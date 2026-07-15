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Moataz Elgammal

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Mantan bintang PSG resmi bergabung dengan Sunderland

T. Meunier
Transfers
Paris Saint-Germain
Sunderland
Premier League
Ligue 1

Bek kanan berpengalaman asal Belgia, Thomas Meunier, secara resmi telah bergabung dengan klub Liga Premier Sunderland melalui transfer bebas setelah kontraknya di Lille berakhir. Bek tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama tim asuhan Regis Le Bris, membawa pengalaman bertanding di kancah Eropa yang sangat luas serta rekam jejak gemilang dalam meraih gelar juara ke Stadium of Light.

  • Sunderland merekrut bek berpengalaman

    Sunderland secara resmi telah mengamankan rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas ini dengan mendatangkan Meunier melalui kontrak berdurasi dua tahun. Bek kanan ini bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya bersama Lille berakhir. Hal ini melanjutkan tren yang dialami pemain asal Belgia tersebut, yang sebelumnya pindah dari Paris Saint-Germain ke Borussia Dortmund tanpa biaya transfer pada tahun 2020.

    Pemain berusia 34 tahun ini, yang baru saja kembali dari Piala Dunia dengan 83 penampilan untuk timnas, memiliki rekam jejak yang mengesankan. Masa-masa terbaiknya terjadi saat membela Club Brugge, di mana ia tampil dalam 198 pertandingan, mencetak 20 gol, dan meraih satu gelar juara Belgia serta satu gelar piala domestik sebelum pindah ke Prancis dengan nilai transfer €6 juta.


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    Meunier mengungkapkan alasan di balik kepindahannya

    Saat berbicara mengenai keputusannya, Meunier menunjukkan antusiasme yang jelas. “Saya sangat bersemangat dan merasa terhormat bisa bergabung dengan Sunderland,” kata Meunier. “Saat berbicara dengan pihak klub, saya terkesan dengan ambisi, proyek, dan keinginan mereka untuk terus maju. Berkompetisi di ajang Eropa juga menjadi faktor penting dalam keputusan saya. Saya berharap bisa menyumbangkan pengalaman saya kepada tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.”

    Pengalaman tersebut mencakup masa-masa penuh gelar bersama PSG, di mana ia meraih tiga gelar juara Prancis dan mencetak 13 gol dalam 128 pertandingan. Ia kemudian mengangkat satu trofi Piala Jerman bersama Dortmund, mencetak tiga gol dalam 83 pertandingan, sebelum menambah empat gol dalam 81 pertandingan untuk Lille.

  • Pemain berdarah Eropa memperkuat opsi pertahanan

    Meunier membawa rekam jejak elit yang luar biasa ke Sunderland, setelah juga meraih tiga gelar Piala Prancis, tiga gelar Piala Liga Prancis, dan tiga gelar Piala Super Prancis selama masa kejayaannya di Paris. Sepanjang karier gemilangnya di seluruh Eropa, bek ini telah mencatatkan 43 penampilan di Liga Champions dan 33 penampilan di Liga Europa.

    Dengan postur tubuh yang menjulang tinggi, ia menawarkan kombinasi yang ampuh antara kehadiran fisik dan ancaman serangan yang nyata dari sayap kanan. Dalam skema taktis Le Bris, Meunier diperkirakan akan bersaing langsung dengan Trai Hume untuk memperebutkan posisi starter. Selain itu, perekrutan strategis ini berpotensi memungkinkan Nordi Mukiele untuk berpindah dari posisi bek sayap ke posisi bek tengah.

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Sunderland?

    Ke depan, Meunier akan segera bergabung dalam sesi latihan tim utama seiring Sunderland menyelesaikan persiapan taktis mereka menjelang musim Liga Premier yang akan datang. Para penggemar pasti tak sabar ingin melihat apakah Le Bris akan memberinya kesempatan debut resmi pada laga pembuka. Selain itu, pengalaman bertandingnya yang luas di kancah Eropa serta mentalitas juaranya akan menjadi kunci penting saat perjalanan mereka di Liga Europa yang sangat dinantikan itu dimulai.

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