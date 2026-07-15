Mantan bintang PSG resmi bergabung dengan Sunderland

Sunderland secara resmi telah mengamankan rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas ini dengan mendatangkan Meunier melalui kontrak berdurasi dua tahun. Bek kanan ini bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya bersama Lille berakhir. Hal ini melanjutkan tren yang dialami pemain asal Belgia tersebut, yang sebelumnya pindah dari Paris Saint-Germain ke Borussia Dortmund tanpa biaya transfer pada tahun 2020.

Pemain berusia 34 tahun ini, yang baru saja kembali dari Piala Dunia dengan 83 penampilan untuk timnas, memiliki rekam jejak yang mengesankan. Masa-masa terbaiknya terjadi saat membela Club Brugge, di mana ia tampil dalam 198 pertandingan, mencetak 20 gol, dan meraih satu gelar juara Belgia serta satu gelar piala domestik sebelum pindah ke Prancis dengan nilai transfer €6 juta.



