panas terbaik klub sejauh ini, bahkan membandingkannya dengan Henderson. Maduro meyakini kehadiran pemain veteran itu menutup kekosongan besar dalam hal kepemimpinan yang sangat dirindukan Ajax sepanjang tahun lalu.
"Anda sudah bisa melihat bahwa dia meningkatkan para pemain dengan arahannya dan umpannya," kata Maduro, seperti dikutip VoetbalPrimeur. "Akibatnya, Davy Klaassen dan Steven Berghuis juga menjadi lebih baik. Dia bisa mengambil peran Jordan Henderson, dan itu jelas merupakan sesuatu yang sangat dirindukan Ajax sepanjang tahun lalu."
Meningkatkan rekan setim dan memimpin di barisan terdepan
Kemampuan Blind mengatur permainan dan mengorganisasi rekan-rekan setimnya dari posisi yang lebih dalam telah menuai pujian tinggi di sepakbola Belanda. Pemain berusia 36 tahun itu juga sudah membuat dua penampilan untuk Ajax musim ini. Blind bermain penuh 90 menit dalam kedua laga kualifikasi Conference League, ketika raksasa Belanda itu menang 8-2 secara agregat atas Vojvodina.
- Pro Shots
Apa langkah selanjutnya untuk Blind?
Untuk saat ini, prioritas utama Blind adalah membimbing skuad menjalani pramusim dan membawa Ajax kembali ke jalur kesuksesan domestik. Mereka akan menghadapi Volendam dalam laga persahabatan, sebelum kembali beraksi di kualifikasi Conference League pada 6 Agustus.
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