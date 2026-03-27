Mantan manajer Inggris dan Liverpool secara mengejutkan kembali ke dunia kepelatihan bersama klub Championship

Kepala Eksekutif Robbins, Charlie Boss, menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar demi hasil jangka pendek, sambil menyoroti pengalaman luas Hodgson di Liga Premier dan di kancah internasional.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gerhard dan Bernd atas kerja keras mereka selama sembilan bulan terakhir dan kami mendoakan yang terbaik untuk mereka," kata Boss. Penunjukan Roy bukan hanya soal hasil dari tujuh pertandingan berikutnya. Selama sisa musim ini, ia akan membantu kami menetapkan standar dan nilai-nilai di klub yang kami butuhkan untuk meraih kesuksesan ke depannya.

"Roy adalah pelatih yang sangat berpengalaman yang telah meraih prestasi dan kemenangan di level tertinggi. Ia akan mendukung saya, para pemain, dan staf sepak bola kami saat kami berupaya mencapai potensi penuh kami. Kami sedang dalam proses menunjuk seorang Direktur Olahraga yang akan memiliki peran langsung dalam proses perekrutan Pelatih Kepala permanen baru."