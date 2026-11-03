Pertandingan berikutnya MUN Champions League 15.00 ROM Tonton

Manchester United dan Roma bertemu di Old Trafford dalam laga Liga Champions. Setelah meraih kemenangan dengan banyak gol di Udine, Roma mencari hasil serupa di Eropa, di stadion yang sulit ditaklukkan sekaligus menawan, menghadapi lawan yang jelas tengah kesulitan. Setan Merah kalah dalam tiga pertandingan terakhir secara beruntun di liga dan kompetisi piala. Dalam sembilan laga terakhir, mereka mencatat tiga hasil imbang dan enam kekalahan, serta belum menang sejak 10 September lalu, ketika mengalahkan Sabah 4-0.

Gasperini masih menunggu kepastian kondisi Gollini. Dengan Svilar absen karena cedera, posisi starter menjadi milik mantan pemain Atalanta itu, yang pernah menghabiskan waktu di tim junior Manchester United. Namun, masalah punggung yang dialaminya pagi ini berisiko membuatnya tidak bisa tampil. Kiper ketiga, Devis Vásquez, siap diturunkan.