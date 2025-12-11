Getty Images Sport
Wuih! Manchester United TIBA-TIBA Mau Rekrut Legenda Real Madrid Sergio Ramos
Manchester United incar Ramos di tengah krisis bek
Meski sudah memasuki ujung kariernya, Sergio Ramos memperlihatkan bahwa naluri kompetitifnya belum memudar selama bermain di Meksiko. Sejak bergabung dengan Monterrey pada Februari 2025, ia mencetak tujuh gol dalam 32 pertandingan—catatan luar biasa untuk seorang bek tengah—seraya tetap menjadi jangkar pertahanan dengan agresivitas dan jiwa kepemimpinan ala masa jayanya di Real Madrid. Setelah tersingkir di semi-final Apertura Liga MX, Ramos mengonfirmasi bahwa laga tersebut merupakan penampilan terakhirnya untuk Rayados.
Menurut laporan Cadena SER yang dikutip Fichajes, bek juara Piala Dunia 2010 itu memprioritaskan kembali ke Eropa demi menuntaskan satu tantangan terakhir sebelum gantung sepatu. Manchester United, yang menyadari kualitas sekaligus ketersediaannya, bergerak cepat dan disebut berada di posisi terdepan. Namun, negosiasi masih berada pada tahap awal dan belum ada keputusan final.
Bukan pertama kali
Ini bukan pertama kalinya Man United mencoba memboyong Ramos. Pada 2015, Setan Merah sudah masuk tahap negosiasi lanjutan dan bahkan mengajukan tawaran £28,6 juta untuk menggaetnya dari Real Madrid, seperti diberitakan Sky Sports. Ramos kemudian mengakui bahwa ia sempat serius mempertimbangkan pindah ke Old Trafford sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru lima tahun di ibu kota Spanyol.
“Saya tetap di tempat yang seharusnya saya berada, Real Madrid, tetapi saya memang nyaris bermain untuk Manchester United,” ujarnya dalam wawancara bersama The Mirror pada 2023. “Itu tidak terjadi, tetapi saya tetap menyimpan kekaguman terhadap klub tersebut, Liga Inggris, dan para pemain di sana.”
The Red Devils kembali mencoba peruntungan pada 2023 melalui proposal kontrak senilai sekitar £73.000 per pekan, namun Ramos menolaknya seketika. The Sun melaporkan bahwa penolakan cepat tersebut mengejutkan petinggi Man United karena mereka terlambat memfinalisasi tawaran mereka.
Pulang ke Sevilla
Usai menolak United, Ramos memilih pulang ke Sevilla—klub masa kecil tempat ia memulai karier profesional hampir dua dekade sebelumnya. Ia menerima pemangkasan gaji besar demi mewujudkan kepulangan tersebut, menyebut keputusan itu sebagai kewajiban moral bagi keluarganya dan untuk menghormati mendiang Antonio Puerta, mantan pemain Sevilla yang meninggal pada 2007 dan memiliki ikatan dekat dengan Ramos.
“Saya merasa itu adalah utang kepada kakek saya, ayah saya, kepada Sevillismo, kepada (Antonio) Puerta, dan segala hal yang sangat berarti dalam hidup saya,” ujar Ramos. “Saya rasa memang sudah waktunya.”
Karier bersejarah
Dengan 180 caps untuk timnas Spanyol—terbanyak dalam sejarah pemain pria La Roja—Ramos menjadi pilar utama generasi emas yang menjuarai Piala Dunia 2010 dan dua Piala Eropa. Di Real Madrid, ia memenangkan lima gelar La Liga serta empat trofi Liga Champions, membangun reputasi sebagai bek dengan gol-gol krusial, keberanian tanpa kompromi dan aura pemimpin yang tak lekang oleh waktu.
Kini, pertanyaannya: apakah kaki yang mulai menua itu masih mampu mengikuti intensitas brutal Liga Inggris? Waktu yang akan menjawab.
