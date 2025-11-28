Manchester United Finalisasi Transfer Wonderkid Dari Kolombia! Dia Bersiap Terbang Ke Inggris

Salah satu kelemahan besar dari pemerintahan Ratcliffe adalah redundansi yang meluas karena klub berusaha untuk mengurangi biaya. Ke depannya, pemilik INEOS telah menantang The Red Devils untuk seefektif mungkin dalam hal biaya guna memastikan kesuksesan jangka panjang.

"Saya lebih suka menemukan [Kylian] Mbappe berikutnya daripada menghabiskan banyak uang untuk mencoba membeli kesuksesan," kata Ratcliffe di podcast The Geraint Thomas Cycling Club Podcast tahun lalu. "Bukankah lebih pintar, ya, membeli Mbappe, dalam arti? Siapa saja bisa mengetahui itu. Jauh lebih menantang adalah menemukan Mbappe atau Jude Bellingham berikutnya atau Roy Keane berikutnya."