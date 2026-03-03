Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, 'tidak menikmati' perannya di Red Bull dan bisa saja PERGI pada musim panas ini

Klopp menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull pada 1 Januari 2025, memanfaatkan popularitasnya yang legendaris selama masa jabatannya di Anfield. Namun, hanya 14 bulan setelah ia menjabat, masa bulan madu telah berakhir. Surat kabar harian Austria, Salzburger Nachrichten, baru-baru ini mengklaim adanya ketegangan yang signifikan antara eksekutif konglomerat minuman energi dan taktik Jerman berusia 58 tahun tersebut.

Pemicu utama memburuknya hubungan ini dikabarkan adalah performa buruk klub andalan merek tersebut. RB Leipzig saat ini terpuruk di peringkat kelima Bundesliga, tertinggal 19 poin dari Bayern Munich. Kondisi domestik ini mengkhawatirkan mengingat jadwal pertandingan mereka yang lebih ringan setelah absen dari kompetisi Eropa. Selain itu, Klopp mendapat kritik tajam atas penunjukan manajer Ole Werner. Situasi di Austria juga tak kalah suram, di mana RB Salzburg mengalami eliminasi yang memalukan pada fase grup Liga Europa, ditambah dengan ketidakstabilan manajemen yang langsung dikaitkan dengan pengawasan Klopp.