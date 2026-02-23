Mantan manajer Prancis mengkritik habis-habisan 'tidak berguna' Endrick setelah penampilan terbaru pemain pinjaman Real Madrid untuk Lyon

Itu adalah malam yang harus dilupakan bagi bintang muda Selecao, yang kesulitan memberikan kontribusi berarti dari posisinya di sayap kanan. Domenech sangat kesal dengan kurangnya usaha yang ditunjukkan pemain tersebut, mengatakan: "Dia benar-benar harus diganti, dia tidak berguna di lapangan dan tidak memberikan solusi apa pun. Lyon sedikit mengecewakan saya, terutama Endrick. Semua penyerang harus melakukan pekerjaan bertahan yang nyata, memberikan solusi, dan memberikan kedalaman. Dia tidak melakukan hal-hal itu."

Pelatih veteran itu menyoroti kelalaian konsentrasi spesifik di mana pemain pinjaman Real Madrid itu tampaknya secara mental sudah tidak fokus. Domenech, yang terkenal membawa Prancis ke final Piala Dunia 2006, menyebut pembangunan serangan menuju gol kedua Strasbourg sebagai contoh utama kurangnya intensitas Endrick.

"Pada gol kedua, dia berada lima meter dari aksi - dia hanya menonton," kata Domenech dengan marah. "Dia tidak memberikan opsi di belakang, dan saat dia memegang bola, dia hanya kehilangan bola. Terkadang dia hanya mengangkat bola ke atas atau menahannya. Jujur saja, fakta bahwa dia tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan sangat mengecewakan."