Getty Images
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Liverpool dan Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, menandatangani perpanjangan kontrak dengan Celtic
Pemain tengah berpengalaman tetap bertahan di Parkhead
Celtic telah memastikan masa depan Oxlade-Chamberlain untuk satu musim lagi, karena mantan pemain timnas Inggris—yang telah mencatatkan 35 penampilan untuk negaranya—terbukti menjadi rekrutan tengah musim yang berguna bagi The Hoops setelah masa-masa sulitnya di Turki.
Gelandang veteran ini tiba di Glasgow awal tahun ini setelah Besiktas memutuskan kontraknya, yang membuatnya tidak bermain sepak bola selama enam bulan. Namun, ia dengan cepat menghilangkan rasa kaku dan menjadi favorit para penggemar di Parkhead, serta memberikan kontribusi signifikan bagi kebangkitan klub di akhir musim di bawah kepemimpinan Martin O'Neill.
- Getty Images Sport
Pengaruh dalam Kemenangan Ganda
Dampak kehadiran Oxlade-Chamberlain langsung terasa, saat ia mencetak gol penentu kemenangan dramatis di menit terakhir melawan Livingston pada debutnya, yang menjadi penanda awal masa baktinya. Meskipun tujuh dari 12 penampilannya dilakukan sebagai pemain pengganti, pengalamannya sangat krusial saat Celtic menyalip Hearts pada hari terakhir musim untuk mempertahankan gelar liga mereka, dan juga menjuarai Piala Skotlandia.
Merefleksikan kesuksesan musim sebelumnya, gelandang ini mengungkapkan kegembiraannya atas perpanjangan masa tinggalnya di Skotlandia. “Saya sangat senang bisa tetap bertahan di Celtic selama satu tahun lagi. Musim lalu merupakan masa yang luar biasa dan menjadi bagian dari kesuksesan dalam memenangkan liga serta Piala Skotlandia adalah hal yang sangat istimewa,” kata Oxlade-Chamberlain kepada situs web resmi klub. "Saya sangat bersemangat untuk kembali dan tidak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan setim serta mulai berlatih menjelang musim yang semoga akan menjadi musim sukses lainnya."
Pengaruh di Bawah Kepemimpinan Martin O'Neill
Perpanjangan kontrak ini menjadi bukti kepercayaan yang signifikan dari manajer Martin O'Neill. Pria asal Irlandia Utara ini, yang membawa The Hoops meraih gelar ganda yang mengejutkan setelah mengambil alih jabatan sebagai manajer sementara, baru-baru ini ditunjuk secara permanen. Manajer asal Irlandia Utara ini, yang membawa timnya meraih kemenangan di final Piala Skotlandia, sangat ingin mempertahankan pengaruh mantan juara Liga Premier tersebut di ruang ganti saat mereka bersiap menghadapi musim baru. Langkah ini juga mengakhiri spekulasi seputar kehidupan pribadinya, mengingat pasangannya, Perrie Edwards, sebelumnya telah menyatakan dukungannya agar sang manajer tetap tinggal lebih lama di Glasgow.
- Getty
Persiapan pramusim dimulai
Celtic belum melakukan perekrutan pemain apa pun selama jendela transfer saat ini, sehingga perpanjangan kontrak ini menjadi langkah penting dalam strategi perekrutan klub. Skuad kini akan fokus pada laga-laga persiapan mereka. Klub raksasa Skotlandia ini akan bertolak ke Irlandia akhir pekan ini menjelang pertandingan pramusim pertama mereka melawan Shelbourne pada hari Selasa, dan kemudian melanjutkan ke pemusatan latihan di Portugal, di mana Oxlade-Chamberlain akan bergabung dengan skuad.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami