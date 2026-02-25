Mantan kiper timnas wanita Inggris, Mary Earps, meminta maaf atas 'luka' yang ditimbulkan oleh otobiografinya dan mengungkapkan pertemuannya dengan Sarina Wiegman setelah 'pengalaman pertama dengan budaya pembatalan'

Earps memberikan serangkaian wawancara sekitar waktu peluncuran bukunya, tetapi dia kini berbicara tentang situasi tersebut untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan dan mengakui bahwa, setelah memiliki waktu untuk memproses semuanya dan merenung, dia dapat "memahami" reaksi terhadap otobiografinya.

Berbicara kepada ITV News, kiper Paris Saint-Germain tersebut mengatakan: "Ini adalah masa yang gila, gila. Terutama November dan Desember cukup sulit. Cara saya menggambarkannya adalah ini seperti pengalaman pertama saya dengan cancel culture dan saya tidak akan merekomendasikannya kepada orang lain. Bercanda saja, November dan Desember memang sulit, tetapi pada akhirnya ini terkait dengan buku saya, yang menggunakan nama dan wajah saya, dan saya sepenuhnya bertanggung jawab atas itu.

"Bukan soal saya berbagi pengalaman, tapi lebih pada cara beberapa hal diungkapkan. Cara saya mengartikulasikan diri di beberapa kesempatan, keputusan yang diambil seputar buku tersebut. Bukan hanya bukunya sendiri. Jadi, ya, ada banyak hal. Itu benar-benar lepas kendali dengan cepat. Saya pikir yang bisa dilakukan dari situ adalah belajar dan berkembang. Saya sangat serius dalam mengambil tanggung jawab sebagai panutan.

"Anda tidak bisa hanya berada di garis depan dan menikmati kebahagiaan saat segala sesuatunya baik-baik saja. Tentu saja hidup kadang-kadang membawa pelajaran yang sulit, saya pikir penting untuk tetap autentik dan bertanggung jawab dalam momen-momen tersebut. Saya pikir itulah yang seharusnya menjadi ciri khas seorang panutan sejati."