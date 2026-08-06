Seperti yang dibaca di kanal resmi klub Belanda tersebut, PSV telah memperkuat skuadnya dengan kedatangan Filip Kostić, yang sejak 1 Juli tanpa klub setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Pemain sayap kiri berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub Eindhoven tersebut. Ia akan mengenakan nomor punggung 18. Pemain asal Serbia itu sedang menunggu izin kerja.





"Ketika PSV menghubungi saya, saya langsung tahu bahwa saya ingin datang ke Eindhoven," kata Kostić. "Lalu memang butuh sedikit waktu untuk merampungkan kesepakatan, karena saya ingin memastikan bahwa keluarga saya juga merasa seperti di rumah di sini dan semuanya sempurna. Dan memang seperti itulah adanya. Saya sangat senang dengan transfer ini".



