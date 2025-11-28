Getty Images Sport
Manchester United Finalisasi Transfer Wonderkid Dari Kolombia! Dia Bersiap Terbang Ke Inggris
Man Utd hampir transfer €1 juta
Menurut Fabrizio Romano, perekrutan berikutnya United adalah Orozco, yang akan berada di Inggris dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan kepindahannya ke Old Trafford. Dia menambahkan bahwa The Red Devils akan membayar $1 juta kepada klub Kolombia Fortaleza untuk bergabung mulai Juni 2026. Dia akan dapat bergabung dengan tim barunya saat itu karena dia akan berusia 18 tahun.
Perekrutan pemain muda dari Man Utd
Sejak Sir Jim Ratcliffe membeli saham minoritas di United pada awal 2024, klub tersebut telah mengalihkan prioritas transfer mereka ke arah merekrut pemain-pemain muda yang mungkin memiliki nilai jual tinggi di masa depan. Pengejaran terhadap gelandang bertahan remaja ini adalah contoh terbaru dari hal tersebut. Selain pemain internasional Kolombia U-17, United menyerbu pasar Amerika Selatan awal tahun ini untuk bek kiri berusia 18 tahun Diego Leon, dan pada tahun 2024, direktur sepak bola Jason Wilcox berperan penting dalam mengamankan penandatanganan gelandang Mali, Sekou Kone.
Tantangan Ratcliffe di Man Utd
Salah satu kelemahan besar dari pemerintahan Ratcliffe adalah redundansi yang meluas karena klub berusaha untuk mengurangi biaya. Ke depannya, pemilik INEOS telah menantang The Red Devils untuk seefektif mungkin dalam hal biaya guna memastikan kesuksesan jangka panjang.
"Saya lebih suka menemukan [Kylian] Mbappe berikutnya daripada menghabiskan banyak uang untuk mencoba membeli kesuksesan," kata Ratcliffe di podcast The Geraint Thomas Cycling Club Podcast tahun lalu. "Bukankah lebih pintar, ya, membeli Mbappe, dalam arti? Siapa saja bisa mengetahui itu. Jauh lebih menantang adalah menemukan Mbappe atau Jude Bellingham berikutnya atau Roy Keane berikutnya."
Apa langkah selanjutnya untuk Man Utd?
Seiring dengan transfer ini menuju kesimpulan yang tampaknya jelas, tim Ruben Amorim akan berusaha bangkit dari kekalahan 1-0 yang mengecewakan di kandang sendiri melawan Everton ketika mereka mengakhiri bulan ini dengan perjalanan ke Crystal Palace pada hari Minggu. Tim tamu berada lima tempat di belakang The Eagles di peringkat ke-10 tetapi dapat menyalip tim asal London selatan tersebut dengan satu poin jika mereka menang di Selhurst Park akhir pekan ini.
