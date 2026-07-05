Mantan bintang Liverpool dan Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, menandatangani perpanjangan kontrak dengan Celtic

Dampak kehadiran Oxlade-Chamberlain langsung terasa, saat ia mencetak gol penentu kemenangan dramatis di menit terakhir melawan Livingston pada debutnya, yang menjadi penanda awal masa baktinya. Meskipun tujuh dari 12 penampilannya dilakukan sebagai pemain pengganti, pengalamannya sangat krusial saat Celtic menyalip Hearts pada hari terakhir musim untuk mempertahankan gelar liga mereka, dan juga menjuarai Piala Skotlandia.

Merefleksikan kesuksesan musim sebelumnya, gelandang ini mengungkapkan kegembiraannya atas perpanjangan masa tinggalnya di Skotlandia. “Saya sangat senang bisa tetap bertahan di Celtic selama satu tahun lagi. Musim lalu merupakan masa yang luar biasa dan menjadi bagian dari kesuksesan dalam memenangkan liga serta Piala Skotlandia adalah hal yang sangat istimewa,” kata Oxlade-Chamberlain kepada situs web resmi klub. "Saya sangat bersemangat untuk kembali dan tidak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan setim serta mulai berlatih menjelang musim yang semoga akan menjadi musim sukses lainnya."