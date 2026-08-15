Uji coba

Manchester United-Milan

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Milan melanjutkan rangkaian persiapan musim panasnya dengan satu laga uji coba bergengsi lainnya: pada agenda Ferragosto, pukul 16.45, mereka akan menghadapi Manchester United.

Setelah bermain imbang melawan Inter dalam derby Perth dan menelan kekalahan telak 3-0 dari Chelsea di Indonesia, Milan asuhan Ruben Amorim, mantan yang berpisah dengan buruk,terbang ke Polandia, ke Wroclaw, untuk menghadapi Reds asuhan Michael Carrick.

Ini menjadi tes terakhir bagi Milan, yang masih sangat dipengaruhi absennya sejumlah pemain karena cedera dan bursa transfer, tujuh hari sebelum debut di Serie A yang dijadwalkan pada Minggu 23 Agustus pukul 20.45 melawan Torino. Fofana, Tomori, Odogu, dan Nkunku absen karena pilihan teknis, kini sudah berada di pinggiran proyek tim, sementara Gabbia, Gimenez, Leao, dan Pulsic menepi karena berbagai masalah fisik.





Gonçalo Ramos, pembelian termahal di Serie A pada bursa transfer ini dan dalam sejarah Milan, menjalani debut tidak resminya sebagai starter.















