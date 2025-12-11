Wuih! Manchester United TIBA-TIBA Mau Rekrut Legenda Real Madrid Sergio Ramos

Ini bukan pertama kalinya Man United mencoba memboyong Ramos. Pada 2015, Setan Merah sudah masuk tahap negosiasi lanjutan dan bahkan mengajukan tawaran £28,6 juta untuk menggaetnya dari Real Madrid, seperti diberitakan Sky Sports. Ramos kemudian mengakui bahwa ia sempat serius mempertimbangkan pindah ke Old Trafford sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru lima tahun di ibu kota Spanyol.

“Saya tetap di tempat yang seharusnya saya berada, Real Madrid, tetapi saya memang nyaris bermain untuk Manchester United,” ujarnya dalam wawancara bersama The Mirror pada 2023. “Itu tidak terjadi, tetapi saya tetap menyimpan kekaguman terhadap klub tersebut, Liga Inggris, dan para pemain di sana.”

The Red Devils kembali mencoba peruntungan pada 2023 melalui proposal kontrak senilai sekitar £73.000 per pekan, namun Ramos menolaknya seketika. The Sun melaporkan bahwa penolakan cepat tersebut mengejutkan petinggi Man United karena mereka terlambat memfinalisasi tawaran mereka.