Pada usia 13 tahun, ia jatuh cinta di sebuah pesta dan terjerumus ke dalam kecanduan yang berlangsung bertahun-tahun dan mendominasi hidupnya selain sepak bola. "Saya menghancurkan diri sendiri dengan alkohol," kata Cicinho dalam wawancara dengan surat kabar Italia Gazzetta dello Sport. "Saya mencoba bir dan langsung jatuh cinta padanya seperti pada seorang wanita. Semakin tua usia saya, semakin banyak saya minum."
Mantan bintang Real Madrid dan Roma mengaku kepada "Rekord": 70 botol bir dan 15 gelas caipirinha sehari
Sulit dipercaya, tapi benar: Menurut ceritanya, Cicinho berhasil menyeimbangkan kebiasaan minum-minum dan pesta berlebihan—terutama selama masa-masa bermainnya di Roma dan Madrid—dengan kariernya sebagai pesepakbola profesional.
"Di Roma, saya mencetak rekor dalam satu hari: 70 botol bir, 15 gelas caipirinha, dan dua bungkus rokok," kata mantan bek kanan tersebut.
Cicinho: "Pukul delapan saat latihan, masih mabuk"
Saat itu, ia sudah lama kehilangan kendali atas kecanduannya. Bertahun-tahun sebelum "rekor" menyedihkannya itu, kebiasaannya mengonsumsi zat-zat terlarang sudah semakin parah.
Terobosan karier olahraganya yang ditandai dengan transfer ke Botafogo menjadi awal dari kebiasaan berlebihan dalam berpesta, minum alkohol, dan merokok: "Saya ingin mencapai puncak, menghasilkan banyak uang, dan bersenang-senang. Ketika saya datang ke Sao Paulo dan kemudian menjadi pemain tim nasional, saya merasa telah mencapai segalanya."
Kecanduan alkohol dan gaya hidupnya yang berlebihan selalu bisa ia sembunyikan, kata Cicinho. Bahkan pelatihnya di Real Madrid, Fabio Capello, tidak menyadari hal itu, karena penampilannya dalam latihan dan pertandingan tetap bagus.
"Saya selalu di rumah. Saya tidur pukul empat pagi dan muncul di latihan pukul delapan, masih dalam keadaan mabuk," kata Cicinho. "Sebelum berangkat, saya minum tiga atau empat cangkir kopi dan merokok sebungkus rokok untuk menutupi bau alkohol. Dan di lapangan, saya bahkan bermain dengan baik."
Masalah lutut dan keracunan dalam tubuhnya kemudian memicu depresi dan memperburuk segalanya. Pada tahun 2012, Cicinho akhirnya kembali ke Brasil, di mana ia menjalani terapi dengan dukungan dan dorongan dari orang-orang di sekitarnya.
Saat ini Cicinho tinggal di Sao Paulo, sudah menikah, dan memiliki seorang putra berusia lima tahun yang sebaiknya suatu hari nanti bermain sepak bola di Roma. Ia bekerja sebagai komentator TV dan sekitar sepuluh bulan yang lalu memulai kariernya sebagai pendeta evangelis. Sudah 14 tahun ia tidak minum alkohol.