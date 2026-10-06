Roberto Mancini, pelatih tim nasional Italia, berbicara di sela-sela Premio Vialli di Rimini, sehari setelah kemenangan Italia 3-1 atas Turki, dalam laga keempat dan terakhir pada jeda internasional kali ini: "Bersama para pemain adalah hal yang positif, itu pasti. Empat pertandingan seperti ini benar-benar terlalu banyak, saya rasa ini bukan format yang ideal," kata sang pelatih timnas dalam wawancara dengan Sky. "Bagaimana saya menilai Italia? Saya rasa harus tetap seimbang, laga pertama bukan bencana, dan saat ini juga bukan sesuatu yang luar biasa. Harus tetap seimbang: tim ini harus berkembang, ini tim muda yang akan menjadi lebih muda lagi seiring berjalannya bulan-bulan dan juga perlu melakukan kesalahan. Kita harus menjaga keseimbangan, saya pikir itu yang terbaik."
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Mancini memperingatkan: "Timnas Italia akan menjadi lebih muda lagi. Banyak pemain muda bagus akan datang dari U-21"
Tentang timnas U-21, yang menang 6-2 atas Polandia dan lolos ke putaran final Piala Eropa U-21: "Pertama-tama selamat karena timnas U-21 meraih hasil yang sangat bagus. Mereka lolos langsung ke Piala Eropa, saya pikir itu positif. Selamat kepada Baldini atas apa yang telah dia lakukan: tentu akan ada banyak pemain muda bagus yang akan datang ke tim nasional".
Tentang Vialli: "Siapa yang tidak merindukannya? Saya merasakan kehilangan dirinya di Coverciano".
Terakhir, tentang kasus Malagò, yang hari ini ditunjuk sebagai Komisaris FIGC: "Saya senang semuanya telah diselesaikan. Menurut saya ini cocok untuk semua pihak dan merupakan hal yang baik".
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