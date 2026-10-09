Siapa yang pernah menyangka, setelah musim lalu, bahwa duel di Old Trafford antara Manchester United dan Tottenham, yang baru berlaku untuk pekan keenam Premier League, sudah akan menjadi penentu masa depan dua pelatih, Micheal Carrick dan Roberto De Zerbi, serta nasib proyek musim ini milik Red Devils dan Spurs? Terlebih lagi setelah musim lalu, ketika pria Inggris dan pria Italia itu, datang di tengah jalan, berhasil meluruskan langkah-langkah keliru Ruben Amorim dan duet Thomas Frank-Igor Tudor, dengan pada kasus pertama mengamankan tiket ke Liga Champions setelah absen lama dan pada kasus lainnya sebuah keselamatan yang pada satu titik sempat menjadi sesuatu yang tak lagi diharapkan.
Manchester United-Tottenham, Carrick melawan De Zerbi: hanya satu yang akan tersisa. Dan Conte mengamati
Carrick dalam ancaman, waspadai Conte
Peringkat ke-12 untuk tuan rumah Manchester United, dengan hanya satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga: Carrick datang setelah hasil imbang tandang melawan Fulham dan Everton serta kekalahan kandang dalam derby melawan City, yang berada di puncak klasemen dan sudah unggul sepuluh poin. Gol yang dicetak sedikit dan yang kebobolan banyak, 8 berbanding 8, dan terutama tim yang emosional dan labil, yang hanya mampu mengalahkan Ipswich pada bagian awal musim ini. Terlalu sedikit bagi sang pelatih, yang sudah berada di bawah tekanan, dengan bayang-bayang Antonio Conte yang membayangi United, seperti juga diramalkan dalam wawancara dengan The Telegraph. Jika hasil melawan Spurs buruk, De Zerbi bisa memberi bantuan kepada rekan senegaranya itu. Terutama menjelang rangkaian laga tandang yang mengerikan, antara Liga Champions dan Premier League: Atletico Madrid, Leeds, dan Como.
Bencana De Zerbi
Cerita yang sama, bahkan berlipat ganda, untuk Roberto De Zerbi: setelah susah payah selamat dengan mengorbankan West Ham, pada musim panas Tottenham menjalankan bursa transfer yang mencengangkan, menghabiskan lebih dari 300 juta, untuk mendatangkan pemain sekelas Tonali, van Hecke, Marmoush, dan Savio. Sejauh ini, paruh pertama musim berjalan sangat buruk bagi mantan pelatih Marseille itu dan timnya: dua hasil imbang tanpa gol, melawan Everton dan Nottingham Forest, serta tiga kekalahan, dengan hanya mencetak dua gol dan kebobolan 8 gol. Juru kunci tanpa bantahan dan jika hasil buruk kembali datang melawan United, ada kemungkinan nyata pemecatan yang akan sangat mengejutkan, melihat apa yang telah dilakukan pada musim panas: dalam empat laga berikutnya Tottenham akan menghadapi Coventry, Chelsea dalam derby, Crystal Palace, dan Leeds.
Statistik yang kejam
Manchester United mungkin senang karena tajuk-tajuk utama surat kabar terfokus pada urusan klub sekota lainnya selama jeda internasional, sehingga start musim mereka yang terburuk, setara, setelah lima pertandingan liga sejak 1989/90 menjadi kurang disorot. Kedua kekalahan liga itu datang di Old Trafford, tempat United telah memenangi sepuluh dari 11 pertandingan sebelumnya di bawah arahan Carrick: karena itu, kini mereka berisiko menelan tiga kekalahan kandang beruntun untuk pertama kalinya sejak Desember 2024. Pada 2026, Tottenham mengumpulkan poin Premier League lebih sedikit (18) daripada tim mana pun yang selalu hadir di kasta tertinggi dan berisiko memulai musim tanpa memenangi satu pun dari enam laga liga pertama mereka untuk keempat kalinya dalam sejarah. Roberto De Zerbi, yang berupaya menjadi baru manajer kelima dalam sejarah Premier League yang memenangi dua laga tandang pertamanya melawan United, setidaknya bisa berpegang pada fakta bahwa tiga dari empat kemenangan liga terakhir Tottenham diraih di kandang lawan, sebuah hiburan tipis.
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