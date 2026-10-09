Manchester United-Tottenham, Carrick melawan De Zerbi: hanya satu yang akan tersisa. Dan Conte mengamati

Manchester United mungkin senang karena tajuk-tajuk utama surat kabar terfokus pada urusan klub sekota lainnya selama jeda internasional, sehingga start musim mereka yang terburuk, setara, setelah lima pertandingan liga sejak 1989/90 menjadi kurang disorot. Kedua kekalahan liga itu datang di Old Trafford, tempat United telah memenangi sepuluh dari 11 pertandingan sebelumnya di bawah arahan Carrick: karena itu, kini mereka berisiko menelan tiga kekalahan kandang beruntun untuk pertama kalinya sejak Desember 2024. Pada 2026, Tottenham mengumpulkan poin Premier League lebih sedikit (18) daripada tim mana pun yang selalu hadir di kasta tertinggi dan berisiko memulai musim tanpa memenangi satu pun dari enam laga liga pertama mereka untuk keempat kalinya dalam sejarah. Roberto De Zerbi, yang berupaya menjadi baru manajer kelima dalam sejarah Premier League yang memenangi dua laga tandang pertamanya melawan United, setidaknya bisa berpegang pada fakta bahwa tiga dari empat kemenangan liga terakhir Tottenham diraih di kandang lawan, sebuah hiburan tipis.