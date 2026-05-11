René Meulensteen membandingkan Memphis Depay dengan Bruno Fernandes dan menekankan di bidang apa mantan penyerang Manchester United itu masih kurang. Meulensteen pernah bekerja sebagai asisten manajer di bawah asuhan Sir Alex Ferguson di Old Trafford selama beberapa waktu.
Mantan asisten manajer Manchester United memberikan penilaian keras terhadap Memphis Depay
Pada tahun 2015, setelah menembus tim utama PSV dan memenangkan Sepatu Emas dalam ajang Vriendenloterij Eredivisie, Memphis didatangkan ke Old Trafford dengan nilai transfer 34 juta euro. Ia dipandang sebagai permata mentah yang masih perlu diasah, namun membangkitkan harapan semua orang yang penasaran dengan apa yang bisa ia tunjukkan di Liga Premier.
Jawabannya ternyata: tidak banyak. Pada musim debutnya di Inggris, ia hanya mencetak tujuh gol, dua di antaranya di liga utama Inggris. Pada Januari 2017, saat José Mourinho memegang kendali di Old Trafford, ia dijual ke Olympique Lyon, yang bagi United merupakan kerugian baik secara finansial maupun olahraga.
Di Prancis, Memphis bangkit dari keterpurukan dan kembali tampil efektif. Maka tak heran ketika Barcelona mendatangkannya secara gratis pada 2021. Lionel Messi meninggalkan Spotify Camp Nou beberapa minggu kemudian, sehingga beban tambahan pun menimpa pundak Memphis. Ia hanya menghabiskan satu musim penuh di Catalonia, sebelum pindah ke Atlético Madrid selama satu setengah tahun dan akhirnya menuju Amerika Selatan.
Memphis telah menjadi idola penonton di Corinthians, berkat keterampilan teknisnya dan kesediaannya untuk memanfaatkan berbagai trik yang dirancang khusus untuk kehidupan di Brasil. Selain gaya hidup meriah yang ditawarkan São Paulo.
Namun, apakah seharusnya ia mencapai lebih banyak hal sepanjang kariernya, terutama bersama klub papan atas di Eropa? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada mantan asisten pelatih United, Meulensteen, pria asal Belanda itu menjawab dalam wawancara eksklusif dengan GOAL: Ya, saya rasa begitu. Tapi saya juga tidak terlalu terkejut bahwa ia tidak melakukannya. Saya rasa ia tidak memiliki mental baja seperti Bruno Fernandes. Keinginan untuk tampil maksimal di setiap latihan, setiap pertandingan. Saya rasa Memphis tidak memilikinya.''
''Kamu tahu, performanya selalu naik-turun. Kadang bagus, lalu dia kembali mengecewakan. Tentu saja itulah yang kamu butuhkan di klub besar seperti Manchester United. Kamu harus tampil maksimal di setiap pertandingan,'' kata mantan tangan kanan Ferguson itu.
Mourinho, yang mengakhiri mimpi buruk Memphis di Manchester United, pernah menjelaskan mengapa penyerang berbakat alami itu gagal di bawah asuhannya: ''Saya membaca di suatu tempat bahwa Wayne Rooney menceritakan bahwa Memphis pergi ke pertandingan cadangan untuk bermain bersama para pemain muda, dan dia tiba di sana dengan mengendarai Rolls Royce besar sambil mengenakan topi koboi. Itu sangat khas Memphis.''
''Orang yang baik, benar-benar orang yang baik,'' tambah pelatih Benfica itu langsung. ''Profesional yang baik. Dia benar-benar profesional yang baik. Orang-orang bisa melihatnya dan berpikir bahwa ini lagi-lagi sosok yang suka berpesta.''
''Terkadang mereka pindah terlalu cepat ke klub-klub besar, di mana mereka belum siap untuk menghadapinya dan memahami bahwa di klub-klub besar ada persaingan internal dan kamu tidak selalu bisa bermain. Ada pemain-pemain hebat yang bersaing denganmu untuk mendapatkan tempat di tim. Mereka sedikit kehilangan rasa realitas dan menjadi sedikit kekanak-kanakan, yang pada akhirnya juga terjadi,'' kenang Mourinho tentang kolaborasinya dengan Memphis.
Memphis telah tumbuh menjadi pemain yang tidak terlalu mempedulikan apa yang dikatakan para pengkritiknya. Ia ingin bermain dengan senyuman di wajahnya, bersama mantan rekan setimnya di United, Jesse Lingard. Dan yang terpenting, menghibur penonton yang telah membayar mahal untuk menyaksikannya bermain.
Terlepas dari segalanya, Memphis telah membela beberapa klub besar sebagai pemain. Dan di masa senja kariernya, tantangan bermain kembali di Piala Dunia menantinya.