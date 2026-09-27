Mengenai situasi Real Madrid yang menderita dua kekalahan di La Liga, Savio yang meraih 3 gelar Liga Champions bersama Real Madrid mengatakan: "Saya mengikuti dari Brasil. Situasinya tidak stabil, tetapi saya berharap Mourinho memiliki pengalaman yang cukup untuk menyelamatkan tim. Saya penggemar Flamengo dan Real Madrid, dan saya selalu di sini di Brasil mengirimkan energi positif saya."

Ketika ditanya: apakah masih ada cukup waktu bagi Real Madrid untuk pulih, ia menjawab: "Ya, saya rasa begitu. Tim memiliki kemampuan dan waktu yang cukup," lalu ia memperingatkan: "Tetapi keadaan tidak bisa dibiarkan berlangsung seperti ini untuk waktu yang lama."

Ia menambahkan: "Tentu saja ada pemain-pemain yang sangat penting, pemain-pemain yang sangat berbakat. Mereka harus beradaptasi, dan kita lihat apa yang akan terjadi."

Ia juga menyampaikan pendapatnya tentang Endrick dengan menjelaskan: "Di Brasil ia sangat berbakat. Di Palmeiras, ia menarik perhatian saya dengan penampilannya di usia dini. Tetapi tentu saja, ia sekarang berada di tim yang berbeda, dan sangat besar, sehingga ia berada di bawah tekanan besar, dan ia masih muda," seraya menunjukkan bahwa ia membutuhkan sesuatu yang mendasar: "Kesabaran" agar ia dapat mengeluarkan semua yang ada padanya.

Ia menutup: "Saya rasa ia memiliki bakat besar yang belum dimanfaatkan, dan saya berharap ia bersinar di Real Madrid karena saya mengenalnya, saya telah melihatnya di Brasil dan ia memiliki potensi yang luar biasa."