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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Manchester United vs Roma LIVE: Perkiraan Susunan Pemain, Gollini Tak Bisa Tampil. Vásquez Bermain

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League

Semua tentang laga besar antara Manchester United dan Roma di Old Trafford.

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM

Manchester United dan Roma bertemu di Old Trafford dalam laga Liga Champions. Setelah meraih kemenangan dengan banyak gol di Udine, Roma mencari hasil serupa di Eropa, di stadion yang sulit ditaklukkan sekaligus menawan, menghadapi lawan yang jelas tengah kesulitan. Setan Merah kalah dalam tiga pertandingan terakhir secara beruntun di liga dan kompetisi piala. Dalam sembilan laga terakhir, mereka mencatat tiga hasil imbang dan enam kekalahan, serta belum menang sejak 10 September lalu, ketika mengalahkan Sabah 4-0.

Gasperini masih menunggu kepastian kondisi Gollini. Dengan Svilar absen karena cedera, posisi starter menjadi milik mantan pemain Atalanta itu, yang pernah menghabiskan waktu di tim junior Manchester United. Namun, masalah punggung yang dialaminya pagi ini berisiko membuatnya tidak bisa tampil. Kiper ketiga, Devis Vásquez, siap diturunkan.

  • Laporan Pertandingan dan Perkiraan Susunan Pemain

    Manchester United-Roma

    Pencetak gol:

    Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Maguire, Amass; Baleba, Andrey Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha. Pelatih: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.

    Wasit: Gil Manzano

    Kartu kuning:

    Kartu merah:

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Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM