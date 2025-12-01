Getty
Mantan Menteri Olahraga Saudi Klaim Cristiano Ronaldo 'Satu-satunya Pemain Asing Yang Layak Digaji Mahal' Di Liga Pro Saudi
Bin Mosaad menjabat sebagai menteri olahraga negara itu antara 2014 dan 2017, sebelum pemerintahan Mohamed Bin Salman mulai berinvestasi besar-besaran dalam proyek olahraga termasuk Saudi Pro League (SPL).
Politisi tersebut berbicara di saluran berbahasa Arab Al-Arabiya, ketika dia ditanya pendapatnya tentang striker pemecah rekor, Ronaldo. Bin Mosaad memuji bintang Portugal berusia 40 tahun itu dengan antusias, sembari menyindir rekan-rekannya yang bergaji tinggi.
Ronaldo bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023, setelah periode keduanya bersama Manchester United berakhir dengan buruk. Kepindahannya yang terkenal ke negara Teluk itu membuka jalan bagi sejumlah pemain terkemuka seperti Karim Benzema, Sadio Mane, dan Riyad Mahrez untuk meninggalkan sepakbola Eropa demi janji gaji yang lebih tinggi.
Masa tinggal mantan bintang Real Madrid dan Juventus di kerajaan itu diperpanjang awal tahun ini, dengan Ronaldo menandatangani kesepakatan yang ditingkatkan senilai $211 juta per tahun.
Dampak Global Ronaldo untuk Liga Pro Saudi
"Ronaldo adalah satu-satunya pemain asing yang layak mendapatkan apa yang dia terima karena eksposur global yang dia bawa ke liga dan negara. Banyak orang lain dibayar jauh lebih banyak daripada yang pantas mereka dapatkan," kata Bin Mosaad.
"Reputasi internasional yang dibawa Ronaldo tak tertandingi. Dia adalah satu-satunya pemain asing yang dampaknya membenarkan tingkat gajinya. Tidak ada orang lain yang melakukan itu untuk liga."
Kata-kata Pangeran Abdullah mencerminkan fakta bahwa Ronaldo lebih dari sekadar pesepakbola di Arab Saudi, dia adalah ikon olahraga dan duta besar untuk SPL dan dorongan bangsa untuk keunggulan olahraga secara keseluruhan. Tingkat sponsor dan pendapatan komersial yang dibawa penyerang Portugal itu ke negara itu mustahil untuk ditandingi, dan di atas semua itu, dia terus melakukan pekerjaannya dan membenarkan gajinya di lapangan.
Ronaldo Terus Bersinar di Saudi di Senja Kariernya
Pemain berusia 40 tahun itu kembali memukau penggemar akhir pekan lalu saat mencetak gol salto yang menakjubkan untuk membawa Al-Nassr unggul 4-1 atas Al Khaleej di Liga Pro Saudi. Dia telah mencetak 11 gol dalam 12 pertandingan musim ini, mendukung klaim Pangeran Abdullah. Bahkan Ronaldo sendiri mengakui bahwa dia mencapai tahap akhir kariernya yang gemilang.
Dia baru-baru ini berkata: "Saya sangat menikmati momen saat ini. Seperti yang Anda tahu, dalam sepakbola, ketika Anda mencapai usia tertentu, Anda menghitung bulan dengan sangat cepat. Saya merasa sangat baik saat ini. Saya mencetak gol, saya masih merasa cepat dan tajam. Saya menikmati permainan saya di tim nasional. Tapi tentu saja, jujur saja. Yang saya maksud dengan segera mungkin satu atau dua tahun lagi."
Ronaldo Menghitung Mundur ke Piala Dunia
Komentar Bin Mosaad mencerminkan fakta bahwa Ronaldo adalah ikon global yang belum pernah dilihat Liga Pro Saudi sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah dilihat lagi. Dia terus tampil jauh di atas lawan dan berharap untuk menunjukkan kemampuan kelas dunianya lagi untuk apa yang bisa menjadi kali terakhir di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Kapten Portugal itu terhindar dari larangan bermain untuk awal kompetisi, menyusul konfirmasi bahwa kartu merahnya melawan Republik Irlandia selama jeda internasional terbaru tidak akan terbawa ke turnamen tersebut. Edisi musim panas mendatang akan menjadi Piala Dunia keenam Ronaldo, dengan trofi mewakili kehormatan besar yang sulit diraih yang gagal diamankan oleh pria hebat itu dalam kariernya hingga saat ini. Performanya yang sedang memanas di Saudi akan menjadi modal bagus saat ia bertujuan membuat dampak besar di turnamen tersebut.
