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Kostic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mantan Juventus, Kostic resmi gabung PSV

F. Kostic
Transfers
Juventus
PSV

Winger asal Serbia itu menandatangani kontrak dua tahun dengan klub Belanda tersebut

Seperti yang dibaca di kanal resmi klub Belanda tersebut, PSV telah memperkuat skuadnya dengan kedatangan Filip Kostić, yang sejak 1 Juli tanpa klub setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Pemain sayap kiri berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub Eindhoven tersebut. Ia akan mengenakan nomor punggung 18. Pemain asal Serbia itu sedang menunggu izin kerja.


"Ketika PSV menghubungi saya, saya langsung tahu bahwa saya ingin datang ke Eindhoven," kata Kostić. "Lalu memang butuh sedikit waktu untuk merampungkan kesepakatan, karena saya ingin memastikan bahwa keluarga saya juga merasa seperti di rumah di sini dan semuanya sempurna. Dan memang seperti itulah adanya. Saya sangat senang dengan transfer ini".


  • Karier

    Dalam kariernya, Kostić pernah bermain untuk Radnički 1923, FC Groningen, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Juventus, dan Fenerbahçe. Bersama Frankfurt, ia menjuarai UEFA Europa League, di antara gelar lainnya.


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