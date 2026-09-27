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Australia v BrazilGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mantan bintang Real Madrid menganalisis situasi rumit Vinicius, dan mengingatkan Mourinho

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Vinicius Junior
Endrick
J. Mourinho
Spanyol
Brasil
Portugal

Pesan dukungan untuk Endrick

Bintang Brasil sekaligus mantan pemain Real Madrid, Savio, mengomentari situasi sulit yang saat ini tengah dialami oleh rekan senegaranya, Vinicius Junior, serta menyampaikan pendapatnya mengenai peluang Los Blancos untuk bersaing di ajang LaLiga.

Savio kembali ke Madrid setelah absen selama 4 tahun sejak kunjungan terakhirnya ke ibu kota Spanyol tersebut, dan surat kabar Marca melakukan wawancara panjang dengannya, di mana ia berbicara tentang kenangannya bersama tim dan kota tersebut, permasalahan sepak bola Brasil, serta para bintang terpentingnya menurut sudut pandangnya.

  • Vinicius? Situasinya Sangat Rumit

    Terkait Vinicius, Savio berkata: "Ini sangat rumit karena saya mengamatinya dari Brasil dan tidak mengikuti latihan hariannya ataupun semua yang terjadi. Dia sedang melalui periode yang lebih sulit dibanding periode lain mana pun yang pernah dia jalani di sini. Tetapi ini hal yang wajar. Semua pemain sepakbola melewati masa-masa baik dan masa-masa lebih buruk. Ini bagian dari permainan."

    Mengenai apa yang harus dilakukan bintang Real Madrid itu untuk keluar dari kondisi buruknya, ia menyatakan: "Dia harus sangat fokus secara mental dan melewati fase ini. Dia seorang yang berbakat. Dia anak muda yang sangat saya sukai. Saya selalu mengatakan itu ketika mereka menanyakannya kepada saya dulu, saat dia baru tiba di sini. Banyak orang mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan besar dalam menembak dan mengumpan..., dan saya bilang baiklah, tenanglah. Jangan khawatir. Dia masih sangat muda."

    Ia menambahkan: "Dia anak muda yang praktis pindah dari tim junior ke tim utama Flamengo. Perlu ada sedikit kesabaran dan kehati-hatian. Dia memperoleh kepercayaan diri dan menorehkan sejarah di klub. Kini, tentu saja, dia tidak sedang melewati masa terbaiknya, tetapi dia akan melewati fase ini karena dia memiliki bakat dan kemampuan. Kita harus menunggu."

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  • Real Madrid dan Endrick: Situasi Tidak Stabil

    Mengenai situasi Real Madrid yang menderita dua kekalahan di La Liga, Savio yang meraih 3 gelar Liga Champions bersama Real Madrid mengatakan: "Saya mengikuti dari Brasil. Situasinya tidak stabil, tetapi saya berharap Mourinho memiliki pengalaman yang cukup untuk menyelamatkan tim. Saya penggemar Flamengo dan Real Madrid, dan saya selalu di sini di Brasil mengirimkan energi positif saya."

    Ketika ditanya: apakah masih ada cukup waktu bagi Real Madrid untuk pulih, ia menjawab: "Ya, saya rasa begitu. Tim memiliki kemampuan dan waktu yang cukup," lalu ia memperingatkan: "Tetapi keadaan tidak bisa dibiarkan berlangsung seperti ini untuk waktu yang lama."

    Ia menambahkan: "Tentu saja ada pemain-pemain yang sangat penting, pemain-pemain yang sangat berbakat. Mereka harus beradaptasi, dan kita lihat apa yang akan terjadi."

    Ia juga menyampaikan pendapatnya tentang Endrick dengan menjelaskan: "Di Brasil ia sangat berbakat. Di Palmeiras, ia menarik perhatian saya dengan penampilannya di usia dini. Tetapi tentu saja, ia sekarang berada di tim yang berbeda, dan sangat besar, sehingga ia berada di bawah tekanan besar, dan ia masih muda," seraya menunjukkan bahwa ia membutuhkan sesuatu yang mendasar: "Kesabaran" agar ia dapat mengeluarkan semua yang ada padanya.

    Ia menutup: "Saya rasa ia memiliki bakat besar yang belum dimanfaatkan, dan saya berharap ia bersinar di Real Madrid karena saya mengenalnya, saya telah melihatnya di Brasil dan ia memiliki potensi yang luar biasa."

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