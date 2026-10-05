Mengenai pertandingan-pertandingan di bulan November, Mancini menegaskan: "Kita harus melanjutkan seperti ini, dan kita akan melihat bagaimana jalannya laga-laga di bulan November. Kemungkinan besar kita akan memastikan lolos di Belgia."

Ia memuji penampilan Turki meski kalah, dengan mengatakan: "Turki tidak selemah itu meskipun kalah. Kami mengganti sembilan pemain, sehingga kami kehilangan sedikit kelancaran dalam permainan, tetapi kami tidak bisa melakukan hal lain karena kami telah mengerahkan banyak tenaga. Ini pertandingan yang sangat positif."

Ia menambahkan: "Kami senang dengan peningkatan tim secara kolektif, terlepas dari hasilnya. Kenyataan bahwa kami masih bersaing untuk lolos sudah merupakan tujuan yang indah."

Tentang Vincenzo Montella, pelatih Turki, ia berkata: "Saya rasa Montella telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena ia membawa Turki kembali ke Piala Dunia dan ke grup pertama UEFA Nations League. Situasi saya berbeda dengannya karena saya melatih Galatasaray, bukan tim nasional."

Ia melanjutkan: "Dengan absennya para pemain penting, Turki jelas kehilangan sesuatu. Pada pertandingan pertama kami bermain sangat baik, dan setelah kami unggul 3-0 tidak mudah bagi mereka untuk bangkit. Adapun malam ini, pertandingannya berimbang dan kedua tim bermain dengan baik."

Tentang Calafiori, ia berkata: "Dari sisi teknis dan fisik, ia belum mencapai level mental dan intelektualnya. Ia memang seorang pemimpin, tentu saja."

Tentang Vergara dan Dombia, ia menjelaskan: "Vergara perlu menjalani pertandingan-pertandingan seperti ini untuk meningkatkan levelnya. Saya yakin ia akan berkembang pesat," seraya menambahkan: "Dombia lebih maju daripada Vergara, karena ia sudah bermain di Liga Champions Eropa."

Di penghujung konferensi, Mancini ditanya tentang siapa yang paling ia rindukan dibandingkan periode pertamanya bersama tim nasional, lalu ia menjawab: "Saya merindukan Luca Vialli," sebuah ungkapan yang mendapat tepuk tangan dari para jurnalis yang hadir.