Mantan Menteri Olahraga Saudi Klaim Cristiano Ronaldo 'Satu-satunya Pemain Asing Yang Layak Digaji Mahal' Di Liga Pro Saudi

Bin Mosaad menjabat sebagai menteri olahraga negara itu antara 2014 dan 2017, sebelum pemerintahan Mohamed Bin Salman mulai berinvestasi besar-besaran dalam proyek olahraga termasuk Saudi Pro League (SPL).

Politisi tersebut berbicara di saluran berbahasa Arab Al-Arabiya, ketika dia ditanya pendapatnya tentang striker pemecah rekor, Ronaldo. Bin Mosaad memuji bintang Portugal berusia 40 tahun itu dengan antusias, sembari menyindir rekan-rekannya yang bergaji tinggi.

Ronaldo bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023, setelah periode keduanya bersama Manchester United berakhir dengan buruk. Kepindahannya yang terkenal ke negara Teluk itu membuka jalan bagi sejumlah pemain terkemuka seperti Karim Benzema, Sadio Mane, dan Riyad Mahrez untuk meninggalkan sepakbola Eropa demi janji gaji yang lebih tinggi.

Masa tinggal mantan bintang Real Madrid dan Juventus di kerajaan itu diperpanjang awal tahun ini, dengan Ronaldo menandatangani kesepakatan yang ditingkatkan senilai $211 juta per tahun.