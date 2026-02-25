Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan kiper timnas wanita Inggris, Mary Earps, meminta maaf atas 'luka' yang ditimbulkan oleh otobiografinya dan mengungkapkan pertemuannya dengan Sarina Wiegman setelah 'pengalaman pertama dengan budaya pembatalan'
Dari pahlawan menjadi penjahat: Bagaimana otobiografi Earps memicu kontroversi besar
Autobiografi Earps memicu reaksi keras saat dirilis pada November lalu. Dalam buku tersebut, ia menyebut Hampton "diberi hadiah" atas "perilaku buruk" oleh Wiegman dan menggambarkan cara Wiegman menangani persaingan penjaga gawang sebagai "omong kosong". Earps adalah kiper utama Lionesses dalam kemenangan Euro 2022 dan perjalanan ke final Piala Dunia Wanita 2023, namun ia kalah dalam persaingan dengan Hampton untuk mempertahankan posisinya di Euro 2025, sebelum akhirnya pensiun dari tim nasional dalam pengumuman mengejutkan menjelang turnamen dimulai. Laporan di Telegraph menyebutkan hal itu terjadi karena Earps tidak dapat menerima statusnya sebagai kiper cadangan.
- Getty Images Sport
Earps kini dapat 'memahami' reaksi terhadap komentar Hampton & Wiegman.
Earps memberikan serangkaian wawancara sekitar waktu peluncuran bukunya, tetapi dia kini berbicara tentang situasi tersebut untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan dan mengakui bahwa, setelah memiliki waktu untuk memproses semuanya dan merenung, dia dapat "memahami" reaksi terhadap otobiografinya.
Berbicara kepada ITV News, kiper Paris Saint-Germain tersebut mengatakan: "Ini adalah masa yang gila, gila. Terutama November dan Desember cukup sulit. Cara saya menggambarkannya adalah ini seperti pengalaman pertama saya dengan cancel culture dan saya tidak akan merekomendasikannya kepada orang lain. Bercanda saja, November dan Desember memang sulit, tetapi pada akhirnya ini terkait dengan buku saya, yang menggunakan nama dan wajah saya, dan saya sepenuhnya bertanggung jawab atas itu.
"Bukan soal saya berbagi pengalaman, tapi lebih pada cara beberapa hal diungkapkan. Cara saya mengartikulasikan diri di beberapa kesempatan, keputusan yang diambil seputar buku tersebut. Bukan hanya bukunya sendiri. Jadi, ya, ada banyak hal. Itu benar-benar lepas kendali dengan cepat. Saya pikir yang bisa dilakukan dari situ adalah belajar dan berkembang. Saya sangat serius dalam mengambil tanggung jawab sebagai panutan.
"Anda tidak bisa hanya berada di garis depan dan menikmati kebahagiaan saat segala sesuatunya baik-baik saja. Tentu saja hidup kadang-kadang membawa pelajaran yang sulit, saya pikir penting untuk tetap autentik dan bertanggung jawab dalam momen-momen tersebut. Saya pikir itulah yang seharusnya menjadi ciri khas seorang panutan sejati."
Terungkap: Pertemuan Earps dengan Wiegman dan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang terlibat
Banyak orang terkejut dengan komentar yang diucapkan Earps tentang Wiegman, yang memanggil kembali kiper tersebut ke skuad Inggris setelah ditunjuk sebagai pelatih tim Lionesses pada September 2021. Kiper mantan Manchester United itu saat itu sedang dalam masa vakum di level internasional, dengan panggilan terakhirnya hampir dua tahun sebelumnya.
Earps mengungkapkan pekan ini bahwa ia telah bertemu dengan Wiegman, meskipun ia memilih untuk tidak membocorkan detail percakapan tersebut. "Saya telah menghubungi orang-orang yang terlibat dan mengambil tanggung jawab serta meminta maaf atas luka dan dampak yang ditimbulkan oleh buku tersebut terhadap mereka dan orang-orang di sekitar mereka," katanya. "Saya pikir percakapan besar yang benar-benar penting bagi saya adalah dengan Sarina. Kami memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dan berbicara. Itu adalah percakapan yang sangat positif. Saya sangat bersyukur bahwa kami dapat melakukannya secara langsung."
- Getty Images Sport
Earps akan kembali ke Inggris untuk upacara penghormatan pensiun - dan mungkin bab berikutnya dalam kariernya?
Earps menyaksikan reaksi negatif terhadap bukunya secara langsung pada November, ketika ia disambut dengan sorakan saat kembali ke Manchester saat PSG menghadapi United di Liga Champions. Namun, banyak yang mendukung kiper tersebut dalam situasi yang selalu diprediksi akan menarik sejak komentar dalam bukunya dipublikasikan.
Bagaimana Earps akan diterima dalam situasi serupa di masa depan akan menarik untuk dilihat, dan mungkin ada beberapa situasi serupa yang akan muncul. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sedang berdiskusi dengan mantan kiper nomor satu Inggris tersebut mengenai tanggal perayaan pensiunnya, setelah ia tidak dapat menerima undangan untuk melakukannya di Wembley sebelum pertandingan persahabatan melawan China pada November lalu. Ia mengatakan kepada Telegraph bahwa hal itu "semoga" akan terjadi pada 2026.
Dan kemudian ada situasi kontrak Earps. Kontrak saat ini Earps di PSG akan berakhir musim panas ini, dan tidak akan mengejutkan jika ia kembali ke Liga Super Wanita Inggris. "Kita harus menunggu dan melihat, bukan?" katanya kepada Guardian tentang topik tersebut. "Saya belum terlalu yakin. Saya tahu saya benar-benar menikmati Paris."
Iklan