Mantan manajer Prancis mengkritik habis-habisan 'tidak berguna' Endrick setelah penampilan terbaru pemain pinjaman Real Madrid untuk Lyon
Endrick tergelincir dalam kekalahan Lyon
Domenech, dalam perannya sebagai analis untuk La Chaine L’Equipe, memberikan kritik tajam terhadap kerja keras dan disiplin taktis remaja Brasil tersebut. Mantan pelatih Les Bleus itu menyarankan bahwa Endrick hanya menjadi penonton sepanjang pertandingan, gagal memberikan opsi yang sangat dibutuhkan oleh manajer Paulo Fonseca saat pertandingan mulai lepas kendali. Kekalahan ini menjadi pil pahit bagi tim Lyon yang sebelumnya mengejar prestasi historis sebelum dihentikan oleh tim Strasbourg yang bermain dengan klinis.
'Tidak berguna' Endrick diserang habis-habisan
Itu adalah malam yang harus dilupakan bagi bintang muda Selecao, yang kesulitan memberikan kontribusi berarti dari posisinya di sayap kanan. Domenech sangat kesal dengan kurangnya usaha yang ditunjukkan pemain tersebut, mengatakan: "Dia benar-benar harus diganti, dia tidak berguna di lapangan dan tidak memberikan solusi apa pun. Lyon sedikit mengecewakan saya, terutama Endrick. Semua penyerang harus melakukan pekerjaan bertahan yang nyata, memberikan solusi, dan memberikan kedalaman. Dia tidak melakukan hal-hal itu."
Pelatih veteran itu menyoroti kelalaian konsentrasi spesifik di mana pemain pinjaman Real Madrid itu tampaknya secara mental sudah tidak fokus. Domenech, yang terkenal membawa Prancis ke final Piala Dunia 2006, menyebut pembangunan serangan menuju gol kedua Strasbourg sebagai contoh utama kurangnya intensitas Endrick.
"Pada gol kedua, dia berada lima meter dari aksi - dia hanya menonton," kata Domenech dengan marah. "Dia tidak memberikan opsi di belakang, dan saat dia memegang bola, dia hanya kehilangan bola. Terkadang dia hanya mengangkat bola ke atas atau menahannya. Jujur saja, fakta bahwa dia tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan sangat mengecewakan."
Fonseca berjanji akan melakukan evaluasi yang ketat.
Sementara Domenech dengan senang hati menyoroti individu tertentu, manajer Lyon Paulo Fonseca berusaha untuk menjaga kritik publiknya tetap bersifat kolektif, meskipun ia mengakui bahwa teguran pribadi akan segera dilakukan. Setelah melihat Endrick kembali ke susunan pemain untuk pertama kalinya sejak kartu merah yang ia terima melawan Nantes, Fonseca merasa kecewa. Pelatih asal Portugal itu mencatat bahwa intensitas pertandingan sepertinya melewati pemain pinjaman bintangnya, yang sebelumnya mencetak lima gol dalam empat penampilan pertamanya untuk klub.
Berbicara kepada Ligue 1+ setelah peluit akhir, Fonseca menegaskan bahwa pemain Brasil itu tidak akan terhindar dari evaluasi kinerjanya. "Saya tidak ingin menyoroti siapa pun, tidak ada pemain yang bermain baik hari ini," jelas manajer tersebut. "Saya akan berbicara dengannya. Saya perlu melihat apa yang bisa dia perbaiki dalam permainannya, tapi saya melakukan itu setelah setiap pertandingan. Hari ini, semua pemain tampil di level yang sama—level yang berbeda dari apa yang kami tunjukkan sebelumnya."
Sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh Endrick
Hasil ini merupakan pukulan telak bagi Lyon, yang gagal memanfaatkan kesempatan untuk menyamai rekor klub 14 kemenangan beruntun. Fonseca mengakui bahwa timnya kalah taktik di awal pertandingan, memaksanya untuk mencari solusi dengan terburu-buru. "Kami melakukan penyesuaian di lini pertahanan karena menit-menit awal sangat rumit," tambahnya. "Mereka berhasil menemukan celah di barisan pertahanan dan lini tengah kami. Setelah itu, kami berhasil mengembalikan keseimbangan yang lebih baik, tetapi sulit bermain dengan defisit dua gol. Kami bereaksi dengan baik di babak kedua dan memiliki kesempatan untuk menyamakan skor. Namun, mereka mendapat penalti dan pertandingan berakhir."
Bagi Endrick, fokus kini beralih ke laga besar melawan Marseille pada Minggu ini, di mana dia diharapkan membuktikan bahwa penampilan "tidak berguna" ini hanyalah sebuah kesalahan kecil dalam pendidikan Eropa yang menjanjikan.
