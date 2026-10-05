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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
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Mancini: Turki bukan tim lemah, kami akan memastikan lolos di Belgia

Italy vs Turkiye
Italy
Turkiye
UEFA Nations League A
R. Mancini
F. Esposito
Italia
Turki

Apakah Italia telah menemukan penerus Vieri dan Luca Toni?

Roberto Mancini, pelatih timnas Italia, menegaskan bahwa kemenangan Azzurri atas Turki dengan skor 3-1 di Bologna mencerminkan perkembangan tim meski banyaknya perubahan dan kelelahan, seraya menegaskan bahwa lolos ke perempat final UEFA Nations League kemungkinan besar akan ditentukan di Belgia.

Mancini juga memberikan pujian besar kepada penyerang Inter, Francesco Pio Esposito, menilai bahwa ia mampu menjadi penyerang hebat di masa depan, sebelum pembicaraannya mengenai mendiang Luca Vialli memicu tepuk tangan para jurnalis dalam konferensi pers.

Forum Kooora


  • Pemain luar biasa: penerus Vieri dan Luca Toni

    Mancini berkata tentang Pio Esposito: "Saya rasa ia haus akan gol, persaingan, dan permainan. Ia luar biasa, dan saya rasa dalam dua tahun ia bisa menjadi penyerang yang mampu membuat tim bermain dengan tenang, seperti Christian Vieri dan Luca Toni."

    Ia menambahkan, menurut yang dipublikasikan Tuttosport setelah pertandingan: "Berdasarkan kekuatan fisik dan kemampuan teknisnya, saya rasa ia bisa menjadi penyerang hebat."

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  • Semua kelelahan: awal yang buruk

    Mengenai pertandingan, Mancini mengatakan: "Meski kami melakukan sejumlah pergantian, jelas terlihat bahwa semua orang mengalami kelelahan. Kami memulai dengan buruk, tetapi kami cerdas dengan mencetak gol langsung setelah penyamaan kedudukan, meski ini adalah pertandingan keempat kami".

    Mengenai Alessandro Romano, dia berkata: "Romano juga bisa bermain di posisi tengah, dan dia perlu menjalani pertandingan-pertandingan lain untuk berkembang", seraya menambahkan: "Romano bermain bagus di Roma, dan dia juga bermain bagus malam ini".

    Mengenai Scamacca, dia berkata: "Saya rasa dia bisa memberikan jauh lebih banyak dibandingkan kemampuan yang dimilikinya. Saya menariknya keluar, seperti Ruggeri, karena keduanya mendapatkan kartu kuning, dan wasit tampak cenderung mengeluarkan kartu kedua kapan saja".

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  • Dukungan Montella: Turki tidak lemah!

    Mengenai pertandingan-pertandingan di bulan November, Mancini menegaskan: "Kita harus melanjutkan seperti ini, dan kita akan melihat bagaimana jalannya laga-laga di bulan November. Kemungkinan besar kita akan memastikan lolos di Belgia."

    Ia memuji penampilan Turki meski kalah, dengan mengatakan: "Turki tidak selemah itu meskipun kalah. Kami mengganti sembilan pemain, sehingga kami kehilangan sedikit kelancaran dalam permainan, tetapi kami tidak bisa melakukan hal lain karena kami telah mengerahkan banyak tenaga. Ini pertandingan yang sangat positif."

    Ia menambahkan: "Kami senang dengan peningkatan tim secara kolektif, terlepas dari hasilnya. Kenyataan bahwa kami masih bersaing untuk lolos sudah merupakan tujuan yang indah."

    Tentang Vincenzo Montella, pelatih Turki, ia berkata: "Saya rasa Montella telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena ia membawa Turki kembali ke Piala Dunia dan ke grup pertama UEFA Nations League. Situasi saya berbeda dengannya karena saya melatih Galatasaray, bukan tim nasional."

    Ia melanjutkan: "Dengan absennya para pemain penting, Turki jelas kehilangan sesuatu. Pada pertandingan pertama kami bermain sangat baik, dan setelah kami unggul 3-0 tidak mudah bagi mereka untuk bangkit. Adapun malam ini, pertandingannya berimbang dan kedua tim bermain dengan baik."

    Tentang Calafiori, ia berkata: "Dari sisi teknis dan fisik, ia belum mencapai level mental dan intelektualnya. Ia memang seorang pemimpin, tentu saja."

    Tentang Vergara dan Dombia, ia menjelaskan: "Vergara perlu menjalani pertandingan-pertandingan seperti ini untuk meningkatkan levelnya. Saya yakin ia akan berkembang pesat," seraya menambahkan: "Dombia lebih maju daripada Vergara, karena ia sudah bermain di Liga Champions Eropa."

    Di penghujung konferensi, Mancini ditanya tentang siapa yang paling ia rindukan dibandingkan periode pertamanya bersama tim nasional, lalu ia menjawab: "Saya merindukan Luca Vialli," sebuah ungkapan yang mendapat tepuk tangan dari para jurnalis yang hadir.

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  • Tepuk tangan meriah: Aku merindukan Vialli

    Di penghujung konferensi pers, Mancini ditanya tentang sosok yang paling ia rindukan dibandingkan periode pertamanya bersama timnas, dan ia menjawab: "Saya merindukan Luca Vialli", sebuah ungkapan yang mendapat tepuk tangan dari para jurnalis yang hadir.

    Vialli memainkan peran menonjol bersama Mancini selama periode pertama sang direktur teknik bersama Azzurri, dan turut berkontribusi dalam keberhasilannya meraih gelar Euro 2020.

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