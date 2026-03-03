Getty Images Entertainment
Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, 'tidak menikmati' perannya di Red Bull dan bisa saja PERGI pada musim panas ini
Pecahnya rencana besar dengan cepat
Klopp menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull pada 1 Januari 2025, memanfaatkan popularitasnya yang legendaris selama masa jabatannya di Anfield. Namun, hanya 14 bulan setelah ia menjabat, masa bulan madu telah berakhir. Surat kabar harian Austria, Salzburger Nachrichten, baru-baru ini mengklaim adanya ketegangan yang signifikan antara eksekutif konglomerat minuman energi dan taktik Jerman berusia 58 tahun tersebut.
Pemicu utama memburuknya hubungan ini dikabarkan adalah performa buruk klub andalan merek tersebut. RB Leipzig saat ini terpuruk di peringkat kelima Bundesliga, tertinggal 19 poin dari Bayern Munich. Kondisi domestik ini mengkhawatirkan mengingat jadwal pertandingan mereka yang lebih ringan setelah absen dari kompetisi Eropa. Selain itu, Klopp mendapat kritik tajam atas penunjukan manajer Ole Werner. Situasi di Austria juga tak kalah suram, di mana RB Salzburg mengalami eliminasi yang memalukan pada fase grup Liga Europa, ditambah dengan ketidakstabilan manajemen yang langsung dikaitkan dengan pengawasan Klopp.
Para eksekutif berusaha keras untuk mempertahankan kesatuan barisan.
Meskipun ada bukti yang semakin banyak tentang kekacauan di balik layar, hierarki korporat Red Bull berusaha meredam badai media. Menyadari potensi kerusakan merek akibat perpecahan yang prematur, Ketua Red Bull Oliver Mintzlaff akhirnya menanggapi rumor yang beredar. Dengan tegas membela rezim saat ini, Mintzlaff menyatakan: "Ini benar-benar absurd dan tidak berdasar. Kami puas dengan pekerjaan Jurgen Klopp."
Namun, pernyataan dukungan publik ini bertentangan secara tajam dengan realitas yang terjadi di lapangan. Klopp direkrut secara khusus untuk meningkatkan portofolio olahraga, membawa mentalitas pemenang yang akan memungkinkan Leipzig dan Salzburg bertransformasi menjadi kekuatan pemenang gelar. Dengan dua pertiga musim saat ini telah berlalu, kegagalan memenuhi ekspektasi strategis yang tinggi ini telah menimbulkan tekanan besar pada dinamika kerja. Kontras yang mencolok antara retorika defensif Mintzlaff dan ketidakpuasan yang jelas-jelas diungkapkan oleh media lokal menunjukkan hubungan yang sangat retak di tingkat organisasi tertinggi.
Keterputusan Paris dan isolasi strategis
Masalah struktural yang melampaui batas Jerman dan Austria semakin memperjelas mengapa kemitraan ini mungkin mendekati akhir. Akuisisi saham minoritas Red Bull di Paris FC bersama keluarga Arnault seharusnya menjadi jalan bagi Klopp untuk mengerahkan pengaruhnya yang luas. Meskipun mantan manajer Borussia Dortmund ini sering hadir sebagai penonton untuk menyaksikan tim Ligue 1 yang baru promosi, keterlibatannya dalam keputusan strategis yang krusial ternyata sangat minim.
Pekan lalu, kepergian manajer Paris FC Stephane Gilli mengungkap ketidakcocokan ini. Alih-alih memanfaatkan jaringan luasnya untuk menempatkan taktik yang sejalan dengan filosofi pressing tinggi yang identik dengan merek Red Bull, Klopp tetap berada di pinggiran, seperti yang terungkap dalam laporan terbaru L'Equipe. Ia gagal memperjuangkan mantan karyawan Red Bull, Marco Rose atau Adi Hutter, yang tersedia. Alih-alih, klub Paris tersebut menunjuk Antoine Kombouare, yang profil taktisnya tidak sesuai dengan metodologi Red Bull yang telah established.
Pergantian manajer dan bayang-bayang Glasner
Seiring mendekatnya liburan musim panas, pemutusan kontrak ini secara dini tampaknya semakin tak terhindarkan. Menurut L'Equipe, masalah utama adalah Klopp "tidak menikmati" tanggung jawab administratifnya yang luas, dan sangat merindukan kegembiraan harian dalam persiapan taktis. Seiring berjalannya waktu, keinginannya untuk kembali ke manajemen lapangan semakin kuat, tepat 20 bulan sejak kepergiannya yang emosional dari Merseyside. Jendela transfer musim panas yang akan datang menjadi titik balik alami, yang berpotensi memungkinkan Klopp mencari bangku cadangan level elit yang sesuai.
Bagi Red Bull, fokus dapat beralih ke perencanaan suksesi untuk memastikan infrastruktur olahraga mereka tidak terombang-ambing menjelang pra-musim yang krusial. Calon terkemuka yang muncul adalah Oliver Glasner, yang akan tersedia pada musim panas. Manajer Crystal Palace saat ini memiliki latar belakang taktis, filosofi pressing, dan pengalaman Bundesliga yang tepat untuk mengawasi jaringan tersebut.
