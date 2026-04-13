Mantan gelandang Arsenal, Thomas Partey, membantah dua tuduhan pemerkosaan baru
Partey mengajukan pembelaan di pengadilan
Partey hadir di Pengadilan Negeri Southwark pada hari Senin untuk membantah tuduhan bahwa ia telah dua kali memperkosa seorang wanita di London pada Desember 2020. Dua dakwaan baru ini pertama kali diumumkan pada Februari tahun ini, menambah kerumitan kasus hukum yang melibatkan pemain timnas Ghana tersebut. Gelandang tersebut, yang mengenakan celana panjang abu-abu gelap dan sweter hitam di atas kemeja putih, hanya berbicara untuk mengonfirmasi identitasnya dan menyampaikan pembelaannya. Ia tetap dibebaskan dengan jaminan sementara proses hukum berlanjut, dengan syarat-syarat ketat yang berlaku termasuk larangan untuk menghubungi korban yang diduga.
Gelandang yang menghadapi beberapa tuduhan
Sidang terbaru ini digelar menyusul serangkaian tuduhan sebelumnya yang dilayangkan terhadap mantan bintang Atletico Madrid tersebut. Partey didakwa pada Juli tahun lalu atas lima tuduhan pemerkosaan lainnya dan satu tuduhan pelecehan seksual, yang berkaitan dengan insiden terpisah yang diduga terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya, ia telah mengajukan pembelaan tidak bersalah atas semua dakwaan tersebut. Dengan penambahan dua dakwaan baru ini, ia kini telah mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tujuh dakwaan pemerkosaan dan satu dakwaan pelecehan seksual yang melibatkan empat perempuan berbeda. Pada hari Senin, Hakim Tony Baumgartner memutuskan bahwa semua tuduhan tersebut akan disidangkan secara bersamaan.
Mantan pemain Arsenal kini bermain untuk Villarreal
Perkembangan hukum ini terjadi setelah Partey mengakhiri masa baktinya selama lima tahun bersama Arsenal. Pemain tersebut pindah ke Emirates Stadium pada 2020 dalam kesepakatan senilai sekitar £45 juta, namun meninggalkan klub Premier League tersebut pada Juni lalu untuk bergabung dengan klub La Liga, Villarreal. Meskipun kasus pengadilan masih berlangsung, pemain berusia 32 tahun ini tetap aktif di dunia sepak bola profesional, telah tampil 26 kali untuk Villarreal, dan diharapkan mewakili negaranya di Piala Dunia musim panas ini.
Dia tidak hadir dalam sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Westminster, di mana kuasa hukumnya telah menyatakan niatnya untuk membantah dakwaan yang secara resmi diajukan pada hari Senin.
Kemungkinan penundaan persidangan
Ke depan, penggabungan dakwaan tersebut telah menyebabkan penyesuaian besar-besaran pada jadwal persidangan. Sidang yang semula dijadwalkan pada November 2026 kini kemungkinan akan ditunda hingga Januari 2027. Sidang pendahuluan dijadwalkan pada 14 Mei untuk membahas lebih lanjut penjadwalan dan hal-hal teknis terkait persidangan yang akan datang.