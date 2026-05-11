Mantan asisten manajer Manchester United memberikan penilaian keras terhadap Memphis Depay

Pada tahun 2015, setelah menembus tim utama PSV dan memenangkan Sepatu Emas dalam ajang Vriendenloterij Eredivisie, Memphis didatangkan ke Old Trafford dengan nilai transfer 34 juta euro. Ia dipandang sebagai permata mentah yang masih perlu diasah, namun membangkitkan harapan semua orang yang penasaran dengan apa yang bisa ia tunjukkan di Liga Premier.

Jawabannya ternyata: tidak banyak. Pada musim debutnya di Inggris, ia hanya mencetak tujuh gol, dua di antaranya di liga utama Inggris. Pada Januari 2017, saat José Mourinho memegang kendali di Old Trafford, ia dijual ke Olympique Lyon, yang bagi United merupakan kerugian baik secara finansial maupun olahraga.

Di Prancis, Memphis bangkit dari keterpurukan dan kembali tampil efektif. Maka tak heran ketika Barcelona mendatangkannya secara gratis pada 2021. Lionel Messi meninggalkan Spotify Camp Nou beberapa minggu kemudian, sehingga beban tambahan pun menimpa pundak Memphis. Ia hanya menghabiskan satu musim penuh di Catalonia, sebelum pindah ke Atlético Madrid selama satu setengah tahun dan akhirnya menuju Amerika Selatan.

Memphis telah menjadi idola penonton di Corinthians, berkat keterampilan teknisnya dan kesediaannya untuk memanfaatkan berbagai trik yang dirancang khusus untuk kehidupan di Brasil. Selain gaya hidup meriah yang ditawarkan São Paulo.