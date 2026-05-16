Mantan bintang Real Madrid dan Roma mengaku kepada "Rekord": 70 botol bir dan 15 gelas caipirinha sehari

Saat itu, ia sudah lama kehilangan kendali atas kecanduannya. Bertahun-tahun sebelum "rekor" menyedihkannya itu, kebiasaannya mengonsumsi zat-zat terlarang sudah semakin parah.

Terobosan karier olahraganya yang ditandai dengan transfer ke Botafogo menjadi awal dari kebiasaan berlebihan dalam berpesta, minum alkohol, dan merokok: "Saya ingin mencapai puncak, menghasilkan banyak uang, dan bersenang-senang. Ketika saya datang ke Sao Paulo dan kemudian menjadi pemain tim nasional, saya merasa telah mencapai segalanya."

Kecanduan alkohol dan gaya hidupnya yang berlebihan selalu bisa ia sembunyikan, kata Cicinho. Bahkan pelatihnya di Real Madrid, Fabio Capello, tidak menyadari hal itu, karena penampilannya dalam latihan dan pertandingan tetap bagus.

"Saya selalu di rumah. Saya tidur pukul empat pagi dan muncul di latihan pukul delapan, masih dalam keadaan mabuk," kata Cicinho. "Sebelum berangkat, saya minum tiga atau empat cangkir kopi dan merokok sebungkus rokok untuk menutupi bau alkohol. Dan di lapangan, saya bahkan bermain dengan baik."