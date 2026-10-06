Tentang timnas U-21, yang menang 6-2 atas Polandia dan lolos ke putaran final Piala Eropa U-21: "Pertama-tama selamat karena timnas U-21 meraih hasil yang sangat bagus. Mereka lolos langsung ke Piala Eropa, saya pikir itu positif. Selamat kepada Baldini atas apa yang telah dia lakukan: tentu akan ada banyak pemain muda bagus yang akan datang ke tim nasional".





Tentang Vialli: "Siapa yang tidak merindukannya? Saya merasakan kehilangan dirinya di Coverciano".





Terakhir, tentang kasus Malagò, yang hari ini ditunjuk sebagai Komisaris FIGC: "Saya senang semuanya telah diselesaikan. Menurut saya ini cocok untuk semua pihak dan merupakan hal yang baik".







