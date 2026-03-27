Yosua Arya

Mantan manajer Inggris dan Liverpool secara mengejutkan kembali ke dunia kepelatihan bersama klub Championship

Bristol City menunjuk manajer berpengalaman Roy Hodgson untuk menstabilkan tim setelah pemecatan Gerhard Struber. Mantan pelatih timnas Inggris dan Liverpool ini bergabung dengan Ashton Gate sebagai manajer sementara untuk memimpin tim di sisa musim Championship.

  Hodgson tiba untuk menstabilkan performa The Robins

    Bristol City telah secara resmi mengonfirmasi penunjukan Hodgson sebagai pelatih kepala sementara hingga akhir musim. Pelatih berusia 78 tahun ini kembali ke bangku cadangan lebih dari dua tahun setelah meninggalkan Crystal Palace, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Struber. Hodgson pernah melatih Bristol selama periode singkat pada tahun 1982 setelah menjabat sebagai asisten Bob Houghton selama dua tahun, namun ia dipecat setelah hanya empat bulan menjabat karena klub mengalami masalah keuangan yang parah. 

    Struber mundur setelah rentetan hasil buruk

    Keputusan ini diambil setelah serangkaian hasil yang mengecewakan membuat klub memutuskan untuk memberhentikan Struber dan asistennya, Eibler, dari jabatannya. Kedatangan Hodgson diharapkan dapat memberikan stabilitas segera sementara dewan direksi melakukan pencarian menyeluruh untuk mencari pengganti tetap yang akan memimpin musim 2026-27.

    "Bristol City telah menunjuk Roy Hodgson sebagai Pelatih Kepala Sementara setelah Gerhard Struber diberhentikan dari jabatannya," kata klub tersebut. "Mantan Manajer Timnas Inggris Hodgson akan memimpin tim utama putra hingga akhir musim, sementara klub akan menugaskan Direktur Olahraga yang baru untuk menunjuk Pelatih Kepala permanen untuk musim 2026/27. Penampilan klub belakangan ini tidak memenuhi harapan dan oleh karena itu Struber serta Asisten Pelatih Kepala Bernd Eibler akan meninggalkan klub dengan segera."

  Menetapkan standar di Ashton Gate

    Kepala Eksekutif Robbins, Charlie Boss, menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar demi hasil jangka pendek, sambil menyoroti pengalaman luas Hodgson di Liga Premier dan di kancah internasional.

    "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gerhard dan Bernd atas kerja keras mereka selama sembilan bulan terakhir dan kami mendoakan yang terbaik untuk mereka," kata Boss. Penunjukan Roy bukan hanya soal hasil dari tujuh pertandingan berikutnya. Selama sisa musim ini, ia akan membantu kami menetapkan standar dan nilai-nilai di klub yang kami butuhkan untuk meraih kesuksesan ke depannya.

    "Roy adalah pelatih yang sangat berpengalaman yang telah meraih prestasi dan kemenangan di level tertinggi. Ia akan mendukung saya, para pemain, dan staf sepak bola kami saat kami berupaya mencapai potensi penuh kami. Kami sedang dalam proses menunjuk seorang Direktur Olahraga yang akan memiliki peran langsung dalam proses perekrutan Pelatih Kepala permanen baru."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Saat ini, The Robbins berada di peringkat ke-16 di Championship dan belum pernah menang dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Debut Hodgson sebagai manajer Bristol City akan berlangsung pada pertandingan tandang pekan depan melawan Charlton.